نابل: حالتا وفاة بسبب فيروس H1N1‎

نابل- الشروق أون لاين- فاطمة بن عثمان: اكد المدير الجهوي للصحة بنابل سامي الرقيق في تصريح لـ "الشروق اون لاين" انه قد تم بولاية نابل تسجيل 6 إصابات بفيروس H1N1‎من بينها حالتي وفاة مشيرا الى عملية المراقبة والمتابعة متواصلة في الفترة القادمة عبر تسخير الادارة لأطباء للتوعية والتحسيس بضرورة غسل الايدي واللجوء الى الراحة خلال فترة الإصابة بالفيروس.

وفي سياق متصل اكد سامي الرقيق ان الادارة الجهوية للصحة قد انطلقت اليوم و تزامنا مع العودة المدرسية في حملة تحسيسية داخل المؤسسات التربوية لتتواصل على امتداد شهر كامل وستشمل اكبر عدد من المؤسسات التربوية.