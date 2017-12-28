اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين في إضراب مفتوح

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أوضح المنسق العام الوطني لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" نجم الدين جويدة أن الإضراب الذي ينفذه الأساتذة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2018، يتمثل في الإمتناع عن تقديم مواضيع الإمتحانات مع مواصلة التدريس بشكل عادي، مشيرا إلى أنّ إضراب الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين يأتي احتجاجا على عدم احترام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلم التأجير في الوظيفة العمومية.
وقال نجم الدين جويدة، إنّ الوزارة تتشبث باسناد أجر محدد و معين للأساتذة الجامعيين على اختلاف وتفاوت مستواهم التعليمي، معتبرا ذلك "حيفا"، مشددا على ضرورة أن يقع إسناد هذه الرواتب حسب سلم التأجير في الوظيفة العمومية، حتى لا يقع هضم حق أيا كان.
وأكّد أن إثقال كاهل الأساتذة الجامعيين بالاقتطاعات على أجورهم "الهزيلة " جعلهم يعيشون حالة مادية صعبة دفعتهم الى الإقبال على الهجرة بكثافة الأمر الذي أدى إلى إفراغ الجامعة التونسية من كفاءاتها و إلى تقهقر منظومة الجامعة العمومية حسب قوله.
وبين نجم الدين جويدة أن آخر دراسة لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين بينت أن 4 آلاف أستاذ جامعي هاجروا الى الخارج كما أن 80 بالمائة من الأساتذة الجامعيين ينوون الهجرة.
وشدد على أن الاتحاد سيبقى مصرا على هذا الاضراب حتى تستجيب وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الى مطالبه "المشروعة"، وذلك بعد ما باءت كل محاولات الحوار والتفاوض مع الوزارة بالفشل.
أوضح المنسق العام الوطني لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" نجم الدين جويدة أن الإضراب الذي ينفذه الأساتذة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2018، يتمثل في الإمتناع عن تقديم مواضيع الإمتحانات مع مواصلة التدريس بشكل عادي، مشيرا إلى أنّ إضراب الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين يأتي احتجاجا على عدم احترام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلم التأجير في الوظيفة العمومية.
وقال نجم الدين جويدة، إنّ الوزارة تتشبث باسناد أجر محدد و معين للأساتذة الجامعيين على اختلاف وتفاوت مستواهم التعليمي، معتبرا ذلك "حيفا"، مشددا على ضرورة أن يقع إسناد هذه الرواتب حسب سلم التأجير في الوظيفة العمومية، حتى لا يقع هضم حق أيا كان.
وأكّد أن إثقال كاهل الأساتذة الجامعيين بالاقتطاعات على أجورهم "الهزيلة " جعلهم يعيشون حالة مادية صعبة دفعتهم الى الإقبال على الهجرة بكثافة الأمر الذي أدى إلى إفراغ الجامعة التونسية من كفاءاتها و إلى تقهقر منظومة الجامعة العمومية حسب قوله.
وبين نجم الدين جويدة أن آخر دراسة لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين بينت أن 4 آلاف أستاذ جامعي هاجروا الى الخارج كما أن 80 بالمائة من الأساتذة الجامعيين ينوون الهجرة.
وشدد على أن الاتحاد سيبقى مصرا على هذا الاضراب حتى تستجيب وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الى مطالبه "المشروعة"، وذلك بعد ما باءت كل محاولات الحوار والتفاوض مع الوزارة بالفشل.
-
14:30آخر اكتشافات 2017 من نصيب مصر
02 جانفي 2018
-
14:10تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى محول عثمان ابن عفان ومحول تقاطع X20-X2
02 جانفي 2018
-
13:56ينتظم هذا السبت.. اجتماع "كبير" لتنسيقيات نداء تونس
02 جانفي 2018
-
13:37اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين في إضراب مفتوح
02 جانفي 2018
-
13:12مصر: اعدام 4 مدانين بقضية "ملعب كفر الشيخ"
02 جانفي 2018
-
12:58سيدي بوزيد: ايقاف 40 شخصا مفتشا عنهم
02 جانفي 2018
-
12:38حفوز: إيقاف شخصين مورطين في قضية قتل عمدا
02 جانفي 2018
-
12:34سوسة: إيواء طفل بالمستشفى بعد اعتداء أمه عليه بالعنف الشديد
02 جانفي 2018
-
12:21تشكيلة عسكرية تطلق عيارات نارية على سيارة ليبية اجتازت الحدود التونسية الليبية
02 جانفي 2018
-
12:05حمام سوسة: القبض على شابّ انتحل صفة أعوان أمن
02 جانفي 2018
-
11:42نابل: حالتا وفاة بسبب فيروس H1N1
02 جانفي 2018
-
10:56ابرز مواعيد "اجندا" الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال عام 2018
02 جانفي 2018
-
10:48سجنان: حجز بضاعة مهربة
02 جانفي 2018
-
10:44جلسة عامة بمجلس نوّاب الشعب
02 جانفي 2018
-
10:19نحو تسوية وضعيات المنتفعين بمقاسم دولية فلاحية قديمة
02 جانفي 2018
-
09:52طائرة أقلعت في 2018 وهبطت في 2017
02 جانفي 2018
-
09:29ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران
02 جانفي 2018
-
09:15التلفزة التونسية تنعى الزميل عبد الخالق السعداوي
02 جانفي 2018
-
08:56البرازيل: مقتل 9 أشخاص وفرار العشرات في أعمال شغب بسجن
02 جانفي 2018
-
08:48مراهق أميركي يرتكب مجزرة بعائلته في ليلة رأس السنة
02 جانفي 2018