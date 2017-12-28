روحاني يتهم أمريكا وإسرائيل بتحريض بعض المتظاهرين للانتقام من إيران

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، أمريكا وإسرائيل بتحريض بعض المتظاهرين للانتقام من إيران، مؤكداً أن العدو قال صراحة إنه سينقل المعركة إلى داخل طهران.

وقال روحاني، خلال اجتماع مشترك مع رؤساء اللجان البرلمانية التخصصية، إن الاعداء مستاؤون وغاضبون من عظمة الشعب الايراني ونجاحاته وتقدمه، مؤكداً على أن الشعب الإيراني يرفض أجواء التدمير والشغب، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "ارنا".

وأوضح الرئيس الإيراني، أن أجواء الانتقادات والاعتراضات متاحة وحرة تماما للجميع في إطار القانون، محذراً، بأن الشعب الإيراني سيرد على "مثيري الاضطرابات ومخالفي القانون".

وكالات