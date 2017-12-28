الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 02 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
مصر: اعدام 4 مدانين بقضية "ملعب كفر الشيخ"
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
عبد الجليل المسعودي
سنــة العمـــل والأمـــل
اليوم نبدأ السنة الجديدة 2018، سنة نأمل في أن تكون حاسمة لرصّ الصفوف تحت راية الوطن الذي لا يكون الولاء إلاّ له وله وحده.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الاعلامي عبد الخالق السعداوي في ذمة الله ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 02 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاثنين 01 جانفي 2018 الوسلاتية: الكماشة في قبضة الامن من اجل جريمة قتل شاب... أطعمة تقلل الكوليسترول في الدم التلفزة التونسية تنعى الزميل عبد الخالق السعداوي‎ أخبار النجم الساحلي:«فيتو» في وجه بن عمر وأفول قد يعوّض...
الأولى
مصر: اعدام 4 مدانين بقضية "ملعب كفر الشيخ"
02 جانفي 2018 | 13:12

نفذت الحكومة المصرية، الثلاثاء، حكم الإعدام في أربعة أدانهم القضاء العسكري في قضية تفجير أودى بحياة ثلاثة طلاب عسكريين في 2014، بحسب مصادر أمنية. وأضافت المصادر أن الحكم نفذ في سجن برج العرب غربي مدينة الإسكندرية الساحلية.

وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت في غرفة مجاورة لبوابة الملعب الرياضي بمدينة كفر الشيخ عاصمة محافظة كفر الشيخ في 2014 مما أسفر عن مقتل ثلاثة من طلاب الكلية الحربية وإصابة اثنين آخرين.

وكان الضحايا قد تجمعوا في الغرفة للسفر إلى مقر الكلية بالقاهرة.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية قد قضت في 2016 بإعدام سبعة في القضية بينهم ثلاثة غيابيا، كما عاقبت خمسة بالسجن المؤبد منهم ثلاثة غيابيا واثنان حضوريا هما صلاح الفقي رئيس المكتب الإداري لتنظيم الإخوان بكفر الشيخ ونائبه.

وعاقبت أيضا ثلاثة متهمين بالسجن 15 سنة غيابيا واثنين بالحبس ثلاث سنوات حضوريا.

وفي يونيو رفضت محكمة الطعون العسكرية طعونا على الحكم تقدم بها من حكم عليهم حضوريا وبذلك صار الحكم نهائيا وواجب النفاذ.

وتعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابيا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأول إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.

ووقعت حوادث عنف عديدة في مصر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لتنظيم الإخوان في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وكانت مصادر أمنية قد ذكرت أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام يوم 26 ديسمبر كانون الأول في 15 متشددا أدينوا بشن هجمات أسفرت عن مقتل عدد من رجال الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء.

تقرؤون أيضا
آخر اكتشافات 2017 من نصيب مصر
02 جانفي 2018 السّاعة 14:30
شهدت الساعات الأخيرة لعام 2017 اكتشاف بقايا جدران من الطوب اللبن و4 أفران تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية...
المزيد >>
تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى محول عثمان ابن عفان ومحول تقاطع X20-X2
02 جانفي 2018 السّاعة 14:10
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لكافة مستعملي الطريق القادمين من أريانة في اتجاه المنيهلة...
المزيد >>
ينتظم هذا السبت.. اجتماع "كبير" لتنسيقيات نداء تونس
02 جانفي 2018 السّاعة 13:56
تونس- الشروق أون لاين- سليم العجرودي: علمت "الشروق أون لاين" أن حزب نداء تونس سينظم السبت القادم الموافق لـ6...
المزيد >>
اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين في إضراب مفتوح
02 جانفي 2018 السّاعة 13:37
أوضح المنسق العام الوطني لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" نجم الدين جويدة أن الإضراب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
مصر: اعدام 4 مدانين بقضية "ملعب كفر الشيخ"
02 جانفي 2018 | 13:12

نفذت الحكومة المصرية، الثلاثاء، حكم الإعدام في أربعة أدانهم القضاء العسكري في قضية تفجير أودى بحياة ثلاثة طلاب عسكريين في 2014، بحسب مصادر أمنية. وأضافت المصادر أن الحكم نفذ في سجن برج العرب غربي مدينة الإسكندرية الساحلية.

وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت في غرفة مجاورة لبوابة الملعب الرياضي بمدينة كفر الشيخ عاصمة محافظة كفر الشيخ في 2014 مما أسفر عن مقتل ثلاثة من طلاب الكلية الحربية وإصابة اثنين آخرين.

وكان الضحايا قد تجمعوا في الغرفة للسفر إلى مقر الكلية بالقاهرة.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية قد قضت في 2016 بإعدام سبعة في القضية بينهم ثلاثة غيابيا، كما عاقبت خمسة بالسجن المؤبد منهم ثلاثة غيابيا واثنان حضوريا هما صلاح الفقي رئيس المكتب الإداري لتنظيم الإخوان بكفر الشيخ ونائبه.

وعاقبت أيضا ثلاثة متهمين بالسجن 15 سنة غيابيا واثنين بالحبس ثلاث سنوات حضوريا.

وفي يونيو رفضت محكمة الطعون العسكرية طعونا على الحكم تقدم بها من حكم عليهم حضوريا وبذلك صار الحكم نهائيا وواجب النفاذ.

وتعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابيا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأول إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.

ووقعت حوادث عنف عديدة في مصر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لتنظيم الإخوان في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وكانت مصادر أمنية قد ذكرت أن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام يوم 26 ديسمبر كانون الأول في 15 متشددا أدينوا بشن هجمات أسفرت عن مقتل عدد من رجال الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء.

تقرؤون أيضا
آخر اكتشافات 2017 من نصيب مصر
02 جانفي 2018 السّاعة 14:30
شهدت الساعات الأخيرة لعام 2017 اكتشاف بقايا جدران من الطوب اللبن و4 أفران تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية...
المزيد >>
تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى محول عثمان ابن عفان ومحول تقاطع X20-X2
02 جانفي 2018 السّاعة 14:10
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لكافة مستعملي الطريق القادمين من أريانة في اتجاه المنيهلة...
المزيد >>
ينتظم هذا السبت.. اجتماع "كبير" لتنسيقيات نداء تونس
02 جانفي 2018 السّاعة 13:56
تونس- الشروق أون لاين- سليم العجرودي: علمت "الشروق أون لاين" أن حزب نداء تونس سينظم السبت القادم الموافق لـ6...
المزيد >>
اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين في إضراب مفتوح
02 جانفي 2018 السّاعة 13:37
أوضح المنسق العام الوطني لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" نجم الدين جويدة أن الإضراب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
سنــة العمـــل والأمـــل
اليوم نبدأ السنة الجديدة 2018، سنة نأمل في أن تكون حاسمة لرصّ الصفوف تحت راية الوطن الذي لا يكون الولاء إلاّ له وله وحده.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الاعلامي عبد الخالق السعداوي في ذمة الله ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 02 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاثنين 01 جانفي 2018 الوسلاتية: الكماشة في قبضة الامن من اجل جريمة قتل شاب... أطعمة تقلل الكوليسترول في الدم التلفزة التونسية تنعى الزميل عبد الخالق السعداوي‎ أخبار النجم الساحلي:«فيتو» في وجه بن عمر وأفول قد يعوّض...
﻿