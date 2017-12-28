التلفزة التونسية تنعى الزميل عبد الخالق السعداوي‎

تقدمت الادارة العامة للتلفزة التونسية وكافة أبناء المؤسسة بأحر التعازي إلى عائلة الزميل الفقيد عبد الخالق السعداوي رئيس مصلحة الرياضة بالقناة الوطنية الثانية المبرور راجية من الله العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويرزق أهله وذويه وكافة زملائه جميل الصبر والسلوان بعد وفاته مساء أمس إثر مرض عضال ألم به منذ فترة قصيرة وأودى بحياته وهو في عز البذل والعطاء.

وقد عرف الفقيد العزيز بنشاطه الرياضي المكثف وتغطياته الإعلامية الجيدة ، مما جعله يحظى بتقدير زملائه المهنيين و أكسبه محبة الجماهير الرياضية

هذا ويشيع جثمان الفقيد العزيز عبد الخالق السعداوي من مقر سكناه بحمام الشط بجانب مركز الحرس الوطني اليوم الثلاثاء 2 جانفي على الساعة 14:30 ، وتكون صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع ابن رشيق الطاهر صفر بجانب القاعة الرياضية المغطاة والدفن بمقبرة سيدي مبروك بجانب القاعة الرياضية الطاهر صفر (الشعبية – حمام الأنف).