طائرة أقلعت في 2018 وهبطت في 2017

أدى تأخر طائرة عن الإقلاع بـ10 دقائق فقط، إلى هبوطها في وجهتها في 2017 بدلاً من العام الجديد، رغم أنها أقلعت في 2018.

وكان من المفترض أن تقلع رحلة طيران هاواي الجويةHAL446 إلى أوكلاند، في نيوزيلندا، الساعة 11.55 مساء بالتوقيت المحلي.

وتم تأجيل الرحلة لعشر دقائق، وهذا يعني أنها انتهت للإقلاع عند الساعة 12.05 صباح الأول من جانفي 2018.

ولأن الطائرة مسافرة إلى هونولولو عاصمة ولاية هاوي الأمريكية، وهي على مسافة 23 ساعة خلف أوكلاند، فإن هذا يعني أنها سوف تصل في الساعة 10.16 صباحا بالتوقيت المحلي في 31 ديسمبر 2017.