بينهم 10 امريكيين: مقتل 12 شخصا في تحطم طائرة صغيرة بكوستاريكا

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قالت حكومة كوستاريكا إن طائرة تحطمت في منطقة غابات قرب شاطئ سياحي يوم الأحد مما أدى إلى مقتل عشرة أمريكيين واثنين من الطيارين المحليين.
ووقع الحادث في منطقة جبلية قرب شاطئ بونتا إيسليتا في اقليم واناكاسته على بعد حوالي 230 كيلومترا غربي العاصمة سان خوسيه.
وقال مدير وكالة الطيران المدني في كوستاريكا إن الطائرة، وهي من طراز سيسنا 280 بي جراند كارافان وتشغلها شركة نيتشر إير المحلية، تحطمت بعد دقائق من إقلاعها لكن لم يحدد المسؤولون بعد سبب التحطم.
وكانت الرحلة جزءا من خدمة الطيران العارض الخاصة لعشرين شخصا باستخدام طائرتين. وكانت الطائرة الأولى تقل عشرة مسافرين وصلوا بسلام إلى سان خوسيه الساعة 11:40 صباحا. وكانت الثانية تقل عشرة مسافرين آخرين وأقلعت بعد 20 دقيقة.
وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية موت العديد من المواطنين الأمريكيين لكنه قال إن الوكالة لن تعلن مزيدا من التفاصيل احتراما للأسر المنكوبة.
وقال وزير الأمن في كوستاريكا جوستافو ماتا « لا يوجد أحياء » وأضاف أن هناك حاجة لتشريح الجثث لتأكيد العدد الإجمالي وهويات الضحايا لأن الجثث احترقت بشدة.
وتجتذب بونتا إيسليتا المطلة على ساحل المحيط الهادي في كوستاريكا السائحين من أمريكا الشمالية وأوروبا بسبب شواطئها البكر ومناظرها الطبيعية الخلابة.
قالت حكومة كوستاريكا إن طائرة تحطمت في منطقة غابات قرب شاطئ سياحي يوم الأحد مما أدى إلى مقتل عشرة أمريكيين واثنين من الطيارين المحليين.
ووقع الحادث في منطقة جبلية قرب شاطئ بونتا إيسليتا في اقليم واناكاسته على بعد حوالي 230 كيلومترا غربي العاصمة سان خوسيه.
وقال مدير وكالة الطيران المدني في كوستاريكا إن الطائرة، وهي من طراز سيسنا 280 بي جراند كارافان وتشغلها شركة نيتشر إير المحلية، تحطمت بعد دقائق من إقلاعها لكن لم يحدد المسؤولون بعد سبب التحطم.
وكانت الرحلة جزءا من خدمة الطيران العارض الخاصة لعشرين شخصا باستخدام طائرتين. وكانت الطائرة الأولى تقل عشرة مسافرين وصلوا بسلام إلى سان خوسيه الساعة 11:40 صباحا. وكانت الثانية تقل عشرة مسافرين آخرين وأقلعت بعد 20 دقيقة.
وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية موت العديد من المواطنين الأمريكيين لكنه قال إن الوكالة لن تعلن مزيدا من التفاصيل احتراما للأسر المنكوبة.
وقال وزير الأمن في كوستاريكا جوستافو ماتا « لا يوجد أحياء » وأضاف أن هناك حاجة لتشريح الجثث لتأكيد العدد الإجمالي وهويات الضحايا لأن الجثث احترقت بشدة.
وتجتذب بونتا إيسليتا المطلة على ساحل المحيط الهادي في كوستاريكا السائحين من أمريكا الشمالية وأوروبا بسبب شواطئها البكر ومناظرها الطبيعية الخلابة.
-
14:33أطعمة تقلل الكوليسترول في الدم
01 جانفي 2018
-
14:18هازارد في ريال مدريد قريبا
01 جانفي 2018
-
14:03أفقر الدول الأوروبية تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي
01 جانفي 2018
-
13:45ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي
01 جانفي 2018
-
13:26الاتفاق بشأن تهيئة أولية لمتحف الحوت ببنزرت وإعادة إحيائه
01 جانفي 2018
-
13:13قبلي: اكثر من 6 الاف سائح قضوا ليلة راس السنة بمختلف الوحدات السياحية
01 جانفي 2018
-
12:56مقتل شقيقين مسيحيين في هجوم على متجر خمور بمصر
01 جانفي 2018
-
12:37روحاني يتهم أمريكا وإسرائيل بتحريض بعض المتظاهرين للانتقام من إيران
01 جانفي 2018
-
12:24وزارة الفلاحة: تقدم عملية البذر في اطار الزراعات الكبرى بنسبه 76 بالمائة
01 جانفي 2018
-
12:10عائق جديد أمام انتقال كوتينيو لبرشلونة
01 جانفي 2018
-
11:58وفاة الكاتب الصحفي المصري إبراهيم نافع
01 جانفي 2018
-
11:39صحيفة فرنسية: استمرار اعتقال ابن طلال يقلق باريس
01 جانفي 2018
-
11:25بينهم 10 امريكيين: مقتل 12 شخصا في تحطم طائرة صغيرة بكوستاريكا
01 جانفي 2018
-
11:05لالة: تسرب مياه الصرف الصحي تنغض حياه متساكني حي حشاد
01 جانفي 2018
-
10:50صفقة هجومية على أعتاب ريال مدريد
01 جانفي 2018
-
10:34رئيس الجمهورية يعتبر 2018 سنة فارقة ويؤكد على أهمية الانتخابات البلدية
01 جانفي 2018
-
10:18الاحتجاجات تتواصل في مدن إيرانية ومقتل شخصين ليلة رأس السنة
01 جانفي 2018
-
10:04امريكا: مقتل شرطي وإصابة 4 اخرين في حادث إطلاق نار
01 جانفي 2018
-
09:47والي قفصة يتفقد مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية
01 جانفي 2018
-
09:36القلعة الكبرى: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث مرور
01 جانفي 2018