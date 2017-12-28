التلفزة التونسية تنعى الزميل عبد الخالق السعداوي‎

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تقدمت الادارة العامة للتلفزة التونسية وكافة أبناء المؤسسة بأحر التعازي إلى عائلة الزميل الفقيد عبد الخالق السعداوي رئيس مصلحة الرياضة بالقناة الوطنية الثانية المبرور راجية من الله العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه وكافة زملائه جميل الصبر والسلوان بعد وفاته مساء أمس إثر مرض عضال ألم به منذ فترة قصيرة وأودى بحياته وهو في عز البذل والعطاء.
وقد عرف الفقيد العزيز بنشاطه الرياضي المكثف وتغطياته الإعلامية الجيدة ، مما جعله يحظى بتقدير زملائه المهنيين و أكسبه محبة الجماهير الرياضية
هذا ويشيع جثمان الفقيد العزيز عبد الخالق السعداوي من مقر سكناه بحمام الشط بجانب مركز الحرس الوطني اليوم الثلاثاء 2 جانفي على الساعة 14:30 ، وتكون صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع ابن رشيق الطاهر صفر بجانب القاعة الرياضية المغطاة والدفن بمقبرة سيدي مبروك بجانب القاعة الرياضية الطاهر صفر (الشعبية – حمام الأنف).
تقدمت الادارة العامة للتلفزة التونسية وكافة أبناء المؤسسة بأحر التعازي إلى عائلة الزميل الفقيد عبد الخالق السعداوي رئيس مصلحة الرياضة بالقناة الوطنية الثانية المبرور راجية من الله العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه وكافة زملائه جميل الصبر والسلوان بعد وفاته مساء أمس إثر مرض عضال ألم به منذ فترة قصيرة وأودى بحياته وهو في عز البذل والعطاء.
وقد عرف الفقيد العزيز بنشاطه الرياضي المكثف وتغطياته الإعلامية الجيدة ، مما جعله يحظى بتقدير زملائه المهنيين و أكسبه محبة الجماهير الرياضية
هذا ويشيع جثمان الفقيد العزيز عبد الخالق السعداوي من مقر سكناه بحمام الشط بجانب مركز الحرس الوطني اليوم الثلاثاء 2 جانفي على الساعة 14:30 ، وتكون صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع ابن رشيق الطاهر صفر بجانب القاعة الرياضية المغطاة والدفن بمقبرة سيدي مبروك بجانب القاعة الرياضية الطاهر صفر (الشعبية – حمام الأنف).
-
14:30آخر اكتشافات 2017 من نصيب مصر
02 جانفي 2018
-
14:10تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى محول عثمان ابن عفان ومحول تقاطع X20-X2
02 جانفي 2018
-
13:56ينتظم هذا السبت.. اجتماع "كبير" لتنسيقيات نداء تونس
02 جانفي 2018
-
13:37اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين في إضراب مفتوح
02 جانفي 2018
-
13:12مصر: اعدام 4 مدانين بقضية "ملعب كفر الشيخ"
02 جانفي 2018
-
12:58سيدي بوزيد: ايقاف 40 شخصا مفتشا عنهم
02 جانفي 2018
-
12:38حفوز: إيقاف شخصين مورطين في قضية قتل عمدا
02 جانفي 2018
-
12:34سوسة: إيواء طفل بالمستشفى بعد اعتداء أمه عليه بالعنف الشديد
02 جانفي 2018
-
12:21تشكيلة عسكرية تطلق عيارات نارية على سيارة ليبية اجتازت الحدود التونسية الليبية
02 جانفي 2018
-
12:05حمام سوسة: القبض على شابّ انتحل صفة أعوان أمن
02 جانفي 2018
-
11:42نابل: حالتا وفاة بسبب فيروس H1N1
02 جانفي 2018
-
10:56ابرز مواعيد "اجندا" الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال عام 2018
02 جانفي 2018
-
10:48سجنان: حجز بضاعة مهربة
02 جانفي 2018
-
10:44جلسة عامة بمجلس نوّاب الشعب
02 جانفي 2018
-
10:19نحو تسوية وضعيات المنتفعين بمقاسم دولية فلاحية قديمة
02 جانفي 2018
-
09:52طائرة أقلعت في 2018 وهبطت في 2017
02 جانفي 2018
-
09:29ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران
02 جانفي 2018
-
09:15التلفزة التونسية تنعى الزميل عبد الخالق السعداوي
02 جانفي 2018
-
08:56البرازيل: مقتل 9 أشخاص وفرار العشرات في أعمال شغب بسجن
02 جانفي 2018
-
08:48مراهق أميركي يرتكب مجزرة بعائلته في ليلة رأس السنة
02 جانفي 2018