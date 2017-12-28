الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 01 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
وزارة الفلاحة: تقدم عملية البذر في اطار الزراعات الكبرى بنسبه 76 بالمائة
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
خالد الحدّاد
استخلاص الدروس
يحلّ غدا الاثنين عام إداري جديد نأملُ جميعا في أن يكون عام خير وتقدّم ومناعة واستقرار لبلادنا، ولكن أيضا لا يُخفي غالبيتنا أن يكون عام استخلاص الدروس من مسيرة السنة الماضية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاحد 31 ديسمبر 2017 بعد قيادته ليفربول الى الفوز: خبر غير سار للريدز عن محمد... الشاب خالد يرفع العلم التونسي في حفله بالإمارات ايران على صفيح ساخن: احتجاجات في الشوارع لليوم الثالث... خلال زيارة غير معلنة لوزير الصحة: التوصل إلى حل أزمة قسم... جريدة الشروق ليوم الاثنين 01 جانفي 2018 القيروان: عونا حرس في حالة سكر يعتديان بالعنف على دورية... الاعلان عن الترفيع في أسعار المحروقات رسميا
الأولى
وزارة الفلاحة: تقدم عملية البذر في اطار الزراعات الكبرى بنسبه 76 بالمائة
01 جانفي 2018 | 12:24

قدرت المساحات المبذورة حبوبا، إلى حدود يوم 27 ديسمبر 2017، حوالي 1،067 مليون هكتار مقابل 1،057 ألف هك خلال نفس الفترة من الموسم 2016 /2017 أي بتقدم بنسبة 76 بالمائة في عملية البذر.

 وتتوزع المساحات المبذورة حسب الأنواع، وفق معطيات الإدارة لعامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، إلى 473 ألف هك قمح صلب و79 ألف هك قمح لين و501 ألف هك شعير و 6ر13 ألف هك تريتيكال.

وأظهرت، المعطيات ذاتها، بشأن عملية التزويد من البذور الممتازة أن الكميات المثبتة منها الموضوعة بمناطق الإنتاج بلغت حوالي213 ألف قنطار من جملة برنامج تزويد متوقع في حدود 247 ألف ق من البذور المثبتة المدعمة. في حين بلغت كميات البذور المثبتة غير المدعمة، التي تم ترويجها من قبل شركات الإنتاج الخاصة، حوالي 40 ألف قنطار.

 و بالتالي فإن مجموع البذور الممتازة المثبتة (مدعمة وغير مدعمة) التي تم ترويجها في الجهات بلغ إلى حد 27 ديسمبر 2017 حوالي 287 ألف قنطار أغلبها بذور قمح صلب. أما بالنسبة للبذور الأساسية المخصصة للإكثار فقد تم وضع على ذمة الفلاحين المختصين في المجال حوالي 36 ألف قنطار من طرف الشركتين التعاونيتين والشركات الخاصة.

وأشارت الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي إلى تسجيل تراجع هام في الطلب على البذور الممتازة للحبوب وذلك مع بداية الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2017.

وبخصوص تقدم عملية التزويد بالأسمدة الكيميائية فان الكميات الموضوعة بالجهات من مادة ثاني آمونيا الفسفاط (د ا ب) بلغت أكثر من 75 ألف طن من ضمن برنامج 80 ألف طن أي بنسبة 93 بالمائة وسيتم برمجة رفع الكمية المتبقية خلال بقية الموسم.

 أما مادة سوبر 45 فقد بلغت الكميات الموضوعة على ذمة الفلاحين حوالي 18 ألف طن من برنامج سنوي مقدر بنحو 25 ألف طن أي بنسبة تغطية مقدرة بـ 72 بالمائة مقابل 7ر19 طن في الموسم الفارط ويعود هذا التراجع الطفيف في الكميات الموضوعة إلى لجوء الفلاحين إلى مادة ثاني أمونيا الفسفاط عند توفر هذه الأخيرة.

وبلغت الكميات الموضوعة على ذمة الفلاحين من مادة الامونيتر 8ر62 ألف طن من برنامج 200 ألف طن أي بتقدم بنسبة 31 بالمائة كما يتوفر مخزون لدى المجمع الكيميائي التونسي يقدر بـ 85 ألف طن. وبلغت صابة الحبوب في تونس 1ر16 مليون قنطار خلال موسم 2016/2017

 وينتظر أن يسجل القطاع الفلاحي خلال 2018 نموا بنسبة 8ر5 بالمائة مقابل تطور ب 3ر2 بالمائة لكامل 2017 بحسب وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2018

  

 

وات
تقرؤون أيضا
أطعمة تقلل الكوليسترول في الدم
01 جانفي 2018 السّاعة 14:33
مشكلة الكوليسترول عادة هي ارتفاع نسبة الدهون في الدم والتي نحصل عليها عن طريق الأطعمة الضارة التي تحتوي على...
المزيد >>
هازارد في ريال مدريد قريبا
01 جانفي 2018 السّاعة 14:18
أكدت تقارير صحفية، صادرة اليوم الاثنين في إسبانيا، أن ما قاله والد اللاعب البلجيكي إيدين هازارد، عن أن...
المزيد >>
أفقر الدول الأوروبية تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي
01 جانفي 2018 السّاعة 14:03
استلمت بلغاريا، والتي تعتبر إحدى أفقر دول الاتحاد الأوروبي، رئاسة مجلس الاتحاد، والذي يتم مداورتها بين دول...
المزيد >>
ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي
01 جانفي 2018 السّاعة 13:45
الشروق اون لاين ـ رشاد الصالحي: تحولت مساء امس و زيرة شؤون الشباب و الرياضة ماجدولين الشارني إلى مستشفى...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
وزارة الفلاحة: تقدم عملية البذر في اطار الزراعات الكبرى بنسبه 76 بالمائة
01 جانفي 2018 | 12:24

قدرت المساحات المبذورة حبوبا، إلى حدود يوم 27 ديسمبر 2017، حوالي 1،067 مليون هكتار مقابل 1،057 ألف هك خلال نفس الفترة من الموسم 2016 /2017 أي بتقدم بنسبة 76 بالمائة في عملية البذر.

 وتتوزع المساحات المبذورة حسب الأنواع، وفق معطيات الإدارة لعامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، إلى 473 ألف هك قمح صلب و79 ألف هك قمح لين و501 ألف هك شعير و 6ر13 ألف هك تريتيكال.

وأظهرت، المعطيات ذاتها، بشأن عملية التزويد من البذور الممتازة أن الكميات المثبتة منها الموضوعة بمناطق الإنتاج بلغت حوالي213 ألف قنطار من جملة برنامج تزويد متوقع في حدود 247 ألف ق من البذور المثبتة المدعمة. في حين بلغت كميات البذور المثبتة غير المدعمة، التي تم ترويجها من قبل شركات الإنتاج الخاصة، حوالي 40 ألف قنطار.

 و بالتالي فإن مجموع البذور الممتازة المثبتة (مدعمة وغير مدعمة) التي تم ترويجها في الجهات بلغ إلى حد 27 ديسمبر 2017 حوالي 287 ألف قنطار أغلبها بذور قمح صلب. أما بالنسبة للبذور الأساسية المخصصة للإكثار فقد تم وضع على ذمة الفلاحين المختصين في المجال حوالي 36 ألف قنطار من طرف الشركتين التعاونيتين والشركات الخاصة.

وأشارت الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي إلى تسجيل تراجع هام في الطلب على البذور الممتازة للحبوب وذلك مع بداية الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2017.

وبخصوص تقدم عملية التزويد بالأسمدة الكيميائية فان الكميات الموضوعة بالجهات من مادة ثاني آمونيا الفسفاط (د ا ب) بلغت أكثر من 75 ألف طن من ضمن برنامج 80 ألف طن أي بنسبة 93 بالمائة وسيتم برمجة رفع الكمية المتبقية خلال بقية الموسم.

 أما مادة سوبر 45 فقد بلغت الكميات الموضوعة على ذمة الفلاحين حوالي 18 ألف طن من برنامج سنوي مقدر بنحو 25 ألف طن أي بنسبة تغطية مقدرة بـ 72 بالمائة مقابل 7ر19 طن في الموسم الفارط ويعود هذا التراجع الطفيف في الكميات الموضوعة إلى لجوء الفلاحين إلى مادة ثاني أمونيا الفسفاط عند توفر هذه الأخيرة.

وبلغت الكميات الموضوعة على ذمة الفلاحين من مادة الامونيتر 8ر62 ألف طن من برنامج 200 ألف طن أي بتقدم بنسبة 31 بالمائة كما يتوفر مخزون لدى المجمع الكيميائي التونسي يقدر بـ 85 ألف طن. وبلغت صابة الحبوب في تونس 1ر16 مليون قنطار خلال موسم 2016/2017

 وينتظر أن يسجل القطاع الفلاحي خلال 2018 نموا بنسبة 8ر5 بالمائة مقابل تطور ب 3ر2 بالمائة لكامل 2017 بحسب وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2018

  

 

وات
تقرؤون أيضا
أطعمة تقلل الكوليسترول في الدم
01 جانفي 2018 السّاعة 14:33
مشكلة الكوليسترول عادة هي ارتفاع نسبة الدهون في الدم والتي نحصل عليها عن طريق الأطعمة الضارة التي تحتوي على...
المزيد >>
هازارد في ريال مدريد قريبا
01 جانفي 2018 السّاعة 14:18
أكدت تقارير صحفية، صادرة اليوم الاثنين في إسبانيا، أن ما قاله والد اللاعب البلجيكي إيدين هازارد، عن أن...
المزيد >>
أفقر الدول الأوروبية تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي
01 جانفي 2018 السّاعة 14:03
استلمت بلغاريا، والتي تعتبر إحدى أفقر دول الاتحاد الأوروبي، رئاسة مجلس الاتحاد، والذي يتم مداورتها بين دول...
المزيد >>
ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي
01 جانفي 2018 السّاعة 13:45
الشروق اون لاين ـ رشاد الصالحي: تحولت مساء امس و زيرة شؤون الشباب و الرياضة ماجدولين الشارني إلى مستشفى...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
استخلاص الدروس
يحلّ غدا الاثنين عام إداري جديد نأملُ جميعا في أن يكون عام خير وتقدّم ومناعة واستقرار لبلادنا، ولكن أيضا لا يُخفي غالبيتنا أن يكون عام استخلاص الدروس من مسيرة السنة الماضية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاحد 31 ديسمبر 2017 بعد قيادته ليفربول الى الفوز: خبر غير سار للريدز عن محمد... الشاب خالد يرفع العلم التونسي في حفله بالإمارات ايران على صفيح ساخن: احتجاجات في الشوارع لليوم الثالث... خلال زيارة غير معلنة لوزير الصحة: التوصل إلى حل أزمة قسم... جريدة الشروق ليوم الاثنين 01 جانفي 2018 القيروان: عونا حرس في حالة سكر يعتديان بالعنف على دورية... الاعلان عن الترفيع في أسعار المحروقات رسميا
﻿