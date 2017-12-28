مصر: اعدام 4 مدانين بقضية "ملعب كفر الشيخ"

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نفذت الحكومة المصرية، الثلاثاء، حكم الإعدام في أربعة أدانهم القضاء العسكري في قضية تفجير أودى بحياة ثلاثة طلاب عسكريين في 2014، بحسب مصادر أمنية. وأضافت المصادر أن الحكم نفذ في سجن برج العرب غربي مدينة الإسكندرية الساحلية.
وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت في غرفة مجاورة لبوابة الملعب الرياضي بمدينة كفر الشيخ عاصمة محافظة كفر الشيخ في 2014 مما أسفر عن مقتل ثلاثة من طلاب الكلية الحربية وإصابة اثنين آخرين.
وكان الضحايا قد تجمعوا في الغرفة للسفر إلى مقر الكلية بالقاهرة.
وكانت محكمة الجنايات العسكرية قد قضت في 2016 بإعدام سبعة في القضية بينهم ثلاثة غيابيا، كما عاقبت خمسة بالسجن المؤبد منهم ثلاثة غيابيا واثنان حضوريا هما صلاح الفقي رئيس المكتب الإداري لتنظيم الإخوان بكفر الشيخ ونائبه.
وعاقبت أيضا ثلاثة متهمين بالسجن 15 سنة غيابيا واثنين بالحبس ثلاث سنوات حضوريا.
وفي يونيو رفضت محكمة الطعون العسكرية طعونا على الحكم تقدم بها من حكم عليهم حضوريا وبذلك صار الحكم نهائيا وواجب النفاذ.
وتعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابيا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأول إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.
ووقعت حوادث عنف عديدة في مصر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لتنظيم الإخوان في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
وكانت مصادر أمنية قد ذكرت أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام يوم 26 ديسمبر كانون الأول في 15 متشددا أدينوا بشن هجمات أسفرت عن مقتل عدد من رجال الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء.
نفذت الحكومة المصرية، الثلاثاء، حكم الإعدام في أربعة أدانهم القضاء العسكري في قضية تفجير أودى بحياة ثلاثة طلاب عسكريين في 2014، بحسب مصادر أمنية. وأضافت المصادر أن الحكم نفذ في سجن برج العرب غربي مدينة الإسكندرية الساحلية.
وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت في غرفة مجاورة لبوابة الملعب الرياضي بمدينة كفر الشيخ عاصمة محافظة كفر الشيخ في 2014 مما أسفر عن مقتل ثلاثة من طلاب الكلية الحربية وإصابة اثنين آخرين.
وكان الضحايا قد تجمعوا في الغرفة للسفر إلى مقر الكلية بالقاهرة.
وكانت محكمة الجنايات العسكرية قد قضت في 2016 بإعدام سبعة في القضية بينهم ثلاثة غيابيا، كما عاقبت خمسة بالسجن المؤبد منهم ثلاثة غيابيا واثنان حضوريا هما صلاح الفقي رئيس المكتب الإداري لتنظيم الإخوان بكفر الشيخ ونائبه.
وعاقبت أيضا ثلاثة متهمين بالسجن 15 سنة غيابيا واثنين بالحبس ثلاث سنوات حضوريا.
وفي يونيو رفضت محكمة الطعون العسكرية طعونا على الحكم تقدم بها من حكم عليهم حضوريا وبذلك صار الحكم نهائيا وواجب النفاذ.
وتعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابيا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأول إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.
ووقعت حوادث عنف عديدة في مصر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لتنظيم الإخوان في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
وكانت مصادر أمنية قد ذكرت أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام يوم 26 ديسمبر كانون الأول في 15 متشددا أدينوا بشن هجمات أسفرت عن مقتل عدد من رجال الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء.
-
14:30آخر اكتشافات 2017 من نصيب مصر
02 جانفي 2018
-
14:10تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى محول عثمان ابن عفان ومحول تقاطع X20-X2
02 جانفي 2018
-
13:56ينتظم هذا السبت.. اجتماع "كبير" لتنسيقيات نداء تونس
02 جانفي 2018
-
13:37اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين في إضراب مفتوح
02 جانفي 2018
-
13:12مصر: اعدام 4 مدانين بقضية "ملعب كفر الشيخ"
02 جانفي 2018
-
12:58سيدي بوزيد: ايقاف 40 شخصا مفتشا عنهم
02 جانفي 2018
-
12:38حفوز: إيقاف شخصين مورطين في قضية قتل عمدا
02 جانفي 2018
-
12:34سوسة: إيواء طفل بالمستشفى بعد اعتداء أمه عليه بالعنف الشديد
02 جانفي 2018
-
12:21تشكيلة عسكرية تطلق عيارات نارية على سيارة ليبية اجتازت الحدود التونسية الليبية
02 جانفي 2018
-
12:05حمام سوسة: القبض على شابّ انتحل صفة أعوان أمن
02 جانفي 2018
-
11:42نابل: حالتا وفاة بسبب فيروس H1N1
02 جانفي 2018
-
10:56ابرز مواعيد "اجندا" الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال عام 2018
02 جانفي 2018
-
10:48سجنان: حجز بضاعة مهربة
02 جانفي 2018
-
10:44جلسة عامة بمجلس نوّاب الشعب
02 جانفي 2018
-
10:19نحو تسوية وضعيات المنتفعين بمقاسم دولية فلاحية قديمة
02 جانفي 2018
-
09:52طائرة أقلعت في 2018 وهبطت في 2017
02 جانفي 2018
-
09:29ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران
02 جانفي 2018
-
09:15التلفزة التونسية تنعى الزميل عبد الخالق السعداوي
02 جانفي 2018
-
08:56البرازيل: مقتل 9 أشخاص وفرار العشرات في أعمال شغب بسجن
02 جانفي 2018
-
08:48مراهق أميركي يرتكب مجزرة بعائلته في ليلة رأس السنة
02 جانفي 2018