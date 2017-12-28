سيدي بوزيد: ايقاف 40 شخصا مفتشا عنهم

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

سيدي بوزيد- الشروق اون لاين- قيس: تمكنت الوحدات الامنية بسيدي بوزيد خلال نهاية الأسبوع من ايقاف 40 شخصا مفتش عنهم و مطلوبين لدى وحدات أمنية مختلفة، وصادرة في شانهم احكام قضائية وفق ما افاد به مصدر أمني.

هذا وتم الاحتفاظ بجميع الموقوفين بعد مراجعة النيابة العمومية التي اذنت بمواصلة الابحاث معهم.