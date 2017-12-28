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يوم الأربعاء 03 جانفي 2018
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الشاب خالد يرفع علم تونس في حفله بالإمارات (فيديو)
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الأولى
الشاب خالد يرفع علم تونس في حفله بالإمارات (فيديو)
03 جانفي 2018 | 00:18

رفع الشاب خالد أعلام كل من الجزائر وتونس والمغرب، أول امس السبت، خلال إحيائه حفلا غنائيا في دولة الإمارات العربية.

واعتلى النجم الجزائري المسرح الثقافي بالقرية العالمية في مدينة دبي، ليقدم خلال الحفل عددا من أجمل وأنجح أغانيه، وسط تفاعل كبير من محبيه.

وخلال أدائه إحدى أغنياته، قام "ملك الراي" برفع أعلام كل من الجزائر وتونس والمغرب، ما زاد في حماس الحضور.

واستحسن مغردون على "تويتر" رفع خالد لعلم تونس في الإمارات، خاصة في ظل الأزمة التي اندلعت مؤخرا بين البلدين على خلفية منع الخطوط الإماراتية سفر التونسيات إلى دبي، ما أثار ضجة كبرى.

من جانب آخر، قدم الشاب خالد الأغنية الرسمية لمنتدى الشباب العالمي، الذي أقيم مؤخرا في مدينة شرم الشيخ، ولاقت الأغنية نجاحا كبيرا واستحسانا عالميا، كما شارك خالد بإحدى الندوات في المنتدى، وتحدث عن تجربته منذ شبابه وحتى الآن، وكيف استطاع أن يحقق النجاح ويصل للعالمية.

 كما أحيا مؤخرا مع مغنى الراب الأمريكى نيللى، حفلا في السعودية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، واقتصر الحفل على الرجال.

 

 

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الشاب خالد يرفع علم تونس في حفله بالإمارات (فيديو)
03 جانفي 2018 | 00:18

رفع الشاب خالد أعلام كل من الجزائر وتونس والمغرب، أول امس السبت، خلال إحيائه حفلا غنائيا في دولة الإمارات العربية.

واعتلى النجم الجزائري المسرح الثقافي بالقرية العالمية في مدينة دبي، ليقدم خلال الحفل عددا من أجمل وأنجح أغانيه، وسط تفاعل كبير من محبيه.

وخلال أدائه إحدى أغنياته، قام "ملك الراي" برفع أعلام كل من الجزائر وتونس والمغرب، ما زاد في حماس الحضور.

واستحسن مغردون على "تويتر" رفع خالد لعلم تونس في الإمارات، خاصة في ظل الأزمة التي اندلعت مؤخرا بين البلدين على خلفية منع الخطوط الإماراتية سفر التونسيات إلى دبي، ما أثار ضجة كبرى.

من جانب آخر، قدم الشاب خالد الأغنية الرسمية لمنتدى الشباب العالمي، الذي أقيم مؤخرا في مدينة شرم الشيخ، ولاقت الأغنية نجاحا كبيرا واستحسانا عالميا، كما شارك خالد بإحدى الندوات في المنتدى، وتحدث عن تجربته منذ شبابه وحتى الآن، وكيف استطاع أن يحقق النجاح ويصل للعالمية.

 كما أحيا مؤخرا مع مغنى الراب الأمريكى نيللى، حفلا في السعودية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، واقتصر الحفل على الرجال.

 

 

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