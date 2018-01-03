بني خداش: الإحتفاظ بشخص من أجل تواصله مع عناصر تكفيرية

تمكنت يوم 02 جانفي 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدنين من إلقاء القبض على شخص عمره 17 سنة قاطن بمعتمدية مدنين الشمالية، بالتحري معه تبين أنه إمام خمس بجامع ببني خداش ولاية مدنين غير معين من طرف سلطة الإشراف، كما تبين أنه قام بتنزيل تطبيقات بهاتفه الجوال تساعده على التواصل مع عناصر تكفيرية.

بإستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدنين بالإحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي".