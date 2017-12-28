حفوز: إيقاف شخصين مورطين في قضية قتل عمدا

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متابعة للموضوع المتعلق باحتفاظ فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بحفوز ولاية القيروان خلال الليلة الفاصلة بين يـــومي 31 ديسمبر 2017 و01 جانفي 2018 بشخصين قاطنين بمعتمدية الوسلاتية بعد أن تمكن مركز الحرس الوطني بالوسلاتية من إيقافهما إثر تعمدهما قتل شخص ودفنه من أجل خلاف حول البحث عن الكنوز والنبش عن الآثار ومباشرة قضية عدلية في شأنهما موضوعها "القتل العمد مع سابقية القصد".
تمكنت الفرقة المذكورة يوم 01 جانفي 2018 من القبض على شخصين آخرين مورطين في نفس القضية.
متابعة للموضوع المتعلق باحتفاظ فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بحفوز ولاية القيروان خلال الليلة الفاصلة بين يـــومي 31 ديسمبر 2017 و01 جانفي 2018 بشخصين قاطنين بمعتمدية الوسلاتية بعد أن تمكن مركز الحرس الوطني بالوسلاتية من إيقافهما إثر تعمدهما قتل شخص ودفنه من أجل خلاف حول البحث عن الكنوز والنبش عن الآثار ومباشرة قضية عدلية في شأنهما موضوعها "القتل العمد مع سابقية القصد".
تمكنت الفرقة المذكورة يوم 01 جانفي 2018 من القبض على شخصين آخرين مورطين في نفس القضية.
-
14:30آخر اكتشافات 2017 من نصيب مصر
02 جانفي 2018
-
14:10تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى محول عثمان ابن عفان ومحول تقاطع X20-X2
02 جانفي 2018
-
13:56ينتظم هذا السبت.. اجتماع "كبير" لتنسيقيات نداء تونس
02 جانفي 2018
-
13:37اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين في إضراب مفتوح
02 جانفي 2018
-
13:12مصر: اعدام 4 مدانين بقضية "ملعب كفر الشيخ"
02 جانفي 2018
-
12:58سيدي بوزيد: ايقاف 40 شخصا مفتشا عنهم
02 جانفي 2018
-
12:38حفوز: إيقاف شخصين مورطين في قضية قتل عمدا
02 جانفي 2018
-
12:34سوسة: إيواء طفل بالمستشفى بعد اعتداء أمه عليه بالعنف الشديد
02 جانفي 2018
-
12:21تشكيلة عسكرية تطلق عيارات نارية على سيارة ليبية اجتازت الحدود التونسية الليبية
02 جانفي 2018
-
12:05حمام سوسة: القبض على شابّ انتحل صفة أعوان أمن
02 جانفي 2018
-
11:42نابل: حالتا وفاة بسبب فيروس H1N1
02 جانفي 2018
-
10:56ابرز مواعيد "اجندا" الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال عام 2018
02 جانفي 2018
-
10:48سجنان: حجز بضاعة مهربة
02 جانفي 2018
-
10:44جلسة عامة بمجلس نوّاب الشعب
02 جانفي 2018
-
10:19نحو تسوية وضعيات المنتفعين بمقاسم دولية فلاحية قديمة
02 جانفي 2018
-
09:52طائرة أقلعت في 2018 وهبطت في 2017
02 جانفي 2018
-
09:29ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران
02 جانفي 2018
-
09:15التلفزة التونسية تنعى الزميل عبد الخالق السعداوي
02 جانفي 2018
-
08:56البرازيل: مقتل 9 أشخاص وفرار العشرات في أعمال شغب بسجن
02 جانفي 2018
-
08:48مراهق أميركي يرتكب مجزرة بعائلته في ليلة رأس السنة
02 جانفي 2018