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يوم الاثنين 01 جانفي 2018
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لالة: تسرب مياه الصرف الصحي تنغض حياه متساكني حي حشاد
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الأولى
لالة: تسرب مياه الصرف الصحي تنغض حياه متساكني حي حشاد
01 جانفي 2018 | 11:05

مكتب قفصة - الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني:

يشهد حي حشاد من بلدية لالة بولاية قفصة وضعية حرجة ومقلقة تتمثل في تواصل تسرب مياه الصرف الصحي من إحدى البالوعات وهذا أدى إلى إنتشار الروائح الكريهة بالحي وحسب أحد الأهالي فإن مياه الصرف الصحي دخلت إلى المنازل وباتت الوضعية مزرية رغم اعلام السلط المحلية  والادارة الجهوية الديوان الوطني التطهير كما أضاف ذات المصدر ان الوضعية متواصلة منذ 4 ايام هذا تقدم المتساكنون بنداء استغاثة إلى السلط الجهوية من أجل التدخل وحل المشكل.

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لالة: تسرب مياه الصرف الصحي تنغض حياه متساكني حي حشاد
01 جانفي 2018 | 11:05

مكتب قفصة - الشروق أون لاين - عبد الملك زعلاني:

يشهد حي حشاد من بلدية لالة بولاية قفصة وضعية حرجة ومقلقة تتمثل في تواصل تسرب مياه الصرف الصحي من إحدى البالوعات وهذا أدى إلى إنتشار الروائح الكريهة بالحي وحسب أحد الأهالي فإن مياه الصرف الصحي دخلت إلى المنازل وباتت الوضعية مزرية رغم اعلام السلط المحلية  والادارة الجهوية الديوان الوطني التطهير كما أضاف ذات المصدر ان الوضعية متواصلة منذ 4 ايام هذا تقدم المتساكنون بنداء استغاثة إلى السلط الجهوية من أجل التدخل وحل المشكل.

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