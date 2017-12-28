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يوم الاثنين 01 جانفي 2018
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روحاني يتهم أمريكا وإسرائيل بتحريض بعض المتظاهرين للانتقام من إيران
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الأولى
روحاني يتهم أمريكا وإسرائيل بتحريض بعض المتظاهرين للانتقام من إيران
01 جانفي 2018 | 12:37

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، أمريكا وإسرائيل بتحريض بعض المتظاهرين للانتقام من إيران، مؤكداً أن العدو قال صراحة إنه سينقل المعركة إلى داخل طهران.

وقال روحاني، خلال اجتماع مشترك مع رؤساء اللجان البرلمانية التخصصية، إن الاعداء مستاؤون وغاضبون من عظمة الشعب الايراني ونجاحاته وتقدمه، مؤكداً على أن الشعب الإيراني يرفض أجواء التدمير والشغب، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "ارنا".

وأوضح الرئيس الإيراني، أن أجواء الانتقادات والاعتراضات متاحة وحرة تماما للجميع في إطار القانون، محذراً، بأن الشعب الإيراني سيرد على "مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون".

 

وكالات
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الأولى
روحاني يتهم أمريكا وإسرائيل بتحريض بعض المتظاهرين للانتقام من إيران
01 جانفي 2018 | 12:37

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، أمريكا وإسرائيل بتحريض بعض المتظاهرين للانتقام من إيران، مؤكداً أن العدو قال صراحة إنه سينقل المعركة إلى داخل طهران.

وقال روحاني، خلال اجتماع مشترك مع رؤساء اللجان البرلمانية التخصصية، إن الاعداء مستاؤون وغاضبون من عظمة الشعب الايراني ونجاحاته وتقدمه، مؤكداً على أن الشعب الإيراني يرفض أجواء التدمير والشغب، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "ارنا".

وأوضح الرئيس الإيراني، أن أجواء الانتقادات والاعتراضات متاحة وحرة تماما للجميع في إطار القانون، محذراً، بأن الشعب الإيراني سيرد على "مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون".

 

وكالات
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01 جانفي 2018 السّاعة 14:18
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أفقر الدول الأوروبية تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي
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استلمت بلغاريا، والتي تعتبر إحدى أفقر دول الاتحاد الأوروبي، رئاسة مجلس الاتحاد، والذي يتم مداورتها بين دول...
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ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي
01 جانفي 2018 السّاعة 13:45
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خالد الحدّاد
استخلاص الدروس
يحلّ غدا الاثنين عام إداري جديد نأملُ جميعا في أن يكون عام خير وتقدّم ومناعة واستقرار لبلادنا، ولكن أيضا لا يُخفي غالبيتنا أن يكون عام استخلاص الدروس من مسيرة السنة الماضية...
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