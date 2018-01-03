"على كف عفريت ".. في زغوان

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب : تنظم جمعية احباء المكتبة و الكتاب بزغوان و ودادية اعوان المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بزغوان وفرع أتٌحاد الكتٌاب التونسيين بولاية زغوان عرضا لفيلم "على كف عفريت" وذلك يوم الجمعة 05 جانفي 2018 على الساعة الخامسة بعد الزوال بدار الثقافة ابو القاسم الشابي بزغوان بحضور المخرجة كوثر بن هنية التي ستقوم بمناقشة الفيلم بعد انتهاء العرض .