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يوم الثلاثاء 02 جانفي 2018
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جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 02 جانفي 2018
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تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
عبد الجليل المسعودي
سنــة العمـــل والأمـــل
اليوم نبدأ السنة الجديدة 2018، سنة نأمل في أن تكون حاسمة لرصّ الصفوف تحت راية الوطن الذي لا يكون الولاء إلاّ له وله وحده.
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الأولى
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 02 جانفي 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 جانفي 2018

جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 02 جانفي 2018

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حالة الطقس ليوم الثلاثاء 02 جانفي 2018
01 جانفي 2018 السّاعة 22:00
- طقس أحيانا كثيف السحب مع بعض الأمطار المتفرقة بالشمال وسحب عابرة ببقية الجهات.
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جندوبة: العثور على جثة امرأة توفيت في ظروف غامضة
01 جانفي 2018 السّاعة 20:55
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انقطاع المياه في عدد من أحياء معتمدية المحمدية يتواصل
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جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 02 جانفي 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 02 جانفي 2018

جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 02 جانفي 2018

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جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 02 جانفي 2018
02 جانفي 2018 السّاعة 00:00
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حالة الطقس ليوم الثلاثاء 02 جانفي 2018
01 جانفي 2018 السّاعة 22:00
- طقس أحيانا كثيف السحب مع بعض الأمطار المتفرقة بالشمال وسحب عابرة ببقية الجهات.
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جندوبة: العثور على جثة امرأة توفيت في ظروف غامضة
01 جانفي 2018 السّاعة 20:55
تم الليلة الاثنين 01 جانفي 2018 العثور على جثة امراة في العقد السادس من العمر توفيت في ظروف غامضة بمنزل بحي...
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انقطاع المياه في عدد من أحياء معتمدية المحمدية يتواصل
01 جانفي 2018 السّاعة 20:49
تشهد مناطق حي النسيم، تقسيم الأحمدي، حي النزهة، حي العمري 1و2، تقسيم بدر، حي العياري، حي بوعكروشة، حي فطومة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الجليل المسعودي
سنــة العمـــل والأمـــل
اليوم نبدأ السنة الجديدة 2018، سنة نأمل في أن تكون حاسمة لرصّ الصفوف تحت راية الوطن الذي لا يكون الولاء إلاّ له وله وحده.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
الاعلامي عبد الخالق السعداوي في ذمة الله الشاب خالد يرفع العلم التونسي في حفله بالإمارات ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي جريدة الشروق ليوم الاثنين 01 جانفي 2018 القيروان: عونا حرس في حالة سكر يعتديان بالعنف على دورية... الاعلان عن الترفيع في أسعار المحروقات رسميا الوسلاتية: الكماشة في قبضة الامن من اجل جريمة قتل شاب... أطعمة تقلل الكوليسترول في الدم
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