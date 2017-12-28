ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي

الشروق اون لاين ـ رشاد الصالحي:

تحولت مساء امس و زيرة شؤون الشباب و الرياضة ماجدولين الشارني إلى مستشفى المنجي بن حميدة بالعاصمة حيث عادت الإعلامي بالتلفزة الوطنية عبد الخالق السعداوي للاطمئنان على صحته و تحدثت إلى الطاقم الطبي المباشر لحالته .

كما كانت للوزيرة محادثة مع زوجة عبد الخالق السعداوي وعدد من أبناء التلفزة الوطنية والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام الموجودين بالمستشفى..