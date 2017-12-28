رئيس الجمهورية يعتبر 2018 سنة فارقة ويؤكد على أهمية الانتخابات البلدية

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أكد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، في الكلمة التي توجه بها مساء الاحد للشعب التونسي بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة، أن سنة 2018 ستكون سنة فارقة لأنها ستشهد إجراء الانتخابات البلدية (29 أفريل و6 ماي 2018) معتبرا هذا الموعد الانتخابي الجديد « رهانا كبيرا بالنسبة للأحزاب السياسية لابد من كسبه ».
وقال قائد السبسي « نطلب من الأحزاب توفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات البلدية والإقلاع عن الخطاب السياسي الذي يحمل تجريحا »، مشددا على أن « انتخاب أكثر من 7 آلاف عضو بلدي ليس بالأمر الهين » داعيا الى أخذ هذه العملية الانتخابية مأخذ الجد لأن المسألة ليست ببسيطة »مقارنة بانتخابات 2014 التشريعية و الرئاسية .
وقال إنه على الرغم من التأخير في استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (إعادة انتخاب بعض الأعضاء بعد الاستقالات التي طالتها)، فإن الهيئة مستعدة للاستحقاق الانتخابي البلدي ويجب أن تكون الأحزاب السياسية مستعدة بدورها على اكمل وجه ، خاصة لا يفصلنا عن هذا الموعد الانتخابي سوى بضعة اشهر.
ولاحظ رئيس الجمهورية أن سنة 2018 هي سنة فارقة كذلك إذ سيكتمل فيها المشروع الديمقراطي عن طريق إرساء بقية الهيئات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية.
أما على المستوى الاقتصادي، أشار رئيس الدولة إلى أن تونس حققت خلال سنة 2017 بعض التقدم الذي تجلى بالخصوص في بلوغ نسبة نمو تقدر بـ 2ر2 بالمائة مقارنة بالسنوات الفارطة حيث لم تتعد تلك النسبة 1 بالمائة وقال في هذا السياق « نأمل ألا تقل نسبة النمو في 2018 عن 3 بالمائة بفضل جهد التونسيين والتونسيات والظروف الطيبة التي ستتوفر للعمل ».
وعلى المستوى الأمني أشاد رئيس الدولة بالنجاح الأمني الذي حققته قوات الحرس الوطني التي تمكنت الأسبوع الماضي ( خلال الليلة الفاصلة بين 24 و25 ديسمبر 2017) اثر عملية استباقية، من إلقاء القبض على ارهابيين اثنين متورطين في جرائم قتل وذبح جنودنا وأبني عائلة السلطاني ، مضيفا أنه بالرغم من ان قوات الأمن والجيش الوطنيين « مرهقون » بسبب المجهود المبذول باستمرار لتحقيق استقرار البلاد، فاننا ندعوهم الى مواصلة هذا المجهود لإنجاح الانتخابات البلدية حتى تظل صورة تونس مشرقة في الداخل والخارج ».
أكد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، في الكلمة التي توجه بها مساء الاحد للشعب التونسي بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة، أن سنة 2018 ستكون سنة فارقة لأنها ستشهد إجراء الانتخابات البلدية (29 أفريل و6 ماي 2018) معتبرا هذا الموعد الانتخابي الجديد « رهانا كبيرا بالنسبة للأحزاب السياسية لابد من كسبه ».
وقال قائد السبسي « نطلب من الأحزاب توفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات البلدية والإقلاع عن الخطاب السياسي الذي يحمل تجريحا »، مشددا على أن « انتخاب أكثر من 7 آلاف عضو بلدي ليس بالأمر الهين » داعيا الى أخذ هذه العملية الانتخابية مأخذ الجد لأن المسألة ليست ببسيطة »مقارنة بانتخابات 2014 التشريعية و الرئاسية .
وقال إنه على الرغم من التأخير في استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (إعادة انتخاب بعض الأعضاء بعد الاستقالات التي طالتها)، فإن الهيئة مستعدة للاستحقاق الانتخابي البلدي ويجب أن تكون الأحزاب السياسية مستعدة بدورها على اكمل وجه ، خاصة لا يفصلنا عن هذا الموعد الانتخابي سوى بضعة اشهر.
ولاحظ رئيس الجمهورية أن سنة 2018 هي سنة فارقة كذلك إذ سيكتمل فيها المشروع الديمقراطي عن طريق إرساء بقية الهيئات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية.
أما على المستوى الاقتصادي، أشار رئيس الدولة إلى أن تونس حققت خلال سنة 2017 بعض التقدم الذي تجلى بالخصوص في بلوغ نسبة نمو تقدر بـ 2ر2 بالمائة مقارنة بالسنوات الفارطة حيث لم تتعد تلك النسبة 1 بالمائة وقال في هذا السياق « نأمل ألا تقل نسبة النمو في 2018 عن 3 بالمائة بفضل جهد التونسيين والتونسيات والظروف الطيبة التي ستتوفر للعمل ».
وعلى المستوى الأمني أشاد رئيس الدولة بالنجاح الأمني الذي حققته قوات الحرس الوطني التي تمكنت الأسبوع الماضي ( خلال الليلة الفاصلة بين 24 و25 ديسمبر 2017) اثر عملية استباقية، من إلقاء القبض على ارهابيين اثنين متورطين في جرائم قتل وذبح جنودنا وأبني عائلة السلطاني ، مضيفا أنه بالرغم من ان قوات الأمن والجيش الوطنيين « مرهقون » بسبب المجهود المبذول باستمرار لتحقيق استقرار البلاد، فاننا ندعوهم الى مواصلة هذا المجهود لإنجاح الانتخابات البلدية حتى تظل صورة تونس مشرقة في الداخل والخارج ».
-
14:33أطعمة تقلل الكوليسترول في الدم
01 جانفي 2018
-
14:18هازارد في ريال مدريد قريبا
01 جانفي 2018
-
14:03أفقر الدول الأوروبية تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي
01 جانفي 2018
-
13:45ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي
01 جانفي 2018
-
13:26الاتفاق بشأن تهيئة أولية لمتحف الحوت ببنزرت وإعادة إحيائه
01 جانفي 2018
-
13:13قبلي: اكثر من 6 الاف سائح قضوا ليلة راس السنة بمختلف الوحدات السياحية
01 جانفي 2018
-
12:56مقتل شقيقين مسيحيين في هجوم على متجر خمور بمصر
01 جانفي 2018
-
12:37روحاني يتهم أمريكا وإسرائيل بتحريض بعض المتظاهرين للانتقام من إيران
01 جانفي 2018
-
12:24وزارة الفلاحة: تقدم عملية البذر في اطار الزراعات الكبرى بنسبه 76 بالمائة
01 جانفي 2018
-
12:10عائق جديد أمام انتقال كوتينيو لبرشلونة
01 جانفي 2018
-
11:58وفاة الكاتب الصحفي المصري إبراهيم نافع
01 جانفي 2018
-
11:39صحيفة فرنسية: استمرار اعتقال ابن طلال يقلق باريس
01 جانفي 2018
-
11:25بينهم 10 امريكيين: مقتل 12 شخصا في تحطم طائرة صغيرة بكوستاريكا
01 جانفي 2018
-
11:05لالة: تسرب مياه الصرف الصحي تنغض حياه متساكني حي حشاد
01 جانفي 2018
-
10:50صفقة هجومية على أعتاب ريال مدريد
01 جانفي 2018
-
10:34رئيس الجمهورية يعتبر 2018 سنة فارقة ويؤكد على أهمية الانتخابات البلدية
01 جانفي 2018
-
10:18الاحتجاجات تتواصل في مدن إيرانية ومقتل شخصين ليلة رأس السنة
01 جانفي 2018
-
10:04امريكا: مقتل شرطي وإصابة 4 اخرين في حادث إطلاق نار
01 جانفي 2018
-
09:47والي قفصة يتفقد مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية
01 جانفي 2018
-
09:36القلعة الكبرى: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث مرور
01 جانفي 2018