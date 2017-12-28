الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 02 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
ابرز مواعيد "اجندا" الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال عام 2018
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
عبد الجليل المسعودي
سنــة العمـــل والأمـــل
اليوم نبدأ السنة الجديدة 2018، سنة نأمل في أن تكون حاسمة لرصّ الصفوف تحت راية الوطن الذي لا يكون الولاء إلاّ له وله وحده.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الاعلامي عبد الخالق السعداوي في ذمة الله ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 02 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاثنين 01 جانفي 2018 الوسلاتية: الكماشة في قبضة الامن من اجل جريمة قتل شاب... أطعمة تقلل الكوليسترول في الدم التلفزة التونسية تنعى الزميل عبد الخالق السعداوي‎ أخبار النجم الساحلي:«فيتو» في وجه بن عمر وأفول قد يعوّض...
الأولى
ابرز مواعيد "اجندا" الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال عام 2018
02 جانفي 2018 | 10:56

ستعرف سنة 2018 انشطة وبطولات متعددة في "اجندا" الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيما يلوح مونديال روسيا في صيف عام 2018 الحدث الابرز. وفي ما يلي ابرز مواعيد 2018 على الصعيد كرة القدم العالمية.

-كأس العالم روسيا 2018

يعتبر مونديال نسخة روسيا 2018 الحدث الكروي بامتياز الذي تترقبه الجماهير في جميع أنحاء العالم. ففي يوم الخميس 14 جوان ستُقام المباراة الأولى من أصل 64 مباراة، والتي ستجمع منتخب البلد المضيف بالمنتخب السعودي على ملعب لوجنيكي. وستقام المباراة الأخيرة على نفس الملعب يوم الأحد 15 جويلية.

- كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة (فرنسا 2018 )

بعد أقل من شهر على إسدال الستار في موسكو على روسيا 2018، ستتجه الأنظار إلى كرة القدم للسيدات. إذ ستستضيف منطقة بريتاني كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة التي ستنطلق في مدينة فان يوم الأحد 5 أوت . وتُختتم في نفس المكان يوم الجمعة 24 أوت .

وستجري يوم الخميس 8 مارس المقبل القرعة التي ستوزع المنتخبات 16 المشاركة على أربع مجموعات.

- كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة أوروجواي 2018

لم تستضف أمريكا الجنوبية بطولة من بطولات كأس العالم للسيدات (فيفا) منذ عشر سنوات، أي منذ كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة ( فينا) التي أقيمت في تشيلي عام 2008، وبالتالي ستتجه أنظار الجماهير العالمية إلى أوروجواي في نهاية العام. ستنطلق البطولة يوم الثلاثاء 13 نوفمبر، فيما ستُقام المباراة النهائية يوم السبت 1 ديسمبر. وسيتم إجراء القرعة في زيوريخ يوم الأربعاء 30 ماي ، وذلك بعد التعرف على المنتخبات المتأهلة.

- كأس العالم للأندية الإمارات 2018 (فيفا)

ستنطلق بطولة الإمارات 2018 يوم الأربعاء 12 ديسمبر وستُختتم يوم السبت 22 ديسمبر.

- مؤتمر الاتحاد الدولي (فيفا) الـ68 الذي سيعقد في موسكو يومي 12 و13 جوان

- نسخة 2018 من حفل جوائز الافضل لكرة القدم . وسيتم تأكيد تاريخ ومكان تسليمها في وقت لاحق.

وات
تقرؤون أيضا
آخر اكتشافات 2017 من نصيب مصر
02 جانفي 2018 السّاعة 14:30
شهدت الساعات الأخيرة لعام 2017 اكتشاف بقايا جدران من الطوب اللبن و4 أفران تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية...
المزيد >>
تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى محول عثمان ابن عفان ومحول تقاطع X20-X2
02 جانفي 2018 السّاعة 14:10
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لكافة مستعملي الطريق القادمين من أريانة في اتجاه المنيهلة...
المزيد >>
ينتظم هذا السبت.. اجتماع "كبير" لتنسيقيات نداء تونس
02 جانفي 2018 السّاعة 13:56
تونس- الشروق أون لاين- سليم العجرودي: علمت "الشروق أون لاين" أن حزب نداء تونس سينظم السبت القادم الموافق لـ6...
المزيد >>
اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين في إضراب مفتوح
02 جانفي 2018 السّاعة 13:37
أوضح المنسق العام الوطني لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" نجم الدين جويدة أن الإضراب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
ابرز مواعيد "اجندا" الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال عام 2018
02 جانفي 2018 | 10:56

ستعرف سنة 2018 انشطة وبطولات متعددة في "اجندا" الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيما يلوح مونديال روسيا في صيف عام 2018 الحدث الابرز. وفي ما يلي ابرز مواعيد 2018 على الصعيد كرة القدم العالمية.

-كأس العالم روسيا 2018

يعتبر مونديال نسخة روسيا 2018 الحدث الكروي بامتياز الذي تترقبه الجماهير في جميع أنحاء العالم. ففي يوم الخميس 14 جوان ستُقام المباراة الأولى من أصل 64 مباراة، والتي ستجمع منتخب البلد المضيف بالمنتخب السعودي على ملعب لوجنيكي. وستقام المباراة الأخيرة على نفس الملعب يوم الأحد 15 جويلية.

- كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة (فرنسا 2018 )

بعد أقل من شهر على إسدال الستار في موسكو على روسيا 2018، ستتجه الأنظار إلى كرة القدم للسيدات. إذ ستستضيف منطقة بريتاني كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة التي ستنطلق في مدينة فان يوم الأحد 5 أوت . وتُختتم في نفس المكان يوم الجمعة 24 أوت .

وستجري يوم الخميس 8 مارس المقبل القرعة التي ستوزع المنتخبات 16 المشاركة على أربع مجموعات.

- كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة أوروجواي 2018

لم تستضف أمريكا الجنوبية بطولة من بطولات كأس العالم للسيدات (فيفا) منذ عشر سنوات، أي منذ كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة ( فينا) التي أقيمت في تشيلي عام 2008، وبالتالي ستتجه أنظار الجماهير العالمية إلى أوروجواي في نهاية العام. ستنطلق البطولة يوم الثلاثاء 13 نوفمبر، فيما ستُقام المباراة النهائية يوم السبت 1 ديسمبر. وسيتم إجراء القرعة في زيوريخ يوم الأربعاء 30 ماي ، وذلك بعد التعرف على المنتخبات المتأهلة.

- كأس العالم للأندية الإمارات 2018 (فيفا)

ستنطلق بطولة الإمارات 2018 يوم الأربعاء 12 ديسمبر وستُختتم يوم السبت 22 ديسمبر.

- مؤتمر الاتحاد الدولي (فيفا) الـ68 الذي سيعقد في موسكو يومي 12 و13 جوان

- نسخة 2018 من حفل جوائز الافضل لكرة القدم . وسيتم تأكيد تاريخ ومكان تسليمها في وقت لاحق.

وات
تقرؤون أيضا
آخر اكتشافات 2017 من نصيب مصر
02 جانفي 2018 السّاعة 14:30
شهدت الساعات الأخيرة لعام 2017 اكتشاف بقايا جدران من الطوب اللبن و4 أفران تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية...
المزيد >>
تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى محول عثمان ابن عفان ومحول تقاطع X20-X2
02 جانفي 2018 السّاعة 14:10
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لكافة مستعملي الطريق القادمين من أريانة في اتجاه المنيهلة...
المزيد >>
ينتظم هذا السبت.. اجتماع "كبير" لتنسيقيات نداء تونس
02 جانفي 2018 السّاعة 13:56
تونس- الشروق أون لاين- سليم العجرودي: علمت "الشروق أون لاين" أن حزب نداء تونس سينظم السبت القادم الموافق لـ6...
المزيد >>
اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين في إضراب مفتوح
02 جانفي 2018 السّاعة 13:37
أوضح المنسق العام الوطني لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" نجم الدين جويدة أن الإضراب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
سنــة العمـــل والأمـــل
اليوم نبدأ السنة الجديدة 2018، سنة نأمل في أن تكون حاسمة لرصّ الصفوف تحت راية الوطن الذي لا يكون الولاء إلاّ له وله وحده.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الاعلامي عبد الخالق السعداوي في ذمة الله ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 02 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاثنين 01 جانفي 2018 الوسلاتية: الكماشة في قبضة الامن من اجل جريمة قتل شاب... أطعمة تقلل الكوليسترول في الدم التلفزة التونسية تنعى الزميل عبد الخالق السعداوي‎ أخبار النجم الساحلي:«فيتو» في وجه بن عمر وأفول قد يعوّض...
﻿