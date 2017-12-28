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يوم الاثنين 01 جانفي 2018
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رئيس الجمهورية يعتبر 2018 سنة فارقة ويؤكد على أهمية الانتخابات البلدية
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الأولى
رئيس الجمهورية يعتبر 2018 سنة فارقة ويؤكد على أهمية الانتخابات البلدية
01 جانفي 2018 | 10:34

أكد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، في الكلمة التي توجه بها مساء الاحد للشعب التونسي بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة، أن سنة 2018 ستكون سنة فارقة لأنها ستشهد إجراء الانتخابات البلدية (29 أفريل و6 ماي 2018) معتبرا هذا الموعد الانتخابي الجديد « رهانا كبيرا بالنسبة للأحزاب السياسية لابد من كسبه ».

وقال قائد السبسي « نطلب من الأحزاب توفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات البلدية والإقلاع عن الخطاب السياسي الذي يحمل تجريحا »، مشددا على أن « انتخاب أكثر من 7 آلاف عضو بلدي ليس بالأمر الهين » داعيا الى أخذ هذه العملية الانتخابية مأخذ الجد لأن المسألة ليست ببسيطة »مقارنة بانتخابات 2014 التشريعية و الرئاسية .

وقال إنه على الرغم من التأخير في استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (إعادة انتخاب بعض الأعضاء بعد الاستقالات التي طالتها)، فإن الهيئة مستعدة للاستحقاق الانتخابي البلدي ويجب أن تكون الأحزاب السياسية مستعدة بدورها على اكمل وجه ، خاصة لا يفصلنا عن هذا الموعد الانتخابي سوى بضعة اشهر.

ولاحظ رئيس الجمهورية أن سنة 2018 هي سنة فارقة كذلك إذ سيكتمل فيها المشروع الديمقراطي عن طريق إرساء بقية الهيئات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية.

أما على المستوى الاقتصادي، أشار رئيس الدولة إلى أن تونس حققت خلال سنة 2017 بعض التقدم الذي تجلى بالخصوص في بلوغ نسبة نمو تقدر بـ 2ر2 بالمائة مقارنة بالسنوات الفارطة حيث لم تتعد تلك النسبة 1 بالمائة وقال في هذا السياق « نأمل ألا تقل نسبة النمو في 2018 عن 3 بالمائة بفضل جهد التونسيين والتونسيات والظروف الطيبة التي ستتوفر للعمل ».

وعلى المستوى الأمني أشاد رئيس الدولة بالنجاح الأمني الذي حققته قوات الحرس الوطني التي تمكنت الأسبوع الماضي ( خلال الليلة الفاصلة بين 24 و25 ديسمبر 2017) اثر عملية استباقية، من إلقاء القبض على ارهابيين اثنين متورطين في جرائم قتل وذبح جنودنا وأبني عائلة السلطاني ، مضيفا أنه بالرغم من ان قوات الأمن والجيش الوطنيين « مرهقون » بسبب المجهود المبذول باستمرار لتحقيق استقرار البلاد، فاننا ندعوهم الى مواصلة هذا المجهود لإنجاح الانتخابات البلدية حتى تظل صورة تونس مشرقة في الداخل والخارج ».

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الأولى
رئيس الجمهورية يعتبر 2018 سنة فارقة ويؤكد على أهمية الانتخابات البلدية
01 جانفي 2018 | 10:34

أكد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، في الكلمة التي توجه بها مساء الاحد للشعب التونسي بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة، أن سنة 2018 ستكون سنة فارقة لأنها ستشهد إجراء الانتخابات البلدية (29 أفريل و6 ماي 2018) معتبرا هذا الموعد الانتخابي الجديد « رهانا كبيرا بالنسبة للأحزاب السياسية لابد من كسبه ».

وقال قائد السبسي « نطلب من الأحزاب توفير المناخ المناسب لإجراء الانتخابات البلدية والإقلاع عن الخطاب السياسي الذي يحمل تجريحا »، مشددا على أن « انتخاب أكثر من 7 آلاف عضو بلدي ليس بالأمر الهين » داعيا الى أخذ هذه العملية الانتخابية مأخذ الجد لأن المسألة ليست ببسيطة »مقارنة بانتخابات 2014 التشريعية و الرئاسية .

وقال إنه على الرغم من التأخير في استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (إعادة انتخاب بعض الأعضاء بعد الاستقالات التي طالتها)، فإن الهيئة مستعدة للاستحقاق الانتخابي البلدي ويجب أن تكون الأحزاب السياسية مستعدة بدورها على اكمل وجه ، خاصة لا يفصلنا عن هذا الموعد الانتخابي سوى بضعة اشهر.

ولاحظ رئيس الجمهورية أن سنة 2018 هي سنة فارقة كذلك إذ سيكتمل فيها المشروع الديمقراطي عن طريق إرساء بقية الهيئات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية.

أما على المستوى الاقتصادي، أشار رئيس الدولة إلى أن تونس حققت خلال سنة 2017 بعض التقدم الذي تجلى بالخصوص في بلوغ نسبة نمو تقدر بـ 2ر2 بالمائة مقارنة بالسنوات الفارطة حيث لم تتعد تلك النسبة 1 بالمائة وقال في هذا السياق « نأمل ألا تقل نسبة النمو في 2018 عن 3 بالمائة بفضل جهد التونسيين والتونسيات والظروف الطيبة التي ستتوفر للعمل ».

وعلى المستوى الأمني أشاد رئيس الدولة بالنجاح الأمني الذي حققته قوات الحرس الوطني التي تمكنت الأسبوع الماضي ( خلال الليلة الفاصلة بين 24 و25 ديسمبر 2017) اثر عملية استباقية، من إلقاء القبض على ارهابيين اثنين متورطين في جرائم قتل وذبح جنودنا وأبني عائلة السلطاني ، مضيفا أنه بالرغم من ان قوات الأمن والجيش الوطنيين « مرهقون » بسبب المجهود المبذول باستمرار لتحقيق استقرار البلاد، فاننا ندعوهم الى مواصلة هذا المجهود لإنجاح الانتخابات البلدية حتى تظل صورة تونس مشرقة في الداخل والخارج ».

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