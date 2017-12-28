ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الثلاثاء 2 جانفي 2018، عن ارتفاع عدد القتلى الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ الخميس الماضي إلى 22 قتيلا.

وأفاد التلفزيون الإيراني بأنّ 9 أشخاص قتلوا، منهم ستة متظاهرين وأحد المارة وشرطي وعنصر من الحرس الثوري ليل الاثنين في منطقة أصفهان بوسط إيران في أعمال عنف على صلة بالاحتجاجات التي تهز ايران منذ الخميس.

وقتل ستة متظاهرين في مواجهات مع قوات الأمن فيما كانوا يحاولون مهاجمة مركز للشرطة في مدينة قهدريجان، فيما قتل عنصر في الحرس الثوري في كهريز سنغ وقتل أحد المارة في خميني شهر، حسب ذات المصدر، إضافة إلى شرطي قتل برصاص أطلق من سلاح صيد في نجف أباد المجاورة، وقد أعلن مقتله مساء الاثنين.