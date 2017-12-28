الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 01 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
بينهم 10 امريكيين: مقتل 12 شخصا في تحطم طائرة صغيرة بكوستاريكا
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
خالد الحدّاد
استخلاص الدروس
يحلّ غدا الاثنين عام إداري جديد نأملُ جميعا في أن يكون عام خير وتقدّم ومناعة واستقرار لبلادنا، ولكن أيضا لا يُخفي غالبيتنا أن يكون عام استخلاص الدروس من مسيرة السنة الماضية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاحد 31 ديسمبر 2017 بعد قيادته ليفربول الى الفوز: خبر غير سار للريدز عن محمد... الشاب خالد يرفع العلم التونسي في حفله بالإمارات ايران على صفيح ساخن: احتجاجات في الشوارع لليوم الثالث... خلال زيارة غير معلنة لوزير الصحة: التوصل إلى حل أزمة قسم... جريدة الشروق ليوم الاثنين 01 جانفي 2018 القيروان: عونا حرس في حالة سكر يعتديان بالعنف على دورية... الاعلان عن الترفيع في أسعار المحروقات رسميا
الأولى
بينهم 10 امريكيين: مقتل 12 شخصا في تحطم طائرة صغيرة بكوستاريكا
01 جانفي 2018 | 11:25

قالت حكومة كوستاريكا إن طائرة تحطمت في منطقة غابات قرب شاطئ سياحي يوم الأحد مما أدى إلى مقتل عشرة أمريكيين واثنين من الطيارين المحليين.

ووقع الحادث في منطقة جبلية قرب شاطئ بونتا إيسليتا في اقليم واناكاسته على بعد حوالي 230 كيلومترا غربي العاصمة سان خوسيه.

وقال  مدير وكالة الطيران المدني في كوستاريكا إن الطائرة، وهي من طراز سيسنا 280 بي جراند كارافان وتشغلها شركة نيتشر إير المحلية، تحطمت بعد دقائق من إقلاعها لكن لم يحدد المسؤولون بعد سبب التحطم.

وكانت الرحلة جزءا من خدمة الطيران العارض الخاصة لعشرين شخصا باستخدام طائرتين. وكانت الطائرة الأولى تقل عشرة مسافرين وصلوا بسلام إلى سان خوسيه الساعة 11:40 صباحا. وكانت الثانية تقل عشرة مسافرين آخرين وأقلعت بعد 20 دقيقة.

وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية موت العديد من المواطنين الأمريكيين لكنه قال إن الوكالة لن تعلن مزيدا من التفاصيل احتراما للأسر المنكوبة.

وقال وزير الأمن في كوستاريكا جوستافو ماتا « لا يوجد أحياء » وأضاف أن هناك حاجة لتشريح الجثث لتأكيد العدد الإجمالي وهويات الضحايا لأن الجثث احترقت بشدة.

وتجتذب بونتا إيسليتا المطلة على ساحل المحيط الهادي في كوستاريكا السائحين من أمريكا الشمالية وأوروبا بسبب شواطئها البكر ومناظرها الطبيعية الخلابة.

 

وكالات
تقرؤون أيضا
أطعمة تقلل الكوليسترول في الدم
01 جانفي 2018 السّاعة 14:33
مشكلة الكوليسترول عادة هي ارتفاع نسبة الدهون في الدم والتي نحصل عليها عن طريق الأطعمة الضارة التي تحتوي على...
المزيد >>
هازارد في ريال مدريد قريبا
01 جانفي 2018 السّاعة 14:18
أكدت تقارير صحفية، صادرة اليوم الاثنين في إسبانيا، أن ما قاله والد اللاعب البلجيكي إيدين هازارد، عن أن...
المزيد >>
أفقر الدول الأوروبية تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي
01 جانفي 2018 السّاعة 14:03
استلمت بلغاريا، والتي تعتبر إحدى أفقر دول الاتحاد الأوروبي، رئاسة مجلس الاتحاد، والذي يتم مداورتها بين دول...
المزيد >>
ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي
01 جانفي 2018 السّاعة 13:45
الشروق اون لاين ـ رشاد الصالحي: تحولت مساء امس و زيرة شؤون الشباب و الرياضة ماجدولين الشارني إلى مستشفى...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
بينهم 10 امريكيين: مقتل 12 شخصا في تحطم طائرة صغيرة بكوستاريكا
01 جانفي 2018 | 11:25

قالت حكومة كوستاريكا إن طائرة تحطمت في منطقة غابات قرب شاطئ سياحي يوم الأحد مما أدى إلى مقتل عشرة أمريكيين واثنين من الطيارين المحليين.

ووقع الحادث في منطقة جبلية قرب شاطئ بونتا إيسليتا في اقليم واناكاسته على بعد حوالي 230 كيلومترا غربي العاصمة سان خوسيه.

وقال  مدير وكالة الطيران المدني في كوستاريكا إن الطائرة، وهي من طراز سيسنا 280 بي جراند كارافان وتشغلها شركة نيتشر إير المحلية، تحطمت بعد دقائق من إقلاعها لكن لم يحدد المسؤولون بعد سبب التحطم.

وكانت الرحلة جزءا من خدمة الطيران العارض الخاصة لعشرين شخصا باستخدام طائرتين. وكانت الطائرة الأولى تقل عشرة مسافرين وصلوا بسلام إلى سان خوسيه الساعة 11:40 صباحا. وكانت الثانية تقل عشرة مسافرين آخرين وأقلعت بعد 20 دقيقة.

وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية موت العديد من المواطنين الأمريكيين لكنه قال إن الوكالة لن تعلن مزيدا من التفاصيل احتراما للأسر المنكوبة.

وقال وزير الأمن في كوستاريكا جوستافو ماتا « لا يوجد أحياء » وأضاف أن هناك حاجة لتشريح الجثث لتأكيد العدد الإجمالي وهويات الضحايا لأن الجثث احترقت بشدة.

وتجتذب بونتا إيسليتا المطلة على ساحل المحيط الهادي في كوستاريكا السائحين من أمريكا الشمالية وأوروبا بسبب شواطئها البكر ومناظرها الطبيعية الخلابة.

 

وكالات
تقرؤون أيضا
أطعمة تقلل الكوليسترول في الدم
01 جانفي 2018 السّاعة 14:33
مشكلة الكوليسترول عادة هي ارتفاع نسبة الدهون في الدم والتي نحصل عليها عن طريق الأطعمة الضارة التي تحتوي على...
المزيد >>
هازارد في ريال مدريد قريبا
01 جانفي 2018 السّاعة 14:18
أكدت تقارير صحفية، صادرة اليوم الاثنين في إسبانيا، أن ما قاله والد اللاعب البلجيكي إيدين هازارد، عن أن...
المزيد >>
أفقر الدول الأوروبية تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي
01 جانفي 2018 السّاعة 14:03
استلمت بلغاريا، والتي تعتبر إحدى أفقر دول الاتحاد الأوروبي، رئاسة مجلس الاتحاد، والذي يتم مداورتها بين دول...
المزيد >>
ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي
01 جانفي 2018 السّاعة 13:45
الشروق اون لاين ـ رشاد الصالحي: تحولت مساء امس و زيرة شؤون الشباب و الرياضة ماجدولين الشارني إلى مستشفى...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
استخلاص الدروس
يحلّ غدا الاثنين عام إداري جديد نأملُ جميعا في أن يكون عام خير وتقدّم ومناعة واستقرار لبلادنا، ولكن أيضا لا يُخفي غالبيتنا أن يكون عام استخلاص الدروس من مسيرة السنة الماضية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاحد 31 ديسمبر 2017 بعد قيادته ليفربول الى الفوز: خبر غير سار للريدز عن محمد... الشاب خالد يرفع العلم التونسي في حفله بالإمارات ايران على صفيح ساخن: احتجاجات في الشوارع لليوم الثالث... خلال زيارة غير معلنة لوزير الصحة: التوصل إلى حل أزمة قسم... جريدة الشروق ليوم الاثنين 01 جانفي 2018 القيروان: عونا حرس في حالة سكر يعتديان بالعنف على دورية... الاعلان عن الترفيع في أسعار المحروقات رسميا
﻿