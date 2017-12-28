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يوم الثلاثاء 02 جانفي 2018
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جلسة عامة بمجلس نوّاب الشعب
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تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
عبد الجليل المسعودي
سنــة العمـــل والأمـــل
اليوم نبدأ السنة الجديدة 2018، سنة نأمل في أن تكون حاسمة لرصّ الصفوف تحت راية الوطن الذي لا يكون الولاء إلاّ له وله وحده.
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الأولى
جلسة عامة بمجلس نوّاب الشعب
02 جانفي 2018 | 10:44

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الثلاثاء 02 جانفي 2018 بداية من الساعة الثانية بعد الظهر (س 14.00).

ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشروعي القانونين التاليين:

1- مشروع قانون عدد 78-2017 يتعلّق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية.

2- مشروع قانون أسـاسي عدد 71-2017 يتعلق بالموافقـة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الإستغلال والإعتداء الجنسي (لانزاروتي).

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الأولى
جلسة عامة بمجلس نوّاب الشعب
02 جانفي 2018 | 10:44

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الثلاثاء 02 جانفي 2018 بداية من الساعة الثانية بعد الظهر (س 14.00).

ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشروعي القانونين التاليين:

1- مشروع قانون عدد 78-2017 يتعلّق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية.

2- مشروع قانون أسـاسي عدد 71-2017 يتعلق بالموافقـة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الإستغلال والإعتداء الجنسي (لانزاروتي).

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آخر اكتشافات 2017 من نصيب مصر
02 جانفي 2018 السّاعة 14:30
شهدت الساعات الأخيرة لعام 2017 اكتشاف بقايا جدران من الطوب اللبن و4 أفران تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية...
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تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى محول عثمان ابن عفان ومحول تقاطع X20-X2
02 جانفي 2018 السّاعة 14:10
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لكافة مستعملي الطريق القادمين من أريانة في اتجاه المنيهلة...
المزيد >>
ينتظم هذا السبت.. اجتماع "كبير" لتنسيقيات نداء تونس
02 جانفي 2018 السّاعة 13:56
تونس- الشروق أون لاين- سليم العجرودي: علمت "الشروق أون لاين" أن حزب نداء تونس سينظم السبت القادم الموافق لـ6...
المزيد >>
اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين في إضراب مفتوح
02 جانفي 2018 السّاعة 13:37
أوضح المنسق العام الوطني لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" نجم الدين جويدة أن الإضراب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
سنــة العمـــل والأمـــل
اليوم نبدأ السنة الجديدة 2018، سنة نأمل في أن تكون حاسمة لرصّ الصفوف تحت راية الوطن الذي لا يكون الولاء إلاّ له وله وحده.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الاعلامي عبد الخالق السعداوي في ذمة الله ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 02 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاثنين 01 جانفي 2018 الوسلاتية: الكماشة في قبضة الامن من اجل جريمة قتل شاب... أطعمة تقلل الكوليسترول في الدم التلفزة التونسية تنعى الزميل عبد الخالق السعداوي‎ أخبار النجم الساحلي:«فيتو» في وجه بن عمر وأفول قد يعوّض...
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