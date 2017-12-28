مراهق أميركي يرتكب مجزرة بعائلته في ليلة رأس السنة

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08:48مراهق أميركي يرتكب مجزرة بعائلته في ليلة رأس السنة
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تحول احتفال بليلة رأس السنة إلى فاجعة، بعد أن أقدم مراهق أميركي في الـ 16 من عمره، على قتل والديه وأخته وضيفتهم قبيل منتصف الليل.
واستخدم المراهق سلاحا شبه أوتوماتيكي قبيل منتصف ليل رأس السنة، الأحد، في ولاية نيوجيرزي، وقد تم اعتقاله من دون أي مقاومة.
وأوضحت السلطات أنها لا تزال لا تملك حتى الآن أي تفسير لجريمته، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا عند الساعة 23:43 من ليل الأحد، بوجود إطلاق نار في منزل في لونغ برانش، على بعد حوالي 90 كيلومترا جنوب نيويورك في ولاية نيوجيرزي.
وقال المدعي العام في منطقة مونماوث، كريستوفر غراميتشيوني، أن عناصر الشرطة عثرت في المكان على 4 جثث، تعود لستيفن كولوغي (44 عاما) والد مطلق النار، ووالدته ليندا كولوغي (42 عاما)، وشقيقته بريتاني كولوغي (18 عاما)، وصديقة للعائلة تدعى ماري شولتز، وهي في السبعين من عمرها.
وأفلت شقيق مطلق النار وجده لأنهما كانا خارج المنزل وقت وقوع الجريمة.
وستوجه إلى المراهق الذي يعتبر بالغا بنظر القضاء، 4 تهم بالقتل، فضلا عن امتلاك سلاح ناري استخدم لغايات غير قانونية.
تحول احتفال بليلة رأس السنة إلى فاجعة، بعد أن أقدم مراهق أميركي في الـ 16 من عمره، على قتل والديه وأخته وضيفتهم قبيل منتصف الليل.
واستخدم المراهق سلاحا شبه أوتوماتيكي قبيل منتصف ليل رأس السنة، الأحد، في ولاية نيوجيرزي، وقد تم اعتقاله من دون أي مقاومة.
وأوضحت السلطات أنها لا تزال لا تملك حتى الآن أي تفسير لجريمته، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا عند الساعة 23:43 من ليل الأحد، بوجود إطلاق نار في منزل في لونغ برانش، على بعد حوالي 90 كيلومترا جنوب نيويورك في ولاية نيوجيرزي.
وقال المدعي العام في منطقة مونماوث، كريستوفر غراميتشيوني، أن عناصر الشرطة عثرت في المكان على 4 جثث، تعود لستيفن كولوغي (44 عاما) والد مطلق النار، ووالدته ليندا كولوغي (42 عاما)، وشقيقته بريتاني كولوغي (18 عاما)، وصديقة للعائلة تدعى ماري شولتز، وهي في السبعين من عمرها.
وأفلت شقيق مطلق النار وجده لأنهما كانا خارج المنزل وقت وقوع الجريمة.
وستوجه إلى المراهق الذي يعتبر بالغا بنظر القضاء، 4 تهم بالقتل، فضلا عن امتلاك سلاح ناري استخدم لغايات غير قانونية.
-
14:30آخر اكتشافات 2017 من نصيب مصر
02 جانفي 2018
-
14:10تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى محول عثمان ابن عفان ومحول تقاطع X20-X2
02 جانفي 2018
-
13:56ينتظم هذا السبت.. اجتماع "كبير" لتنسيقيات نداء تونس
02 جانفي 2018
-
13:37اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين في إضراب مفتوح
02 جانفي 2018
-
13:12مصر: اعدام 4 مدانين بقضية "ملعب كفر الشيخ"
02 جانفي 2018
-
12:58سيدي بوزيد: ايقاف 40 شخصا مفتشا عنهم
02 جانفي 2018
-
12:38حفوز: إيقاف شخصين مورطين في قضية قتل عمدا
02 جانفي 2018
-
12:34سوسة: إيواء طفل بالمستشفى بعد اعتداء أمه عليه بالعنف الشديد
02 جانفي 2018
-
12:21تشكيلة عسكرية تطلق عيارات نارية على سيارة ليبية اجتازت الحدود التونسية الليبية
02 جانفي 2018
-
12:05حمام سوسة: القبض على شابّ انتحل صفة أعوان أمن
02 جانفي 2018
-
11:42نابل: حالتا وفاة بسبب فيروس H1N1
02 جانفي 2018
-
10:56ابرز مواعيد "اجندا" الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال عام 2018
02 جانفي 2018
-
10:48سجنان: حجز بضاعة مهربة
02 جانفي 2018
-
10:44جلسة عامة بمجلس نوّاب الشعب
02 جانفي 2018
-
10:19نحو تسوية وضعيات المنتفعين بمقاسم دولية فلاحية قديمة
02 جانفي 2018
-
09:52طائرة أقلعت في 2018 وهبطت في 2017
02 جانفي 2018
-
09:29ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران
02 جانفي 2018
-
09:15التلفزة التونسية تنعى الزميل عبد الخالق السعداوي
02 جانفي 2018
-
08:56البرازيل: مقتل 9 أشخاص وفرار العشرات في أعمال شغب بسجن
02 جانفي 2018
-
08:48مراهق أميركي يرتكب مجزرة بعائلته في ليلة رأس السنة
02 جانفي 2018