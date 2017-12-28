وفاة الكاتب الصحفي المصري إبراهيم نافع

توفي الكاتب الصحفي المصري إبراهيم نافع اليوم الاثنين في أحد مستشفيات دبي بدولة الإمارات عن عمر 84 عاما بعد صراع مع المرض. والكاتب البارز من مواليد محافظة السويس عام 1934 .

شغل نافع منصب رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام ورئيس تحريرها لسنوات طويلة كما كان نقيبا للصحفيين لدورات متتالية. كما أجرى أحاديث صحفية مع العديد من الرؤساء والملوك ورؤساء الوزارات، وله مقالات كثيرة معنية بقضايا قومية وعالمية في مجال السياسة والاقتصاد.ولنافع عدة مؤلفات منها (رياح الديمقراطية) و(سنوات الخطر) كما ترجم كتاب (شركاء في التنمية)

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أنه خضع لعدة عمليات جراحية في دبي بعد إصابته بأورام سرطانية.

وقال نجله عمر في تصريحات صحفية إن أباه توفي حوالي الساعة الواحدة اليوم الاثنين وإن إجراءات إعادة جثمانه لمصر توشك على الانتهاء.