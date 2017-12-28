ابرز مواعيد "اجندا" الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال عام 2018

ستعرف سنة 2018 انشطة وبطولات متعددة في "اجندا" الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيما يلوح مونديال روسيا في صيف عام 2018 الحدث الابرز. وفي ما يلي ابرز مواعيد 2018 على الصعيد كرة القدم العالمية.

-كأس العالم روسيا 2018

يعتبر مونديال نسخة روسيا 2018 الحدث الكروي بامتياز الذي تترقبه الجماهير في جميع أنحاء العالم. ففي يوم الخميس 14 جوان ستُقام المباراة الأولى من أصل 64 مباراة، والتي ستجمع منتخب البلد المضيف بالمنتخب السعودي على ملعب لوجنيكي. وستقام المباراة الأخيرة على نفس الملعب يوم الأحد 15 جويلية.

- كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة (فرنسا 2018 )

بعد أقل من شهر على إسدال الستار في موسكو على روسيا 2018، ستتجه الأنظار إلى كرة القدم للسيدات. إذ ستستضيف منطقة بريتاني كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة التي ستنطلق في مدينة فان يوم الأحد 5 أوت . وتُختتم في نفس المكان يوم الجمعة 24 أوت .

وستجري يوم الخميس 8 مارس المقبل القرعة التي ستوزع المنتخبات 16 المشاركة على أربع مجموعات.

- كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة أوروجواي 2018

لم تستضف أمريكا الجنوبية بطولة من بطولات كأس العالم للسيدات (فيفا) منذ عشر سنوات، أي منذ كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة ( فينا) التي أقيمت في تشيلي عام 2008، وبالتالي ستتجه أنظار الجماهير العالمية إلى أوروجواي في نهاية العام. ستنطلق البطولة يوم الثلاثاء 13 نوفمبر، فيما ستُقام المباراة النهائية يوم السبت 1 ديسمبر. وسيتم إجراء القرعة في زيوريخ يوم الأربعاء 30 ماي ، وذلك بعد التعرف على المنتخبات المتأهلة.

- كأس العالم للأندية الإمارات 2018 (فيفا)

ستنطلق بطولة الإمارات 2018 يوم الأربعاء 12 ديسمبر وستُختتم يوم السبت 22 ديسمبر.

- مؤتمر الاتحاد الدولي (فيفا) الـ68 الذي سيعقد في موسكو يومي 12 و13 جوان

- نسخة 2018 من حفل جوائز الافضل لكرة القدم . وسيتم تأكيد تاريخ ومكان تسليمها في وقت لاحق.

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