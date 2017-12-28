ابرز مواعيد "اجندا" الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال عام 2018

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12:34سوسة: إيواء طفل بالمستشفى بعد اعتداء أمه عليه بالعنف الشديد
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ستعرف سنة 2018 انشطة وبطولات متعددة في "اجندا" الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيما يلوح مونديال روسيا في صيف عام 2018 الحدث الابرز. وفي ما يلي ابرز مواعيد 2018 على الصعيد كرة القدم العالمية.
-كأس العالم روسيا 2018
يعتبر مونديال نسخة روسيا 2018 الحدث الكروي بامتياز الذي تترقبه الجماهير في جميع أنحاء العالم. ففي يوم الخميس 14 جوان ستُقام المباراة الأولى من أصل 64 مباراة، والتي ستجمع منتخب البلد المضيف بالمنتخب السعودي على ملعب لوجنيكي. وستقام المباراة الأخيرة على نفس الملعب يوم الأحد 15 جويلية.
- كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة (فرنسا 2018 )
بعد أقل من شهر على إسدال الستار في موسكو على روسيا 2018، ستتجه الأنظار إلى كرة القدم للسيدات. إذ ستستضيف منطقة بريتاني كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة التي ستنطلق في مدينة فان يوم الأحد 5 أوت . وتُختتم في نفس المكان يوم الجمعة 24 أوت .
وستجري يوم الخميس 8 مارس المقبل القرعة التي ستوزع المنتخبات 16 المشاركة على أربع مجموعات.
- كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة أوروجواي 2018
لم تستضف أمريكا الجنوبية بطولة من بطولات كأس العالم للسيدات (فيفا) منذ عشر سنوات، أي منذ كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة ( فينا) التي أقيمت في تشيلي عام 2008، وبالتالي ستتجه أنظار الجماهير العالمية إلى أوروجواي في نهاية العام. ستنطلق البطولة يوم الثلاثاء 13 نوفمبر، فيما ستُقام المباراة النهائية يوم السبت 1 ديسمبر. وسيتم إجراء القرعة في زيوريخ يوم الأربعاء 30 ماي ، وذلك بعد التعرف على المنتخبات المتأهلة.
- كأس العالم للأندية الإمارات 2018 (فيفا)
ستنطلق بطولة الإمارات 2018 يوم الأربعاء 12 ديسمبر وستُختتم يوم السبت 22 ديسمبر.
- مؤتمر الاتحاد الدولي (فيفا) الـ68 الذي سيعقد في موسكو يومي 12 و13 جوان
- نسخة 2018 من حفل جوائز الافضل لكرة القدم . وسيتم تأكيد تاريخ ومكان تسليمها في وقت لاحق.
ستعرف سنة 2018 انشطة وبطولات متعددة في "اجندا" الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيما يلوح مونديال روسيا في صيف عام 2018 الحدث الابرز. وفي ما يلي ابرز مواعيد 2018 على الصعيد كرة القدم العالمية.
-كأس العالم روسيا 2018
يعتبر مونديال نسخة روسيا 2018 الحدث الكروي بامتياز الذي تترقبه الجماهير في جميع أنحاء العالم. ففي يوم الخميس 14 جوان ستُقام المباراة الأولى من أصل 64 مباراة، والتي ستجمع منتخب البلد المضيف بالمنتخب السعودي على ملعب لوجنيكي. وستقام المباراة الأخيرة على نفس الملعب يوم الأحد 15 جويلية.
- كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة (فرنسا 2018 )
بعد أقل من شهر على إسدال الستار في موسكو على روسيا 2018، ستتجه الأنظار إلى كرة القدم للسيدات. إذ ستستضيف منطقة بريتاني كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة التي ستنطلق في مدينة فان يوم الأحد 5 أوت . وتُختتم في نفس المكان يوم الجمعة 24 أوت .
وستجري يوم الخميس 8 مارس المقبل القرعة التي ستوزع المنتخبات 16 المشاركة على أربع مجموعات.
- كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة أوروجواي 2018
لم تستضف أمريكا الجنوبية بطولة من بطولات كأس العالم للسيدات (فيفا) منذ عشر سنوات، أي منذ كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة ( فينا) التي أقيمت في تشيلي عام 2008، وبالتالي ستتجه أنظار الجماهير العالمية إلى أوروجواي في نهاية العام. ستنطلق البطولة يوم الثلاثاء 13 نوفمبر، فيما ستُقام المباراة النهائية يوم السبت 1 ديسمبر. وسيتم إجراء القرعة في زيوريخ يوم الأربعاء 30 ماي ، وذلك بعد التعرف على المنتخبات المتأهلة.
- كأس العالم للأندية الإمارات 2018 (فيفا)
ستنطلق بطولة الإمارات 2018 يوم الأربعاء 12 ديسمبر وستُختتم يوم السبت 22 ديسمبر.
- مؤتمر الاتحاد الدولي (فيفا) الـ68 الذي سيعقد في موسكو يومي 12 و13 جوان
- نسخة 2018 من حفل جوائز الافضل لكرة القدم . وسيتم تأكيد تاريخ ومكان تسليمها في وقت لاحق.
-
14:30آخر اكتشافات 2017 من نصيب مصر
02 جانفي 2018
-
14:10تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى محول عثمان ابن عفان ومحول تقاطع X20-X2
02 جانفي 2018
-
13:56ينتظم هذا السبت.. اجتماع "كبير" لتنسيقيات نداء تونس
02 جانفي 2018
-
13:37اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين في إضراب مفتوح
02 جانفي 2018
-
13:12مصر: اعدام 4 مدانين بقضية "ملعب كفر الشيخ"
02 جانفي 2018
-
12:58سيدي بوزيد: ايقاف 40 شخصا مفتشا عنهم
02 جانفي 2018
-
12:38حفوز: إيقاف شخصين مورطين في قضية قتل عمدا
02 جانفي 2018
-
12:34سوسة: إيواء طفل بالمستشفى بعد اعتداء أمه عليه بالعنف الشديد
02 جانفي 2018
-
12:21تشكيلة عسكرية تطلق عيارات نارية على سيارة ليبية اجتازت الحدود التونسية الليبية
02 جانفي 2018
-
12:05حمام سوسة: القبض على شابّ انتحل صفة أعوان أمن
02 جانفي 2018
-
11:42نابل: حالتا وفاة بسبب فيروس H1N1
02 جانفي 2018
-
10:56ابرز مواعيد "اجندا" الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال عام 2018
02 جانفي 2018
-
10:48سجنان: حجز بضاعة مهربة
02 جانفي 2018
-
10:44جلسة عامة بمجلس نوّاب الشعب
02 جانفي 2018
-
10:19نحو تسوية وضعيات المنتفعين بمقاسم دولية فلاحية قديمة
02 جانفي 2018
-
09:52طائرة أقلعت في 2018 وهبطت في 2017
02 جانفي 2018
-
09:29ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران
02 جانفي 2018
-
09:15التلفزة التونسية تنعى الزميل عبد الخالق السعداوي
02 جانفي 2018
-
08:56البرازيل: مقتل 9 أشخاص وفرار العشرات في أعمال شغب بسجن
02 جانفي 2018
-
08:48مراهق أميركي يرتكب مجزرة بعائلته في ليلة رأس السنة
02 جانفي 2018