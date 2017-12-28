سوسة: إيواء طفل بالمستشفى بعد اعتداء أمه عليه بالعنف الشديد

مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ مكرم السعيدي: أكد المندوب الجهوي للطفولة بسوسة الطاهر العارم أنه تم إيواء طفل في المستشفى الجامعي سهلول إثر اعتداء أمه عليه بالعنف الشديد مشيرا إلى أنّ المندوبية الجهوية تنتظر التقرير الطبي النهائي الذي سيحدد الأضرار التي لحقت بالطفل.

وأشار العارم إلى أنّ المندوبية تتابع الموضوع بجدية بعد أن تم إشعارها بحالة الطفل التي تعتبر مستقرة حاليا في انتظار صدور التقرير الطبي فيما لا تزال الأبحاث متواصلة مع والدته حول ما تعرض له ابنها من اعتداء شديد.