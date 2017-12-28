قبلي: اكثر من 6 الاف سائح قضوا ليلة راس السنة بمختلف الوحدات السياحية

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استقبلت مختلف الوحدات السياحية بولاية قبلي اكثر من 6 الاف سائح قضوا ليلة راس السنة الميلادية بالجهة سواء بالوحدات الفندقية او بالمخيمات الصحراوية، وفق ما اكده المندوب الجهوي للسياحة محمد الصايم ل (وات) بالجهة.
واعتبر الصايم ان "الميزة التي غلبت على السياح الوافدين وخاصة التونسيين منهم، تنظمهم في شكل رحلات منسقة من قبل وكالات الاسفار، وهو ما سهل استقبالهم لوجستيا بالوحدات السياحية"، واشار الى "وجود عدد كبير من السياح القادمين من الصين والفيليبين بالمخيمات، وعودة ملحوظة للاسواق الاوروبية التقليدية على غرار السوق الالمانية والفرنسية".
وكما عززت الوحدات الامنية بقبلي من انتشارها بالمدن الكبرى، وخاصة بمداخل الوحدات بالمناطق السياحية وبمحيط النزل والمخيمات وعلى الطرق الرئيسية لتامين نجاح الاحتفالات براس السنة الميلادية، وفق ما عاينه مراسل (وات) بالجهة.
وفي هذا الاطار، وقف والي الجهة سامي الغابي، مرفوقا بالاطارات الجهوية والامنية بالمنطقة السياحية بكل من دوز وقبلي وبمعتمدية سوق الاحد، في زيارة ميدانية ليلية، على جاهزية الوحدات الامنية وتطبيق منظومة التامين الذاتي بالنزل والمخيمات السياحية، واكد على ضرورة "العمل على تكثيف المجهودات الامنية التي تمثل السند الاول لنجاح الموسم السياحي".
من جهتهم، اكد مديرو اغلب الوحدات السياحية بالجهة على غرار ضو الرجيلي، على ان "الاستعدادات لاستقبال راس السنة الميلادية، تزامنت هذه السنة مع العطلة المدرسية والاحتفالات بخمسينية المهرجان الدولي للصحراء، مما ضاعف من نسبة الايواء باغلب الوحدات السياحية التي وصلت الى 100 بالمائة".
واشار الرجيلي الى "توافد عدد كبير من السياح التونسيين الذين اصبحت من تقاليدهم الخروج للاحتفال براس السنة الميلادية بالمخيمات والوحدات السياحية" واكد ان "القائمين على القطاع السياحي بالجهة يعملون على تحويل المنطقة الى جهة مستقطبة للسياح من مختلف الجنسيات في اطار سياحة الاقامة وليس فقط سياحة العبور من اجل التمتع بالمخزون الحضاري والطبيعي الكبير لهذه الربوع الصحراوية".
وعبر المصدر ذاته عن تفاؤله بالموسم السياحي الحالي، ذلك ان "كافة المؤشرات المسجلة تؤكد بداية الانتعاشة في القطاع وعودة عديد الاسواق التقليدية المعروفة"، وفق تقديرة.
استقبلت مختلف الوحدات السياحية بولاية قبلي اكثر من 6 الاف سائح قضوا ليلة راس السنة الميلادية بالجهة سواء بالوحدات الفندقية او بالمخيمات الصحراوية، وفق ما اكده المندوب الجهوي للسياحة محمد الصايم ل (وات) بالجهة.
واعتبر الصايم ان "الميزة التي غلبت على السياح الوافدين وخاصة التونسيين منهم، تنظمهم في شكل رحلات منسقة من قبل وكالات الاسفار، وهو ما سهل استقبالهم لوجستيا بالوحدات السياحية"، واشار الى "وجود عدد كبير من السياح القادمين من الصين والفيليبين بالمخيمات، وعودة ملحوظة للاسواق الاوروبية التقليدية على غرار السوق الالمانية والفرنسية".
وكما عززت الوحدات الامنية بقبلي من انتشارها بالمدن الكبرى، وخاصة بمداخل الوحدات بالمناطق السياحية وبمحيط النزل والمخيمات وعلى الطرق الرئيسية لتامين نجاح الاحتفالات براس السنة الميلادية، وفق ما عاينه مراسل (وات) بالجهة.
وفي هذا الاطار، وقف والي الجهة سامي الغابي، مرفوقا بالاطارات الجهوية والامنية بالمنطقة السياحية بكل من دوز وقبلي وبمعتمدية سوق الاحد، في زيارة ميدانية ليلية، على جاهزية الوحدات الامنية وتطبيق منظومة التامين الذاتي بالنزل والمخيمات السياحية، واكد على ضرورة "العمل على تكثيف المجهودات الامنية التي تمثل السند الاول لنجاح الموسم السياحي".
من جهتهم، اكد مديرو اغلب الوحدات السياحية بالجهة على غرار ضو الرجيلي، على ان "الاستعدادات لاستقبال راس السنة الميلادية، تزامنت هذه السنة مع العطلة المدرسية والاحتفالات بخمسينية المهرجان الدولي للصحراء، مما ضاعف من نسبة الايواء باغلب الوحدات السياحية التي وصلت الى 100 بالمائة".
واشار الرجيلي الى "توافد عدد كبير من السياح التونسيين الذين اصبحت من تقاليدهم الخروج للاحتفال براس السنة الميلادية بالمخيمات والوحدات السياحية" واكد ان "القائمين على القطاع السياحي بالجهة يعملون على تحويل المنطقة الى جهة مستقطبة للسياح من مختلف الجنسيات في اطار سياحة الاقامة وليس فقط سياحة العبور من اجل التمتع بالمخزون الحضاري والطبيعي الكبير لهذه الربوع الصحراوية".
وعبر المصدر ذاته عن تفاؤله بالموسم السياحي الحالي، ذلك ان "كافة المؤشرات المسجلة تؤكد بداية الانتعاشة في القطاع وعودة عديد الاسواق التقليدية المعروفة"، وفق تقديرة.
-
14:33أطعمة تقلل الكوليسترول في الدم
01 جانفي 2018
-
14:18هازارد في ريال مدريد قريبا
01 جانفي 2018
-
14:03أفقر الدول الأوروبية تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي
01 جانفي 2018
-
13:45ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي
01 جانفي 2018
-
13:26الاتفاق بشأن تهيئة أولية لمتحف الحوت ببنزرت وإعادة إحيائه
01 جانفي 2018
-
13:13قبلي: اكثر من 6 الاف سائح قضوا ليلة راس السنة بمختلف الوحدات السياحية
01 جانفي 2018
-
12:56مقتل شقيقين مسيحيين في هجوم على متجر خمور بمصر
01 جانفي 2018
-
12:37روحاني يتهم أمريكا وإسرائيل بتحريض بعض المتظاهرين للانتقام من إيران
01 جانفي 2018
-
12:24وزارة الفلاحة: تقدم عملية البذر في اطار الزراعات الكبرى بنسبه 76 بالمائة
01 جانفي 2018
-
12:10عائق جديد أمام انتقال كوتينيو لبرشلونة
01 جانفي 2018
-
11:58وفاة الكاتب الصحفي المصري إبراهيم نافع
01 جانفي 2018
-
11:39صحيفة فرنسية: استمرار اعتقال ابن طلال يقلق باريس
01 جانفي 2018
-
11:25بينهم 10 امريكيين: مقتل 12 شخصا في تحطم طائرة صغيرة بكوستاريكا
01 جانفي 2018
-
11:05لالة: تسرب مياه الصرف الصحي تنغض حياه متساكني حي حشاد
01 جانفي 2018
-
10:50صفقة هجومية على أعتاب ريال مدريد
01 جانفي 2018
-
10:34رئيس الجمهورية يعتبر 2018 سنة فارقة ويؤكد على أهمية الانتخابات البلدية
01 جانفي 2018
-
10:18الاحتجاجات تتواصل في مدن إيرانية ومقتل شخصين ليلة رأس السنة
01 جانفي 2018
-
10:04امريكا: مقتل شرطي وإصابة 4 اخرين في حادث إطلاق نار
01 جانفي 2018
-
09:47والي قفصة يتفقد مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية
01 جانفي 2018
-
09:36القلعة الكبرى: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث مرور
01 جانفي 2018