القبض على موظف عمومي من أجل تورطه في تدليس تأشيرات

تمكّنت الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة بإدارة الشرطة العدليّة بالقرجاني يوم 02 جانفي 2018 بعد نصب كمين مُحكم من إلقاء القبض على موظف عمومي قاطن بالضواحي الشماليّة للعاصمة والإحتفاظ به من أجل تورّطه في مساعدة أشخاص على الحصول على تأشيرات سفر نحو إحدى الدّول الأوروبية باستعمال وثائق مُدلسة وحجزت لديه عددا من جوازات السّفر.

كما تمّ إدراج شريكيه (أحدهما معروف في مجال تدليس الوثائق) بالتفتيش.