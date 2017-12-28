وزارة الفلاحة: تقدم عملية البذر في اطار الزراعات الكبرى بنسبه 76 بالمائة

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قدرت المساحات المبذورة حبوبا، إلى حدود يوم 27 ديسمبر 2017، حوالي 1،067 مليون هكتار مقابل 1،057 ألف هك خلال نفس الفترة من الموسم 2016 /2017 أي بتقدم بنسبة 76 بالمائة في عملية البذر.
وتتوزع المساحات المبذورة حسب الأنواع، وفق معطيات الإدارة لعامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، إلى 473 ألف هك قمح صلب و79 ألف هك قمح لين و501 ألف هك شعير و 6ر13 ألف هك تريتيكال.
وأظهرت، المعطيات ذاتها، بشأن عملية التزويد من البذور الممتازة أن الكميات المثبتة منها الموضوعة بمناطق الإنتاج بلغت حوالي213 ألف قنطار من جملة برنامج تزويد متوقع في حدود 247 ألف ق من البذور المثبتة المدعمة. في حين بلغت كميات البذور المثبتة غير المدعمة، التي تم ترويجها من قبل شركات الإنتاج الخاصة، حوالي 40 ألف قنطار.
و بالتالي فإن مجموع البذور الممتازة المثبتة (مدعمة وغير مدعمة) التي تم ترويجها في الجهات بلغ إلى حد 27 ديسمبر 2017 حوالي 287 ألف قنطار أغلبها بذور قمح صلب. أما بالنسبة للبذور الأساسية المخصصة للإكثار فقد تم وضع على ذمة الفلاحين المختصين في المجال حوالي 36 ألف قنطار من طرف الشركتين التعاونيتين والشركات الخاصة.
وأشارت الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي إلى تسجيل تراجع هام في الطلب على البذور الممتازة للحبوب وذلك مع بداية الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2017.
وبخصوص تقدم عملية التزويد بالأسمدة الكيميائية فان الكميات الموضوعة بالجهات من مادة ثاني آمونيا الفسفاط (د ا ب) بلغت أكثر من 75 ألف طن من ضمن برنامج 80 ألف طن أي بنسبة 93 بالمائة وسيتم برمجة رفع الكمية المتبقية خلال بقية الموسم.
أما مادة سوبر 45 فقد بلغت الكميات الموضوعة على ذمة الفلاحين حوالي 18 ألف طن من برنامج سنوي مقدر بنحو 25 ألف طن أي بنسبة تغطية مقدرة بـ 72 بالمائة مقابل 7ر19 طن في الموسم الفارط ويعود هذا التراجع الطفيف في الكميات الموضوعة إلى لجوء الفلاحين إلى مادة ثاني أمونيا الفسفاط عند توفر هذه الأخيرة.
وبلغت الكميات الموضوعة على ذمة الفلاحين من مادة الامونيتر 8ر62 ألف طن من برنامج 200 ألف طن أي بتقدم بنسبة 31 بالمائة كما يتوفر مخزون لدى المجمع الكيميائي التونسي يقدر بـ 85 ألف طن. وبلغت صابة الحبوب في تونس 1ر16 مليون قنطار خلال موسم 2016/2017
وينتظر أن يسجل القطاع الفلاحي خلال 2018 نموا بنسبة 8ر5 بالمائة مقابل تطور ب 3ر2 بالمائة لكامل 2017 بحسب وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2018
قدرت المساحات المبذورة حبوبا، إلى حدود يوم 27 ديسمبر 2017، حوالي 1،067 مليون هكتار مقابل 1،057 ألف هك خلال نفس الفترة من الموسم 2016 /2017 أي بتقدم بنسبة 76 بالمائة في عملية البذر.
وتتوزع المساحات المبذورة حسب الأنواع، وفق معطيات الإدارة لعامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، إلى 473 ألف هك قمح صلب و79 ألف هك قمح لين و501 ألف هك شعير و 6ر13 ألف هك تريتيكال.
وأظهرت، المعطيات ذاتها، بشأن عملية التزويد من البذور الممتازة أن الكميات المثبتة منها الموضوعة بمناطق الإنتاج بلغت حوالي213 ألف قنطار من جملة برنامج تزويد متوقع في حدود 247 ألف ق من البذور المثبتة المدعمة. في حين بلغت كميات البذور المثبتة غير المدعمة، التي تم ترويجها من قبل شركات الإنتاج الخاصة، حوالي 40 ألف قنطار.
و بالتالي فإن مجموع البذور الممتازة المثبتة (مدعمة وغير مدعمة) التي تم ترويجها في الجهات بلغ إلى حد 27 ديسمبر 2017 حوالي 287 ألف قنطار أغلبها بذور قمح صلب. أما بالنسبة للبذور الأساسية المخصصة للإكثار فقد تم وضع على ذمة الفلاحين المختصين في المجال حوالي 36 ألف قنطار من طرف الشركتين التعاونيتين والشركات الخاصة.
وأشارت الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي إلى تسجيل تراجع هام في الطلب على البذور الممتازة للحبوب وذلك مع بداية الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2017.
وبخصوص تقدم عملية التزويد بالأسمدة الكيميائية فان الكميات الموضوعة بالجهات من مادة ثاني آمونيا الفسفاط (د ا ب) بلغت أكثر من 75 ألف طن من ضمن برنامج 80 ألف طن أي بنسبة 93 بالمائة وسيتم برمجة رفع الكمية المتبقية خلال بقية الموسم.
أما مادة سوبر 45 فقد بلغت الكميات الموضوعة على ذمة الفلاحين حوالي 18 ألف طن من برنامج سنوي مقدر بنحو 25 ألف طن أي بنسبة تغطية مقدرة بـ 72 بالمائة مقابل 7ر19 طن في الموسم الفارط ويعود هذا التراجع الطفيف في الكميات الموضوعة إلى لجوء الفلاحين إلى مادة ثاني أمونيا الفسفاط عند توفر هذه الأخيرة.
وبلغت الكميات الموضوعة على ذمة الفلاحين من مادة الامونيتر 8ر62 ألف طن من برنامج 200 ألف طن أي بتقدم بنسبة 31 بالمائة كما يتوفر مخزون لدى المجمع الكيميائي التونسي يقدر بـ 85 ألف طن. وبلغت صابة الحبوب في تونس 1ر16 مليون قنطار خلال موسم 2016/2017
وينتظر أن يسجل القطاع الفلاحي خلال 2018 نموا بنسبة 8ر5 بالمائة مقابل تطور ب 3ر2 بالمائة لكامل 2017 بحسب وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2018
-
14:33أطعمة تقلل الكوليسترول في الدم
01 جانفي 2018
-
14:18هازارد في ريال مدريد قريبا
01 جانفي 2018
-
14:03أفقر الدول الأوروبية تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي
01 جانفي 2018
-
13:45ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي
01 جانفي 2018
-
13:26الاتفاق بشأن تهيئة أولية لمتحف الحوت ببنزرت وإعادة إحيائه
01 جانفي 2018
-
13:13قبلي: اكثر من 6 الاف سائح قضوا ليلة راس السنة بمختلف الوحدات السياحية
01 جانفي 2018
-
12:56مقتل شقيقين مسيحيين في هجوم على متجر خمور بمصر
01 جانفي 2018
-
12:37روحاني يتهم أمريكا وإسرائيل بتحريض بعض المتظاهرين للانتقام من إيران
01 جانفي 2018
-
12:24وزارة الفلاحة: تقدم عملية البذر في اطار الزراعات الكبرى بنسبه 76 بالمائة
01 جانفي 2018
-
12:10عائق جديد أمام انتقال كوتينيو لبرشلونة
01 جانفي 2018
-
11:58وفاة الكاتب الصحفي المصري إبراهيم نافع
01 جانفي 2018
-
11:39صحيفة فرنسية: استمرار اعتقال ابن طلال يقلق باريس
01 جانفي 2018
-
11:25بينهم 10 امريكيين: مقتل 12 شخصا في تحطم طائرة صغيرة بكوستاريكا
01 جانفي 2018
-
11:05لالة: تسرب مياه الصرف الصحي تنغض حياه متساكني حي حشاد
01 جانفي 2018
-
10:50صفقة هجومية على أعتاب ريال مدريد
01 جانفي 2018
-
10:34رئيس الجمهورية يعتبر 2018 سنة فارقة ويؤكد على أهمية الانتخابات البلدية
01 جانفي 2018
-
10:18الاحتجاجات تتواصل في مدن إيرانية ومقتل شخصين ليلة رأس السنة
01 جانفي 2018
-
10:04امريكا: مقتل شرطي وإصابة 4 اخرين في حادث إطلاق نار
01 جانفي 2018
-
09:47والي قفصة يتفقد مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية
01 جانفي 2018
-
09:36القلعة الكبرى: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث مرور
01 جانفي 2018