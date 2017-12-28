سجنان: حجز بضاعة مهربة
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14:30آخر اكتشافات 2017 من نصيب مصر
02 جانفي 2018
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14:10تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى محول عثمان ابن عفان ومحول تقاطع X20-X2
02 جانفي 2018
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13:56ينتظم هذا السبت.. اجتماع "كبير" لتنسيقيات نداء تونس
02 جانفي 2018
-
13:37اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين في إضراب مفتوح
02 جانفي 2018
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13:12مصر: اعدام 4 مدانين بقضية "ملعب كفر الشيخ"
02 جانفي 2018
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12:58سيدي بوزيد: ايقاف 40 شخصا مفتشا عنهم
02 جانفي 2018
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12:38حفوز: إيقاف شخصين مورطين في قضية قتل عمدا
02 جانفي 2018
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12:34سوسة: إيواء طفل بالمستشفى بعد اعتداء أمه عليه بالعنف الشديد
02 جانفي 2018
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12:21تشكيلة عسكرية تطلق عيارات نارية على سيارة ليبية اجتازت الحدود التونسية الليبية
02 جانفي 2018
-
12:05حمام سوسة: القبض على شابّ انتحل صفة أعوان أمن
02 جانفي 2018
-
11:42نابل: حالتا وفاة بسبب فيروس H1N1
02 جانفي 2018
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10:56ابرز مواعيد "اجندا" الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال عام 2018
02 جانفي 2018
-
10:48سجنان: حجز بضاعة مهربة
02 جانفي 2018
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10:44جلسة عامة بمجلس نوّاب الشعب
02 جانفي 2018
-
10:19نحو تسوية وضعيات المنتفعين بمقاسم دولية فلاحية قديمة
02 جانفي 2018
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09:52طائرة أقلعت في 2018 وهبطت في 2017
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09:29ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران
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09:15التلفزة التونسية تنعى الزميل عبد الخالق السعداوي
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08:56البرازيل: مقتل 9 أشخاص وفرار العشرات في أعمال شغب بسجن
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08:48مراهق أميركي يرتكب مجزرة بعائلته في ليلة رأس السنة
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عبد الجليل المسعوديسنــة العمـــل والأمـــل
اليوم نبدأ السنة الجديدة 2018، سنة نأمل في أن تكون حاسمة لرصّ الصفوف تحت راية الوطن الذي لا يكون الولاء إلاّ له وله وحده.المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
سجنان: حجز بضاعة مهربة
تمكنت يوم 01 جانفي 2018 وحدات الحرس الوطني بجهة سجنان ولاية بنزرت من ضبط سيارة خاصة محملة بــ04 أجهزة تلفاز بلازما كبيرة الحجم مهربة.
وقدّرت القيمة المالية للمحجوز بــ 23 ألف دينار.
آخر اكتشافات 2017 من نصيب مصر
02 جانفي 2018 السّاعة 14:30
شهدت الساعات الأخيرة لعام 2017 اكتشاف بقايا جدران من الطوب اللبن و4 أفران تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية...المزيد >>
تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى محول عثمان ابن عفان ومحول تقاطع X20-X2
02 جانفي 2018 السّاعة 14:10
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لكافة مستعملي الطريق القادمين من أريانة في اتجاه المنيهلة...المزيد >>
ينتظم هذا السبت.. اجتماع "كبير" لتنسيقيات نداء تونس
02 جانفي 2018 السّاعة 13:56
تونس- الشروق أون لاين- سليم العجرودي: علمت "الشروق أون لاين" أن حزب نداء تونس سينظم السبت القادم الموافق لـ6...المزيد >>
اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين في إضراب مفتوح
02 جانفي 2018 السّاعة 13:37
أوضح المنسق العام الوطني لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" نجم الدين جويدة أن الإضراب...المزيد >>
سجنان: حجز بضاعة مهربة
تمكنت يوم 01 جانفي 2018 وحدات الحرس الوطني بجهة سجنان ولاية بنزرت من ضبط سيارة خاصة محملة بــ04 أجهزة تلفاز بلازما كبيرة الحجم مهربة.
وقدّرت القيمة المالية للمحجوز بــ 23 ألف دينار.
آخر اكتشافات 2017 من نصيب مصر
02 جانفي 2018 السّاعة 14:30
شهدت الساعات الأخيرة لعام 2017 اكتشاف بقايا جدران من الطوب اللبن و4 أفران تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية...المزيد >>
تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى محول عثمان ابن عفان ومحول تقاطع X20-X2
02 جانفي 2018 السّاعة 14:10
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لكافة مستعملي الطريق القادمين من أريانة في اتجاه المنيهلة...المزيد >>
ينتظم هذا السبت.. اجتماع "كبير" لتنسيقيات نداء تونس
02 جانفي 2018 السّاعة 13:56
تونس- الشروق أون لاين- سليم العجرودي: علمت "الشروق أون لاين" أن حزب نداء تونس سينظم السبت القادم الموافق لـ6...المزيد >>
اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين في إضراب مفتوح
02 جانفي 2018 السّاعة 13:37
أوضح المنسق العام الوطني لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" نجم الدين جويدة أن الإضراب...المزيد >>
-
14:30آخر اكتشافات 2017 من نصيب مصر
02 جانفي 2018
-
14:10تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى محول عثمان ابن عفان ومحول تقاطع X20-X2
02 جانفي 2018
-
13:56ينتظم هذا السبت.. اجتماع "كبير" لتنسيقيات نداء تونس
02 جانفي 2018
-
13:37اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين في إضراب مفتوح
02 جانفي 2018
-
13:12مصر: اعدام 4 مدانين بقضية "ملعب كفر الشيخ"
02 جانفي 2018
-
12:58سيدي بوزيد: ايقاف 40 شخصا مفتشا عنهم
02 جانفي 2018
-
12:38حفوز: إيقاف شخصين مورطين في قضية قتل عمدا
02 جانفي 2018
-
12:34سوسة: إيواء طفل بالمستشفى بعد اعتداء أمه عليه بالعنف الشديد
02 جانفي 2018
-
12:21تشكيلة عسكرية تطلق عيارات نارية على سيارة ليبية اجتازت الحدود التونسية الليبية
02 جانفي 2018
-
12:05حمام سوسة: القبض على شابّ انتحل صفة أعوان أمن
02 جانفي 2018
-
11:42نابل: حالتا وفاة بسبب فيروس H1N1
02 جانفي 2018
-
10:56ابرز مواعيد "اجندا" الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال عام 2018
02 جانفي 2018
-
10:48سجنان: حجز بضاعة مهربة
02 جانفي 2018
-
10:44جلسة عامة بمجلس نوّاب الشعب
02 جانفي 2018
-
10:19نحو تسوية وضعيات المنتفعين بمقاسم دولية فلاحية قديمة
02 جانفي 2018
-
09:52طائرة أقلعت في 2018 وهبطت في 2017
02 جانفي 2018
-
09:29ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران
02 جانفي 2018
-
09:15التلفزة التونسية تنعى الزميل عبد الخالق السعداوي
02 جانفي 2018
-
08:56البرازيل: مقتل 9 أشخاص وفرار العشرات في أعمال شغب بسجن
02 جانفي 2018
-
08:48مراهق أميركي يرتكب مجزرة بعائلته في ليلة رأس السنة
02 جانفي 2018
عبد الجليل المسعوديسنــة العمـــل والأمـــل
اليوم نبدأ السنة الجديدة 2018، سنة نأمل في أن تكون حاسمة لرصّ الصفوف تحت راية الوطن الذي لا يكون الولاء إلاّ له وله وحده.المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة