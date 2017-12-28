مقتل شقيقين مسيحيين في هجوم على متجر خمور بمصر

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قالت مصادر أمنية إن شقيقين مسيحيين قتلا في ساعة مبكرة صباح اليوم الاثنين في هجوم مسلح على متجر خمور في مدينة الجيزة المجاورة للقاهرة.
وأضافت أن ملثما يستقل عربة صغيرة (توكتوك) أطلق النار عليهما من بندقية آلية فأرداهما قتيلين وفر هاربا، حسب "رويترز".
وقال مصدر إن الشقيقين يملكان متجرا لقطع غيار السيارات مجاورا لمتجر الخمور الذي يملكه مسيحي أيضا لكنه نجا لوجوده داخل المتجر وقت إطلاق النار.
ورجحت المصادر أن يكون المهاجم إسلاميا متشددا لكن وزارة الداخلية لم تصدر بيانا عن الهجوم بعد.
وكان مسلح قال تنظيم "داعش" الإرهابي إنه ينتمي إليه قد قتل عشرة مسيحيين ورجل شرطة مسلم في هجوم على كنيسة ومتجر في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة يوم الجمعة. وقال التنظيم إن المهاجم قتل وإن مسلحين آخرين مرافقين له انسحبوا بعد تنفيذ الهجومين. لكن وزارة الداخلية قالت إن قوات الأمن ألقت القبض عليه بعد إصابته.
قالت مصادر أمنية إن شقيقين مسيحيين قتلا في ساعة مبكرة صباح اليوم الاثنين في هجوم مسلح على متجر خمور في مدينة الجيزة المجاورة للقاهرة.
وأضافت أن ملثما يستقل عربة صغيرة (توكتوك) أطلق النار عليهما من بندقية آلية فأرداهما قتيلين وفر هاربا، حسب "رويترز".
وقال مصدر إن الشقيقين يملكان متجرا لقطع غيار السيارات مجاورا لمتجر الخمور الذي يملكه مسيحي أيضا لكنه نجا لوجوده داخل المتجر وقت إطلاق النار.
ورجحت المصادر أن يكون المهاجم إسلاميا متشددا لكن وزارة الداخلية لم تصدر بيانا عن الهجوم بعد.
وكان مسلح قال تنظيم "داعش" الإرهابي إنه ينتمي إليه قد قتل عشرة مسيحيين ورجل شرطة مسلم في هجوم على كنيسة ومتجر في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة يوم الجمعة. وقال التنظيم إن المهاجم قتل وإن مسلحين آخرين مرافقين له انسحبوا بعد تنفيذ الهجومين. لكن وزارة الداخلية قالت إن قوات الأمن ألقت القبض عليه بعد إصابته.
-
14:33أطعمة تقلل الكوليسترول في الدم
01 جانفي 2018
-
14:18هازارد في ريال مدريد قريبا
01 جانفي 2018
-
14:03أفقر الدول الأوروبية تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي
01 جانفي 2018
-
13:45ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي
01 جانفي 2018
-
13:26الاتفاق بشأن تهيئة أولية لمتحف الحوت ببنزرت وإعادة إحيائه
01 جانفي 2018
-
13:13قبلي: اكثر من 6 الاف سائح قضوا ليلة راس السنة بمختلف الوحدات السياحية
01 جانفي 2018
-
12:56مقتل شقيقين مسيحيين في هجوم على متجر خمور بمصر
01 جانفي 2018
-
12:37روحاني يتهم أمريكا وإسرائيل بتحريض بعض المتظاهرين للانتقام من إيران
01 جانفي 2018
-
12:24وزارة الفلاحة: تقدم عملية البذر في اطار الزراعات الكبرى بنسبه 76 بالمائة
01 جانفي 2018
-
12:10عائق جديد أمام انتقال كوتينيو لبرشلونة
01 جانفي 2018
-
11:58وفاة الكاتب الصحفي المصري إبراهيم نافع
01 جانفي 2018
-
11:39صحيفة فرنسية: استمرار اعتقال ابن طلال يقلق باريس
01 جانفي 2018
-
11:25بينهم 10 امريكيين: مقتل 12 شخصا في تحطم طائرة صغيرة بكوستاريكا
01 جانفي 2018
-
11:05لالة: تسرب مياه الصرف الصحي تنغض حياه متساكني حي حشاد
01 جانفي 2018
-
10:50صفقة هجومية على أعتاب ريال مدريد
01 جانفي 2018
-
10:34رئيس الجمهورية يعتبر 2018 سنة فارقة ويؤكد على أهمية الانتخابات البلدية
01 جانفي 2018
-
10:18الاحتجاجات تتواصل في مدن إيرانية ومقتل شخصين ليلة رأس السنة
01 جانفي 2018
-
10:04امريكا: مقتل شرطي وإصابة 4 اخرين في حادث إطلاق نار
01 جانفي 2018
-
09:47والي قفصة يتفقد مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية
01 جانفي 2018
-
09:36القلعة الكبرى: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث مرور
01 جانفي 2018