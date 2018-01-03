بني خداش: الإحتفاظ بشخص من أجل تواصله مع عناصر تكفيرية

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03 جانفي 2018
تمكنت يوم 02 جانفي 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدنين من إلقاء القبض على شخص عمره 17 سنة قاطن بمعتمدية مدنين الشمالية، بالتحري معه تبين أنه إمام خمس بجامع ببني خداش ولاية مدنين غير معين من طرف سلطة الإشراف، كما تبين أنه قام بتنزيل تطبيقات بهاتفه الجوال تساعده على التواصل مع عناصر تكفيرية.
بإستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدنين بالإحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي".
تمكنت يوم 02 جانفي 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدنين من إلقاء القبض على شخص عمره 17 سنة قاطن بمعتمدية مدنين الشمالية، بالتحري معه تبين أنه إمام خمس بجامع ببني خداش ولاية مدنين غير معين من طرف سلطة الإشراف، كما تبين أنه قام بتنزيل تطبيقات بهاتفه الجوال تساعده على التواصل مع عناصر تكفيرية.
بإستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدنين بالإحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي".
-
-
14:40قفصة: إنتاج أكثر من 4 ملايين طنّ من الفسفاط التجاري خلال سنة 2017
03 جانفي 2018
-
14:25باريس: إغلاق برج "إيفل" واضطراب حركة الطيران والقطارات بسبب "إلينور"
03 جانفي 2018
-
14:13تطاوين: القبض على متشدد دينيا متورط في قضية إرهابية
03 جانفي 2018
-
13:57زيادة في أسعار المواد المدعومة: وزارة التجارة تنفي
03 جانفي 2018
-
13:35بني خيار: وفاة 3 اشخاص واصابة اثنين في حادث مرور
03 جانفي 2018
-
13:17لاعب يقتل حكما بسبب بطاقة حمراء في المكسيك!
03 جانفي 2018
-
13:13قربة: اصابة شخصين في حادث مرور خطير
03 جانفي 2018
-
13:08منزل بورقيبة: ايقاف 47 عنصرا مفتشا عنهم وحجز صفيحة ونصف "زطلة"
03 جانفي 2018
-
12:58المجلس الأعلى للتصدير يعقد اجتماعه الأول غدا
03 جانفي 2018
-
12:51رئيس الجمهورية يتابع تقدّم إنجاز المشاريع الكبرى مع بوشماوي
03 جانفي 2018
-
12:44القيروان: الغاء الوقفة الاحتجاجية لسواق التاكسي
03 جانفي 2018
-
12:23حاجب العيون: قطع الطريق الوطنية رقم 3 للمطالبة بتهيئة الطريق
03 جانفي 2018
-
12:01منزل بورقيبة: كهل يضرم النار في جسده
03 جانفي 2018
-
11:39منزل تميم: القبض على عنصر تكفيري يمجّد الإرهاب ويحرّض عليه
03 جانفي 2018
-
11:26القبض على أربعة عناصر على علاقة بإرهابي خطير ومفتش عنه منذ 10 سنوات
03 جانفي 2018
-
11:00سوسة: حجز مسدس وذخيرة حية لدى شخصين
03 جانفي 2018
-
-
10:10سوسة: تلميذة تتعرّض إلى الإعتداء بالعنف من قبل والدها
03 جانفي 2018
-
10:05بني خداش: الإحتفاظ بشخص من أجل تواصله مع عناصر تكفيرية
03 جانفي 2018