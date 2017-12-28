الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 01 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
قبلي: اكثر من 6 الاف سائح قضوا ليلة راس السنة بمختلف الوحدات السياحية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
خالد الحدّاد
استخلاص الدروس
يحلّ غدا الاثنين عام إداري جديد نأملُ جميعا في أن يكون عام خير وتقدّم ومناعة واستقرار لبلادنا، ولكن أيضا لا يُخفي غالبيتنا أن يكون عام استخلاص الدروس من مسيرة السنة الماضية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاحد 31 ديسمبر 2017 بعد قيادته ليفربول الى الفوز: خبر غير سار للريدز عن محمد... الشاب خالد يرفع العلم التونسي في حفله بالإمارات ايران على صفيح ساخن: احتجاجات في الشوارع لليوم الثالث... خلال زيارة غير معلنة لوزير الصحة: التوصل إلى حل أزمة قسم... جريدة الشروق ليوم الاثنين 01 جانفي 2018 القيروان: عونا حرس في حالة سكر يعتديان بالعنف على دورية... الاعلان عن الترفيع في أسعار المحروقات رسميا
الأولى
قبلي: اكثر من 6 الاف سائح قضوا ليلة راس السنة بمختلف الوحدات السياحية
01 جانفي 2018 | 13:13

استقبلت مختلف الوحدات السياحية بولاية قبلي اكثر من 6 الاف سائح قضوا ليلة راس السنة الميلادية بالجهة سواء بالوحدات الفندقية او بالمخيمات الصحراوية، وفق ما اكده المندوب الجهوي للسياحة محمد الصايم ل (وات) بالجهة.

واعتبر الصايم ان "الميزة التي غلبت على السياح الوافدين وخاصة التونسيين منهم، تنظمهم في شكل رحلات منسقة من قبل وكالات الاسفار، وهو ما سهل استقبالهم لوجستيا بالوحدات السياحية"، واشار الى "وجود عدد كبير من السياح القادمين من الصين والفيليبين بالمخيمات، وعودة ملحوظة للاسواق الاوروبية التقليدية على غرار السوق الالمانية والفرنسية".

وكما عززت الوحدات الامنية بقبلي من انتشارها بالمدن الكبرى، وخاصة بمداخل الوحدات بالمناطق السياحية وبمحيط النزل والمخيمات وعلى الطرق الرئيسية لتامين نجاح الاحتفالات براس السنة الميلادية، وفق ما عاينه مراسل (وات) بالجهة.

   وفي هذا الاطار، وقف والي الجهة سامي الغابي، مرفوقا بالاطارات الجهوية والامنية بالمنطقة السياحية بكل من دوز وقبلي وبمعتمدية سوق الاحد، في زيارة ميدانية ليلية، على جاهزية الوحدات الامنية وتطبيق منظومة التامين الذاتي بالنزل والمخيمات السياحية، واكد على ضرورة "العمل على تكثيف المجهودات الامنية التي تمثل السند الاول لنجاح الموسم السياحي".

 من جهتهم، اكد مديرو اغلب الوحدات السياحية بالجهة على غرار ضو الرجيلي، على ان "الاستعدادات لاستقبال راس السنة الميلادية، تزامنت هذه السنة مع العطلة المدرسية والاحتفالات بخمسينية المهرجان الدولي للصحراء، مما ضاعف من نسبة الايواء باغلب الوحدات السياحية التي وصلت الى 100 بالمائة".

واشار الرجيلي الى "توافد عدد كبير من السياح التونسيين الذين اصبحت من تقاليدهم الخروج للاحتفال براس السنة الميلادية بالمخيمات والوحدات السياحية" واكد ان "القائمين على القطاع السياحي بالجهة يعملون على تحويل المنطقة الى جهة مستقطبة للسياح من مختلف الجنسيات في اطار سياحة الاقامة وليس فقط سياحة العبور من اجل التمتع بالمخزون الحضاري والطبيعي الكبير لهذه الربوع الصحراوية".

وعبر المصدر ذاته عن تفاؤله بالموسم السياحي الحالي، ذلك ان "كافة المؤشرات المسجلة تؤكد بداية الانتعاشة في القطاع وعودة عديد الاسواق التقليدية المعروفة"، وفق تقديرة.

   

تقرؤون أيضا
أطعمة تقلل الكوليسترول في الدم
01 جانفي 2018 السّاعة 14:33
مشكلة الكوليسترول عادة هي ارتفاع نسبة الدهون في الدم والتي نحصل عليها عن طريق الأطعمة الضارة التي تحتوي على...
المزيد >>
هازارد في ريال مدريد قريبا
01 جانفي 2018 السّاعة 14:18
أكدت تقارير صحفية، صادرة اليوم الاثنين في إسبانيا، أن ما قاله والد اللاعب البلجيكي إيدين هازارد، عن أن...
المزيد >>
أفقر الدول الأوروبية تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي
01 جانفي 2018 السّاعة 14:03
استلمت بلغاريا، والتي تعتبر إحدى أفقر دول الاتحاد الأوروبي، رئاسة مجلس الاتحاد، والذي يتم مداورتها بين دول...
المزيد >>
ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي
01 جانفي 2018 السّاعة 13:45
الشروق اون لاين ـ رشاد الصالحي: تحولت مساء امس و زيرة شؤون الشباب و الرياضة ماجدولين الشارني إلى مستشفى...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
قبلي: اكثر من 6 الاف سائح قضوا ليلة راس السنة بمختلف الوحدات السياحية
01 جانفي 2018 | 13:13

استقبلت مختلف الوحدات السياحية بولاية قبلي اكثر من 6 الاف سائح قضوا ليلة راس السنة الميلادية بالجهة سواء بالوحدات الفندقية او بالمخيمات الصحراوية، وفق ما اكده المندوب الجهوي للسياحة محمد الصايم ل (وات) بالجهة.

واعتبر الصايم ان "الميزة التي غلبت على السياح الوافدين وخاصة التونسيين منهم، تنظمهم في شكل رحلات منسقة من قبل وكالات الاسفار، وهو ما سهل استقبالهم لوجستيا بالوحدات السياحية"، واشار الى "وجود عدد كبير من السياح القادمين من الصين والفيليبين بالمخيمات، وعودة ملحوظة للاسواق الاوروبية التقليدية على غرار السوق الالمانية والفرنسية".

وكما عززت الوحدات الامنية بقبلي من انتشارها بالمدن الكبرى، وخاصة بمداخل الوحدات بالمناطق السياحية وبمحيط النزل والمخيمات وعلى الطرق الرئيسية لتامين نجاح الاحتفالات براس السنة الميلادية، وفق ما عاينه مراسل (وات) بالجهة.

   وفي هذا الاطار، وقف والي الجهة سامي الغابي، مرفوقا بالاطارات الجهوية والامنية بالمنطقة السياحية بكل من دوز وقبلي وبمعتمدية سوق الاحد، في زيارة ميدانية ليلية، على جاهزية الوحدات الامنية وتطبيق منظومة التامين الذاتي بالنزل والمخيمات السياحية، واكد على ضرورة "العمل على تكثيف المجهودات الامنية التي تمثل السند الاول لنجاح الموسم السياحي".

 من جهتهم، اكد مديرو اغلب الوحدات السياحية بالجهة على غرار ضو الرجيلي، على ان "الاستعدادات لاستقبال راس السنة الميلادية، تزامنت هذه السنة مع العطلة المدرسية والاحتفالات بخمسينية المهرجان الدولي للصحراء، مما ضاعف من نسبة الايواء باغلب الوحدات السياحية التي وصلت الى 100 بالمائة".

واشار الرجيلي الى "توافد عدد كبير من السياح التونسيين الذين اصبحت من تقاليدهم الخروج للاحتفال براس السنة الميلادية بالمخيمات والوحدات السياحية" واكد ان "القائمين على القطاع السياحي بالجهة يعملون على تحويل المنطقة الى جهة مستقطبة للسياح من مختلف الجنسيات في اطار سياحة الاقامة وليس فقط سياحة العبور من اجل التمتع بالمخزون الحضاري والطبيعي الكبير لهذه الربوع الصحراوية".

وعبر المصدر ذاته عن تفاؤله بالموسم السياحي الحالي، ذلك ان "كافة المؤشرات المسجلة تؤكد بداية الانتعاشة في القطاع وعودة عديد الاسواق التقليدية المعروفة"، وفق تقديرة.

   

تقرؤون أيضا
أطعمة تقلل الكوليسترول في الدم
01 جانفي 2018 السّاعة 14:33
مشكلة الكوليسترول عادة هي ارتفاع نسبة الدهون في الدم والتي نحصل عليها عن طريق الأطعمة الضارة التي تحتوي على...
المزيد >>
هازارد في ريال مدريد قريبا
01 جانفي 2018 السّاعة 14:18
أكدت تقارير صحفية، صادرة اليوم الاثنين في إسبانيا، أن ما قاله والد اللاعب البلجيكي إيدين هازارد، عن أن...
المزيد >>
أفقر الدول الأوروبية تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي
01 جانفي 2018 السّاعة 14:03
استلمت بلغاريا، والتي تعتبر إحدى أفقر دول الاتحاد الأوروبي، رئاسة مجلس الاتحاد، والذي يتم مداورتها بين دول...
المزيد >>
ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي
01 جانفي 2018 السّاعة 13:45
الشروق اون لاين ـ رشاد الصالحي: تحولت مساء امس و زيرة شؤون الشباب و الرياضة ماجدولين الشارني إلى مستشفى...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
استخلاص الدروس
يحلّ غدا الاثنين عام إداري جديد نأملُ جميعا في أن يكون عام خير وتقدّم ومناعة واستقرار لبلادنا، ولكن أيضا لا يُخفي غالبيتنا أن يكون عام استخلاص الدروس من مسيرة السنة الماضية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاحد 31 ديسمبر 2017 بعد قيادته ليفربول الى الفوز: خبر غير سار للريدز عن محمد... الشاب خالد يرفع العلم التونسي في حفله بالإمارات ايران على صفيح ساخن: احتجاجات في الشوارع لليوم الثالث... خلال زيارة غير معلنة لوزير الصحة: التوصل إلى حل أزمة قسم... جريدة الشروق ليوم الاثنين 01 جانفي 2018 القيروان: عونا حرس في حالة سكر يعتديان بالعنف على دورية... الاعلان عن الترفيع في أسعار المحروقات رسميا
﻿