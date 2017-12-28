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يوم الاثنين 01 جانفي 2018
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مقتل شقيقين مسيحيين في هجوم على متجر خمور بمصر
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الأولى
مقتل شقيقين مسيحيين في هجوم على متجر خمور بمصر
01 جانفي 2018 | 12:56

قالت مصادر أمنية إن شقيقين مسيحيين قتلا في ساعة مبكرة صباح اليوم الاثنين في هجوم مسلح على متجر خمور في مدينة الجيزة المجاورة للقاهرة.

وأضافت أن ملثما يستقل عربة صغيرة (توكتوك) أطلق النار عليهما من بندقية آلية فأرداهما قتيلين وفر هاربا، حسب "رويترز".

وقال مصدر إن الشقيقين يملكان متجرا لقطع غيار السيارات مجاورا لمتجر الخمور الذي يملكه مسيحي أيضا لكنه نجا لوجوده داخل المتجر وقت إطلاق النار.

ورجحت المصادر أن يكون المهاجم إسلاميا متشددا لكن وزارة الداخلية لم تصدر بيانا عن الهجوم بعد.

وكان مسلح قال تنظيم "داعش" الإرهابي إنه ينتمي إليه قد قتل عشرة مسيحيين ورجل شرطة مسلم في هجوم على كنيسة ومتجر في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة يوم الجمعة. وقال التنظيم إن المهاجم قتل وإن مسلحين آخرين مرافقين له انسحبوا بعد تنفيذ الهجومين. لكن وزارة الداخلية قالت إن قوات الأمن ألقت القبض عليه بعد إصابته.

وكالات
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الأولى
مقتل شقيقين مسيحيين في هجوم على متجر خمور بمصر
01 جانفي 2018 | 12:56

قالت مصادر أمنية إن شقيقين مسيحيين قتلا في ساعة مبكرة صباح اليوم الاثنين في هجوم مسلح على متجر خمور في مدينة الجيزة المجاورة للقاهرة.

وأضافت أن ملثما يستقل عربة صغيرة (توكتوك) أطلق النار عليهما من بندقية آلية فأرداهما قتيلين وفر هاربا، حسب "رويترز".

وقال مصدر إن الشقيقين يملكان متجرا لقطع غيار السيارات مجاورا لمتجر الخمور الذي يملكه مسيحي أيضا لكنه نجا لوجوده داخل المتجر وقت إطلاق النار.

ورجحت المصادر أن يكون المهاجم إسلاميا متشددا لكن وزارة الداخلية لم تصدر بيانا عن الهجوم بعد.

وكان مسلح قال تنظيم "داعش" الإرهابي إنه ينتمي إليه قد قتل عشرة مسيحيين ورجل شرطة مسلم في هجوم على كنيسة ومتجر في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة يوم الجمعة. وقال التنظيم إن المهاجم قتل وإن مسلحين آخرين مرافقين له انسحبوا بعد تنفيذ الهجومين. لكن وزارة الداخلية قالت إن قوات الأمن ألقت القبض عليه بعد إصابته.

وكالات
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