البرازيل: مقتل 9 أشخاص وفرار العشرات في أعمال شغب بسجن

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قالت وسائل إعلام برازيلية إن تسعة سجناء قتلوا وأصيب 14 آخرون بينما هرب العشرات خلال أعمال شغب في أحد السجون جدت يوم أمس الإثنين.

وقالت صحيفة أو استادو دي ساو باولو إن 106 سجناء تمكنوا من الهرب من السجن الكائن بمدينة جويانيا قرب العاصمة برازيليا.

وألقت السلطات القبض على 27 منهم بينما لا يزال البقية في حالة فرار.