الشاب خالد يرفع علم تونس في حفله بالإمارات (فيديو)

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رفع الشاب خالد أعلام كل من الجزائر وتونس والمغرب، أول امس السبت، خلال إحيائه حفلا غنائيا في دولة الإمارات العربية.
واعتلى النجم الجزائري المسرح الثقافي بالقرية العالمية في مدينة دبي، ليقدم خلال الحفل عددا من أجمل وأنجح أغانيه، وسط تفاعل كبير من محبيه.
وخلال أدائه إحدى أغنياته، قام "ملك الراي" برفع أعلام كل من الجزائر وتونس والمغرب، ما زاد في حماس الحضور.
واستحسن مغردون على "تويتر" رفع خالد لعلم تونس في الإمارات، خاصة في ظل الأزمة التي اندلعت مؤخرا بين البلدين على خلفية منع الخطوط الإماراتية سفر التونسيات إلى دبي، ما أثار ضجة كبرى.
من جانب آخر، قدم الشاب خالد الأغنية الرسمية لمنتدى الشباب العالمي، الذي أقيم مؤخرا في مدينة شرم الشيخ، ولاقت الأغنية نجاحا كبيرا واستحسانا عالميا، كما شارك خالد بإحدى الندوات في المنتدى، وتحدث عن تجربته منذ شبابه وحتى الآن، وكيف استطاع أن يحقق النجاح ويصل للعالمية.
كما أحيا مؤخرا مع مغنى الراب الأمريكى نيللى، حفلا في السعودية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، واقتصر الحفل على الرجال.
رفع الشاب خالد أعلام كل من الجزائر وتونس والمغرب، أول امس السبت، خلال إحيائه حفلا غنائيا في دولة الإمارات العربية.
واعتلى النجم الجزائري المسرح الثقافي بالقرية العالمية في مدينة دبي، ليقدم خلال الحفل عددا من أجمل وأنجح أغانيه، وسط تفاعل كبير من محبيه.
وخلال أدائه إحدى أغنياته، قام "ملك الراي" برفع أعلام كل من الجزائر وتونس والمغرب، ما زاد في حماس الحضور.
واستحسن مغردون على "تويتر" رفع خالد لعلم تونس في الإمارات، خاصة في ظل الأزمة التي اندلعت مؤخرا بين البلدين على خلفية منع الخطوط الإماراتية سفر التونسيات إلى دبي، ما أثار ضجة كبرى.
من جانب آخر، قدم الشاب خالد الأغنية الرسمية لمنتدى الشباب العالمي، الذي أقيم مؤخرا في مدينة شرم الشيخ، ولاقت الأغنية نجاحا كبيرا واستحسانا عالميا، كما شارك خالد بإحدى الندوات في المنتدى، وتحدث عن تجربته منذ شبابه وحتى الآن، وكيف استطاع أن يحقق النجاح ويصل للعالمية.
كما أحيا مؤخرا مع مغنى الراب الأمريكى نيللى، حفلا في السعودية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، واقتصر الحفل على الرجال.
-
00:18الشاب خالد يرفع علم تونس في حفله بالإمارات (فيديو)
03 جانفي 2018
-
00:11الجزائر: هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب ولاية بليدة
03 جانفي 2018
-
23:56وزير بريطاني "يختبئ" في قطر بعد رفع سعر تذاكر القطار
02 جانفي 2018
-
23:27احالة 5 ضباط من الديوانة على التحقيق في قضية تهريب الفريب
02 جانفي 2018
-
23:11خالد العبيدي كاتب عام للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة
02 جانفي 2018
-
22:46برشلونة يزف خبرا سارا لجمهوره قبل مواجهة سلتا فيغو
02 جانفي 2018
-
22:28وزارة التجارة: ارتفاع في أسعار القهوة والشاي
02 جانفي 2018
-
22:05رسميا: دولة عربية تنضم لمجلس الأمن وأخرى تغادره
02 جانفي 2018
-
21:54ذهيبة: إيقاف ليبين دون وثائق هوية
02 جانفي 2018
-
21:28احتجاجات إيران: حصيلة الضحايا ترتفع و450 معتقلا في طهران خلال 3 أيام
02 جانفي 2018
-
21:17حياة عمري في قائمة أكثر 100 إمرأة مؤثرة بالعالم العربي لسنة 2017
02 جانفي 2018
-
21:06وزير الصحة يلتقي عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان
02 جانفي 2018
-
20:53تونس تنضم الى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي
02 جانفي 2018
-
20:37إصابة بن زيمة تخدم زيدان
02 جانفي 2018
-
20:23أول تعليق للمرشد الاعلى الايراني على الاحتجاجات
02 جانفي 2018
-
20:06الباحث أحمد عثمان: "أمة اقرأ لا تقرأ ورقيا ولا إلكترونيّا"
02 جانفي 2018
-
19:55نبيل الكوكي مدربا للفيصلي الاردني
02 جانفي 2018
-
-
19:31دخول أول سكة حديدية كهربائية عابرة للحدود بإفريقيا حيز الخدمة
02 جانفي 2018
-
19:08رفع الحصانة عن وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي
02 جانفي 2018