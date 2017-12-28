حمام سوسة: القبض على شابّ انتحل صفة أعوان أمن

مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ مكرم السعيدي: تمكنت فرقة الشرطة العدلية بحمام سوسة اليوم من إلقاء القبض على شاب أصيل القلعة الكبرى عمد صحبة صديقه انتحال صفة أعوان أمن حيث قاما بمداهمة منزل تقطنه فتاتان وطلبا منهما بطاقتي هويتهما بتعلة أنهما عونا أمن تابعان لفرقة الشرطة العدلية .

وقد تكررت العملية مرتين مما دفع بإحدى الفتاتين إلى الاتصال بأعوان الأمن الذين حلوا على جناح السرعة وقاموا بالقبض على أحد المظنون فيهما ليتبين أنه منتحل صفة أعوان أمن فتم استشارة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به وإدراج بطاقة تفتيش في حق الثاني الذي تحصن بالفرار.