الجزائر: هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب ولاية بليدة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

ضربت هزة أرضية منطقة عين جر في ولاية البليدة مساء الثلاثاء بقوة بلغت 5 درجات على مقياس ريختر.

ووقعت الهزة في حدود الساعة العاشرة مساء الثلاثاء، ومركزها في منطقة واد جر جنوب غرب البليدة، بحسب مركز البحث في الفيزياء والجيوفيزياء.

ولم يسجل وقوع قتلى أوإصابات جراء الهزة، وانتشرت فرق الدفاع المدني في المناطق التي وقعت فيها الهزة.

المصدر: الشروق الجزائرية