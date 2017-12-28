تشكيلة عسكرية تطلق عيارات نارية على سيارة ليبية اجتازت الحدود التونسية الليبية

أفاد بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الدفاع الوطني بأن تشكيلة عسكرية، مكلفة بتأمين أشغال تهيئة الساتر الترابي بالمنطقة الحدودية العازلة بين منطقتي "برج الخضراء" و"بئر بستور"، أطلقت عيارات نارية أمس الاثنين لتوقيف سيارة من نوع "تويوتا ايلوكس" اقتربت من الساتر الترابي بعد أن اجتازت الحدود التونسية الليبية.

وأضاف ذات البلاغ أنه بالتثبت تبين أنها تحمل ترقيما منجميا ليبيا وعلى متنها 4 أفراد دون وثائق هوية، صرحوا أنهم تابعون لحرس المنشآت لمدينة الزنتان الليبية. وبتفتيشهم تم حجز مسدس من نوع "كولت" عيار 9 مم ومخزن يحتوي على 11 خرطوشة من نفس العيار، إلى جانب 4 هواتف جوالة ومبلغ مالي قدره 200 جنيه ليبي.

وجاء في البلاغ أنه سيتم تسليم المعنيين بالأمر الى المصالح الأمنية برمادة.

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