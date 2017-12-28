صفقة هجومية على أعتاب ريال مدريد

يعاني نادي ريال مدريد، بشكل كبير في مسابقة الدوري الإسباني، مما جعله يتراجع إلى المركز الرابع، وبفارق 14 نقطة عن المتصدر برشلونة.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار"، أن نادي ريال مدريد يعتزم الإعلان عن إبرام صفقة هجومية، خلال الأيام المقبلة، مع نظيره فالنسيا.

ومن المقرر أن ينضم موهبة فالنسيا، رافا مير (20 عاما)، إلى ريال مدريد، لتعزيز هجوم الفريق الملكي، الذي يعاني بعد رحيل ألفارو موراتا، إلى تشيلسي الإنجليزي، الصيف الماضي.

وأوضحت التقارير، أن انطلاقة رافا مير، ستكون مع رديف الملكي، بعد أن نجح اللاعب في تسجيل 22 هدفا، خلال 49 مباراة مع شباب فالنسيا.

وحاول ريال مدريد، ضم مير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن فريق الخفافيش رفض التخلي عن خدماته اللاعب وقتها.

وكالات