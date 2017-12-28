الاتفاق بشأن تهيئة أولية لمتحف الحوت ببنزرت وإعادة إحيائه

تم الاتفاق بين السلطات الجهوية والمحلية ومصالح بلدية بنزرت الى جانب المجتمع المدني على تهيئة أولية لمتحف الحوت بمدينة بنزرت وإحيائه مجددا كفضاء ترفيهي وعلمي وسياحي بالمنطقة.

وأفاد والي بنزرت أنه في إنتظار إنطلاق الأشغال الأساسية المبرمجة بالمتحف، المقدرة إعتماداتها بحوالي 400 ألف دينار ضمن برنامج التنمية المندمجة الخاص بمعتمدية بنزرت الشمالية وبقية برامج المجتمع المدني، من الضروري إعادة فتح المتحف للزوار بعد إجراء اشغال التحسين الأولية. ودعا جميع الأطراف إلى الانخراط والمشاركة في إعادة الاعتبار لأحد أهم الفضاءات بالمنطقة وإعادة إدراجه ضمن المسلك السياحي المحلي والجهوي ككل.

ويأتي الإتفاق، في إطار الزيارة، التي كان أداها والي الجهة محمد قويدر للمتحف، رفقة معتمدة المنطقة وفاء بن عريف وشيخ المدينة رئيس النيابة الخصوصية لبلدية بنزرت حمادي بن عمر الى جانب ممثلين عن المجتمع المدني، أمس الأحد.

يذكر أن المتحف الحوت ببنزرت هو متحف تاريخي بحري يحتوي على العديد من الأحواض البحرية والسمكية، التي تبرز تنوع الثروة السمكية في جهة بنزرت وتاريخاها البحري.