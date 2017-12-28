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يوم الثلاثاء 02 جانفي 2018
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مراهق أميركي يرتكب مجزرة بعائلته في ليلة رأس السنة
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الأولى
مراهق أميركي يرتكب مجزرة بعائلته في ليلة رأس السنة
02 جانفي 2018 | 08:48

تحول احتفال بليلة رأس السنة إلى فاجعة، بعد أن أقدم مراهق أميركي في الـ 16 من عمره، على قتل والديه وأخته وضيفتهم قبيل منتصف الليل.

واستخدم المراهق سلاحا شبه أوتوماتيكي قبيل منتصف ليل رأس السنة، الأحد، في ولاية نيوجيرزي، وقد تم اعتقاله من دون أي مقاومة.

وأوضحت السلطات أنها لا تزال لا تملك حتى الآن أي تفسير لجريمته، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا عند الساعة 23:43 من ليل الأحد، بوجود إطلاق نار في منزل في لونغ برانش، على بعد حوالي 90 كيلومترا جنوب نيويورك في ولاية نيوجيرزي.

وقال المدعي العام في منطقة مونماوث، كريستوفر غراميتشيوني، أن عناصر الشرطة عثرت في المكان على 4 جثث، تعود لستيفن كولوغي (44 عاما) والد مطلق النار، ووالدته ليندا كولوغي (42 عاما)، وشقيقته بريتاني كولوغي (18 عاما)، وصديقة للعائلة تدعى ماري شولتز، وهي في السبعين من عمرها.

وأفلت شقيق مطلق النار وجده لأنهما كانا خارج المنزل وقت وقوع الجريمة.

وستوجه إلى المراهق الذي يعتبر بالغا بنظر القضاء، 4 تهم بالقتل، فضلا عن امتلاك سلاح ناري استخدم لغايات غير قانونية.

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الأولى
مراهق أميركي يرتكب مجزرة بعائلته في ليلة رأس السنة
02 جانفي 2018 | 08:48

تحول احتفال بليلة رأس السنة إلى فاجعة، بعد أن أقدم مراهق أميركي في الـ 16 من عمره، على قتل والديه وأخته وضيفتهم قبيل منتصف الليل.

واستخدم المراهق سلاحا شبه أوتوماتيكي قبيل منتصف ليل رأس السنة، الأحد، في ولاية نيوجيرزي، وقد تم اعتقاله من دون أي مقاومة.

وأوضحت السلطات أنها لا تزال لا تملك حتى الآن أي تفسير لجريمته، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا عند الساعة 23:43 من ليل الأحد، بوجود إطلاق نار في منزل في لونغ برانش، على بعد حوالي 90 كيلومترا جنوب نيويورك في ولاية نيوجيرزي.

وقال المدعي العام في منطقة مونماوث، كريستوفر غراميتشيوني، أن عناصر الشرطة عثرت في المكان على 4 جثث، تعود لستيفن كولوغي (44 عاما) والد مطلق النار، ووالدته ليندا كولوغي (42 عاما)، وشقيقته بريتاني كولوغي (18 عاما)، وصديقة للعائلة تدعى ماري شولتز، وهي في السبعين من عمرها.

وأفلت شقيق مطلق النار وجده لأنهما كانا خارج المنزل وقت وقوع الجريمة.

وستوجه إلى المراهق الذي يعتبر بالغا بنظر القضاء، 4 تهم بالقتل، فضلا عن امتلاك سلاح ناري استخدم لغايات غير قانونية.

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عبد الجليل المسعودي
سنــة العمـــل والأمـــل
اليوم نبدأ السنة الجديدة 2018، سنة نأمل في أن تكون حاسمة لرصّ الصفوف تحت راية الوطن الذي لا يكون الولاء إلاّ له وله وحده.
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