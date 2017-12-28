الاحتجاجات تتواصل في مدن إيرانية ومقتل شخصين ليلة رأس السنة

-
14:33أطعمة تقلل الكوليسترول في الدم
01 جانفي 2018
-
14:18هازارد في ريال مدريد قريبا
01 جانفي 2018
-
14:03أفقر الدول الأوروبية تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي
01 جانفي 2018
-
13:45ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي
01 جانفي 2018
-
13:26الاتفاق بشأن تهيئة أولية لمتحف الحوت ببنزرت وإعادة إحيائه
01 جانفي 2018
-
13:13قبلي: اكثر من 6 الاف سائح قضوا ليلة راس السنة بمختلف الوحدات السياحية
01 جانفي 2018
-
12:56مقتل شقيقين مسيحيين في هجوم على متجر خمور بمصر
01 جانفي 2018
-
12:37روحاني يتهم أمريكا وإسرائيل بتحريض بعض المتظاهرين للانتقام من إيران
01 جانفي 2018
-
12:24وزارة الفلاحة: تقدم عملية البذر في اطار الزراعات الكبرى بنسبه 76 بالمائة
01 جانفي 2018
-
12:10عائق جديد أمام انتقال كوتينيو لبرشلونة
01 جانفي 2018
-
11:58وفاة الكاتب الصحفي المصري إبراهيم نافع
01 جانفي 2018
-
11:39صحيفة فرنسية: استمرار اعتقال ابن طلال يقلق باريس
01 جانفي 2018
-
11:25بينهم 10 امريكيين: مقتل 12 شخصا في تحطم طائرة صغيرة بكوستاريكا
01 جانفي 2018
-
11:05لالة: تسرب مياه الصرف الصحي تنغض حياه متساكني حي حشاد
01 جانفي 2018
-
10:50صفقة هجومية على أعتاب ريال مدريد
01 جانفي 2018
-
10:34رئيس الجمهورية يعتبر 2018 سنة فارقة ويؤكد على أهمية الانتخابات البلدية
01 جانفي 2018
-
10:18الاحتجاجات تتواصل في مدن إيرانية ومقتل شخصين ليلة رأس السنة
01 جانفي 2018
-
10:04امريكا: مقتل شرطي وإصابة 4 اخرين في حادث إطلاق نار
01 جانفي 2018
-
09:47والي قفصة يتفقد مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية
01 جانفي 2018
-
09:36القلعة الكبرى: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث مرور
01 جانفي 2018
تواصلت الاحتجاجات في بعض المدن الإيرانية ليلة رأس السنة، وذلك لليوم الرابع على التوالي مع ورود أنباء عن مقتل شخصين اثنين في مدينة دورود في إقليم لرستان غربي إيران.
وقالت السلطات الإيرانية إن المتظاهرين هم من قاموا بقتل شخصين دهسا بالسيارات في مدينة دورود.
وقال محافظ المدينة ما شاء الله نعمتي، صباح الاثنين، إن "محتجين قاموا بحرق عدد من الممتلكات العامة في المدينة، الليلة الماضية، وقامت سيارات الإطفاء بإخماد الحريق في أحد البنوك، وعند عودة إحدى سيارات الإطفاء إلى مقرها هجم عليها بعض المتظاهرين، وانتزعوها من رجال الإطفاء، وداسوا بها بعض المتظاهرين الآخرين، ما أدى إلى مقتل شاب وصبي آخر في الرابعة عشر من عمره في ميدان وحدت في المدينة".علما أن دورود هي نفس المدينة التي شهدت قتيلين ليلة السبت، واتهمت السلطات عملاء أجانب بالمسؤولية عن قتلهما.
وفي نفس السياق أكد حبيب الله خوجستة بور نائب حاكم إقليم لرستان، في لقاء مع وكالة مهر الإيرانية، أن ثلاث مدن في الإقليم شهدت أمس اضطرابات وأعمال شغب، وهي خرم آباد، ودورود، ونورآباد، وسجل في هذه المدن عدد من الإصابات بين المتظاهرين وتم اعتقال العديد منهم.
يشار هنا إلى أن لرِستان هي إحدى محافظات إيران الـ31. تقع غرب جبال زاكروس، عاصمتها مدینة خرم آباد، وغالبية سكان المحافظة ينتمون للفرع اللوري من الشعب الإیرانیة.
وفي مواقع التواصل الاجتماعي نشر ناشطون مقاطع فيديو تظهر احتراق عدد من السيارات، ويقول متحدث في أحد الفيديوهات المرفقة إن السيارات المحترقة تابعة للباسيج في الحرس الثوري الإيراني.
يشار إلى أن الباسيج وتعني قوات تعبئة الفقراء والمستضعفين، هي قوات شبه عسكرية تتكون من متطوعين من المدنيين ذكورا وإناثا، أسست بأمر من القائد السابق للثورة الإسلامية روح الله الخميني في نوفمبر 1979.
هذا وتشهد إيران احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد منذ يوم الخميس على حكومة الجمهورية الإسلامية والنخبة الدينية، والفساد والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.
تواصلت الاحتجاجات في بعض المدن الإيرانية ليلة رأس السنة، وذلك لليوم الرابع على التوالي مع ورود أنباء عن مقتل شخصين اثنين في مدينة دورود في إقليم لرستان غربي إيران.
وقالت السلطات الإيرانية إن المتظاهرين هم من قاموا بقتل شخصين دهسا بالسيارات في مدينة دورود.
وقال محافظ المدينة ما شاء الله نعمتي، صباح الاثنين، إن "محتجين قاموا بحرق عدد من الممتلكات العامة في المدينة، الليلة الماضية، وقامت سيارات الإطفاء بإخماد الحريق في أحد البنوك، وعند عودة إحدى سيارات الإطفاء إلى مقرها هجم عليها بعض المتظاهرين، وانتزعوها من رجال الإطفاء، وداسوا بها بعض المتظاهرين الآخرين، ما أدى إلى مقتل شاب وصبي آخر في الرابعة عشر من عمره في ميدان وحدت في المدينة".علما أن دورود هي نفس المدينة التي شهدت قتيلين ليلة السبت، واتهمت السلطات عملاء أجانب بالمسؤولية عن قتلهما.
وفي نفس السياق أكد حبيب الله خوجستة بور نائب حاكم إقليم لرستان، في لقاء مع وكالة مهر الإيرانية، أن ثلاث مدن في الإقليم شهدت أمس اضطرابات وأعمال شغب، وهي خرم آباد، ودورود، ونورآباد، وسجل في هذه المدن عدد من الإصابات بين المتظاهرين وتم اعتقال العديد منهم.
يشار هنا إلى أن لرِستان هي إحدى محافظات إيران الـ31. تقع غرب جبال زاكروس، عاصمتها مدینة خرم آباد، وغالبية سكان المحافظة ينتمون للفرع اللوري من الشعب الإیرانیة.
وفي مواقع التواصل الاجتماعي نشر ناشطون مقاطع فيديو تظهر احتراق عدد من السيارات، ويقول متحدث في أحد الفيديوهات المرفقة إن السيارات المحترقة تابعة للباسيج في الحرس الثوري الإيراني.
يشار إلى أن الباسيج وتعني قوات تعبئة الفقراء والمستضعفين، هي قوات شبه عسكرية تتكون من متطوعين من المدنيين ذكورا وإناثا، أسست بأمر من القائد السابق للثورة الإسلامية روح الله الخميني في نوفمبر 1979.
هذا وتشهد إيران احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد منذ يوم الخميس على حكومة الجمهورية الإسلامية والنخبة الدينية، والفساد والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد.
-
14:33أطعمة تقلل الكوليسترول في الدم
01 جانفي 2018
-
14:18هازارد في ريال مدريد قريبا
01 جانفي 2018
-
14:03أفقر الدول الأوروبية تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي
01 جانفي 2018
-
13:45ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي
01 جانفي 2018
-
13:26الاتفاق بشأن تهيئة أولية لمتحف الحوت ببنزرت وإعادة إحيائه
01 جانفي 2018
-
13:13قبلي: اكثر من 6 الاف سائح قضوا ليلة راس السنة بمختلف الوحدات السياحية
01 جانفي 2018
-
12:56مقتل شقيقين مسيحيين في هجوم على متجر خمور بمصر
01 جانفي 2018
-
12:37روحاني يتهم أمريكا وإسرائيل بتحريض بعض المتظاهرين للانتقام من إيران
01 جانفي 2018
-
12:24وزارة الفلاحة: تقدم عملية البذر في اطار الزراعات الكبرى بنسبه 76 بالمائة
01 جانفي 2018
-
12:10عائق جديد أمام انتقال كوتينيو لبرشلونة
01 جانفي 2018
-
11:58وفاة الكاتب الصحفي المصري إبراهيم نافع
01 جانفي 2018
-
11:39صحيفة فرنسية: استمرار اعتقال ابن طلال يقلق باريس
01 جانفي 2018
-
11:25بينهم 10 امريكيين: مقتل 12 شخصا في تحطم طائرة صغيرة بكوستاريكا
01 جانفي 2018
-
11:05لالة: تسرب مياه الصرف الصحي تنغض حياه متساكني حي حشاد
01 جانفي 2018
-
10:50صفقة هجومية على أعتاب ريال مدريد
01 جانفي 2018
-
10:34رئيس الجمهورية يعتبر 2018 سنة فارقة ويؤكد على أهمية الانتخابات البلدية
01 جانفي 2018
-
10:18الاحتجاجات تتواصل في مدن إيرانية ومقتل شخصين ليلة رأس السنة
01 جانفي 2018
-
10:04امريكا: مقتل شرطي وإصابة 4 اخرين في حادث إطلاق نار
01 جانفي 2018
-
09:47والي قفصة يتفقد مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية
01 جانفي 2018
-
09:36القلعة الكبرى: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث مرور
01 جانفي 2018