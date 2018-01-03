سوسة: تلميذة تتعرّض إلى الإعتداء بالعنف من قبل والدها

إثر تلقي إقليم الأمن الوطني بسوسة لمكالمة هاتفيّة يوم 02 جانفي 2018 من قسم الإستعجالي بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة مفادها قبول تلميذة إثر تعرّضها إلى الإعتداء بالعنف.

تمّ التحوّل على عين المكان رفقة المندوب الجهوي لحماية الطفولة بسوسة وبالتحرّي تبيّن أنها تلميذة تبلغ من العمر 18 سنة تعرّضت إلى الإعتداء من قبل والدها وتحمل أثار عنف قبل أن يتحصّن بالفرار.

باستشارة النيابة العموميّة أذنت بتحرير محضر في الغرض موضوعه "الإعتداء بالعنف على قاصر" وإدراج والدها بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.