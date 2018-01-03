سقوط مروحية رئيس أركان الجيش الكويتي في بنغلاديش

نجا رئيس الأركان الكويتي الفريق الركن محمد الخضر والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، 3 جانفي، من حادث طائرة كانت تقلهم في بنغلاديش.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد أكدت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، نجاة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر والوفد المرافق له بعد تعرض المروحية التي تقله لحادث خلال زيارة رسمية لبنغلادش، مؤكدة أن الطائرة تعرضت لحادث بسبب حجب الرؤية إثر الضباب، ما أدى إلى هبوطها قبل المدرج واحتكاكها بالأشجار".