صفقة هجومية على أعتاب ريال مدريد

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يعاني نادي ريال مدريد، بشكل كبير في مسابقة الدوري الإسباني، مما جعله يتراجع إلى المركز الرابع، وبفارق 14 نقطة عن المتصدر برشلونة.
وذكرت صحيفة "ديلي ستار"، أن نادي ريال مدريد يعتزم الإعلان عن إبرام صفقة هجومية، خلال الأيام المقبلة، مع نظيره فالنسيا.
ومن المقرر أن ينضم موهبة فالنسيا، رافا مير (20 عاما)، إلى ريال مدريد، لتعزيز هجوم الفريق الملكي، الذي يعاني بعد رحيل ألفارو موراتا، إلى تشيلسي الإنجليزي، الصيف الماضي.
وأوضحت التقارير، أن انطلاقة رافا مير، ستكون مع رديف الملكي، بعد أن نجح اللاعب في تسجيل 22 هدفا، خلال 49 مباراة مع شباب فالنسيا.
وحاول ريال مدريد، ضم مير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن فريق الخفافيش رفض التخلي عن خدماته اللاعب وقتها.
يعاني نادي ريال مدريد، بشكل كبير في مسابقة الدوري الإسباني، مما جعله يتراجع إلى المركز الرابع، وبفارق 14 نقطة عن المتصدر برشلونة.
وذكرت صحيفة "ديلي ستار"، أن نادي ريال مدريد يعتزم الإعلان عن إبرام صفقة هجومية، خلال الأيام المقبلة، مع نظيره فالنسيا.
ومن المقرر أن ينضم موهبة فالنسيا، رافا مير (20 عاما)، إلى ريال مدريد، لتعزيز هجوم الفريق الملكي، الذي يعاني بعد رحيل ألفارو موراتا، إلى تشيلسي الإنجليزي، الصيف الماضي.
وأوضحت التقارير، أن انطلاقة رافا مير، ستكون مع رديف الملكي، بعد أن نجح اللاعب في تسجيل 22 هدفا، خلال 49 مباراة مع شباب فالنسيا.
وحاول ريال مدريد، ضم مير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن فريق الخفافيش رفض التخلي عن خدماته اللاعب وقتها.
-
14:33أطعمة تقلل الكوليسترول في الدم
01 جانفي 2018
-
14:18هازارد في ريال مدريد قريبا
01 جانفي 2018
-
14:03أفقر الدول الأوروبية تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي
01 جانفي 2018
-
13:45ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي
01 جانفي 2018
-
13:26الاتفاق بشأن تهيئة أولية لمتحف الحوت ببنزرت وإعادة إحيائه
01 جانفي 2018
-
13:13قبلي: اكثر من 6 الاف سائح قضوا ليلة راس السنة بمختلف الوحدات السياحية
01 جانفي 2018
-
12:56مقتل شقيقين مسيحيين في هجوم على متجر خمور بمصر
01 جانفي 2018
-
12:37روحاني يتهم أمريكا وإسرائيل بتحريض بعض المتظاهرين للانتقام من إيران
01 جانفي 2018
-
12:24وزارة الفلاحة: تقدم عملية البذر في اطار الزراعات الكبرى بنسبه 76 بالمائة
01 جانفي 2018
-
12:10عائق جديد أمام انتقال كوتينيو لبرشلونة
01 جانفي 2018
-
11:58وفاة الكاتب الصحفي المصري إبراهيم نافع
01 جانفي 2018
-
11:39صحيفة فرنسية: استمرار اعتقال ابن طلال يقلق باريس
01 جانفي 2018
-
11:25بينهم 10 امريكيين: مقتل 12 شخصا في تحطم طائرة صغيرة بكوستاريكا
01 جانفي 2018
-
11:05لالة: تسرب مياه الصرف الصحي تنغض حياه متساكني حي حشاد
01 جانفي 2018
-
10:50صفقة هجومية على أعتاب ريال مدريد
01 جانفي 2018
-
10:34رئيس الجمهورية يعتبر 2018 سنة فارقة ويؤكد على أهمية الانتخابات البلدية
01 جانفي 2018
-
10:18الاحتجاجات تتواصل في مدن إيرانية ومقتل شخصين ليلة رأس السنة
01 جانفي 2018
-
10:04امريكا: مقتل شرطي وإصابة 4 اخرين في حادث إطلاق نار
01 جانفي 2018
-
09:47والي قفصة يتفقد مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية
01 جانفي 2018
-
09:36القلعة الكبرى: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث مرور
01 جانفي 2018