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يوم الثلاثاء 02 جانفي 2018
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ينتظم هذا السبت.. اجتماع "كبير" لتنسيقيات نداء تونس
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تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
عبد الجليل المسعودي
سنــة العمـــل والأمـــل
اليوم نبدأ السنة الجديدة 2018، سنة نأمل في أن تكون حاسمة لرصّ الصفوف تحت راية الوطن الذي لا يكون الولاء إلاّ له وله وحده.
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السياسي
ينتظم هذا السبت.. اجتماع "كبير" لتنسيقيات نداء تونس
02 جانفي 2018 | 13:56

تونس- الشروق أون لاين- سليم العجرودي: علمت "الشروق أون لاين" أن حزب نداء تونس سينظم السبت القادم الموافق لـ6 جانفي الحالي اجتماعا وصفته مصدرنا بـ'الكبير جدا" اجتماعا بجميع التنسيقيات الجهوية التابعة للحزب بكامل تراب الجمهورية.

وسيحضر الاجتماع حوالي 24 من القيادات البارزة للحزب ومن بينهم مسؤولين حكوميين ومسؤولين برئاسة الجمهورية للإعداد للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 6 ماي 2018.

كما علمت "الشروق أون لاين" أن الاجتماع سيخصص أيضا الى مراجعة التحالفات السياسية لحزب نداء تونس للمرحلة القادمة

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السياسي
ينتظم هذا السبت.. اجتماع "كبير" لتنسيقيات نداء تونس
02 جانفي 2018 | 13:56

تونس- الشروق أون لاين- سليم العجرودي: علمت "الشروق أون لاين" أن حزب نداء تونس سينظم السبت القادم الموافق لـ6 جانفي الحالي اجتماعا وصفته مصدرنا بـ'الكبير جدا" اجتماعا بجميع التنسيقيات الجهوية التابعة للحزب بكامل تراب الجمهورية.

وسيحضر الاجتماع حوالي 24 من القيادات البارزة للحزب ومن بينهم مسؤولين حكوميين ومسؤولين برئاسة الجمهورية للإعداد للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 6 ماي 2018.

كما علمت "الشروق أون لاين" أن الاجتماع سيخصص أيضا الى مراجعة التحالفات السياسية لحزب نداء تونس للمرحلة القادمة

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02 جانفي 2018 السّاعة 13:56
تونس- الشروق أون لاين- سليم العجرودي: علمت "الشروق أون لاين" أن حزب نداء تونس سينظم السبت القادم الموافق لـ6...
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ما تبقى من 2017:7 نقاط إيجابية لبداية موفقة للسنة الجديدة
01 جانفي 2018 السّاعة 21:00
انطلقت منذ ساعات السنة الجديدة 2018 وقد يكون...
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مع بداية توضح التحالفات ومواقع الاحزاب واقتراب الانتخابات:أي مستقبل لحكومة الشاهد ووثيقة قرطاج في 2018 ؟
01 جانفي 2018 السّاعة 21:00
أقفلت سنة 2017 في محصلتها السياسية على زرع بذور...
المزيد >>
1 جانفــــي 2011:التحاق الفنانين وظهور شعار «خبز وماء...»
01 جانفي 2018 السّاعة 21:00
خفت لهيب الاحتجاجات الشعبية منذ يومين وسنحت...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
سنــة العمـــل والأمـــل
اليوم نبدأ السنة الجديدة 2018، سنة نأمل في أن تكون حاسمة لرصّ الصفوف تحت راية الوطن الذي لا يكون الولاء إلاّ له وله وحده.
المزيد >>
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