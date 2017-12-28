حفوز: إيقاف شخصين مورطين في قضية قتل عمدا

متابعة للموضوع المتعلق باحتفاظ فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بحفوز ولاية القيروان خلال الليلة الفاصلة بين يـــومي 31 ديسمبر 2017 و01 جانفي 2018 بشخصين قاطنين بمعتمدية الوسلاتية بعد أن تمكن مركز الحرس الوطني بالوسلاتية من إيقافهما إثر تعمدهما قتل شخص ودفنه من أجل خلاف حول البحث عن الكنوز والنبش عن الآثار ومباشرة قضية عدلية في شأنهما موضوعها "القتل العمد مع سابقية القصد".

تمكنت الفرقة المذكورة يوم 01 جانفي 2018 من القبض على شخصين آخرين مورطين في نفس القضية.