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يوم الاثنين 01 جانفي 2018
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امريكا: مقتل شرطي وإصابة 4 اخرين في حادث إطلاق نار
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الأولى
امريكا: مقتل شرطي وإصابة 4 اخرين في حادث إطلاق نار
01 جانفي 2018 | 10:04

   قتل شرطي أمريكي وأصيب أربعة آخرون امس الأحد في حادث إطلاق نار وقع أثناء استجابة الشرطة لبلاغ حول شجار عائلي داخل مجمع سكني في مدينة دنفر عاصمة ولاية  كولورادو غربي الولايات المتحدة.

 وقال مسؤولون بالشرطة، بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن شخصين آخرين أصيبا بطلق ناري أيضا في الحادث، فيما يعتقد أن مرتكب الواقعة قد قتل وطلبت الشرطة من السكان المحليين الابتعاد عن المنطقة التي وقع فيها الحادث لحين عودة الهدوء.

   ولم توضح الشرطة حيثيات الواقعة، وما إذا كانت عملاً إرهابياً أم جنائياً، بيد أنها أشارت إلى إنشاء ملجأ للطوارئ بالقرب من منطقة الهجوم، لاستقبال المواطنين العالقين والهاربين من منازلهم على خلفية الحادث.

 

وكالات
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الأولى
امريكا: مقتل شرطي وإصابة 4 اخرين في حادث إطلاق نار
01 جانفي 2018 | 10:04

   قتل شرطي أمريكي وأصيب أربعة آخرون امس الأحد في حادث إطلاق نار وقع أثناء استجابة الشرطة لبلاغ حول شجار عائلي داخل مجمع سكني في مدينة دنفر عاصمة ولاية  كولورادو غربي الولايات المتحدة.

 وقال مسؤولون بالشرطة، بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن شخصين آخرين أصيبا بطلق ناري أيضا في الحادث، فيما يعتقد أن مرتكب الواقعة قد قتل وطلبت الشرطة من السكان المحليين الابتعاد عن المنطقة التي وقع فيها الحادث لحين عودة الهدوء.

   ولم توضح الشرطة حيثيات الواقعة، وما إذا كانت عملاً إرهابياً أم جنائياً، بيد أنها أشارت إلى إنشاء ملجأ للطوارئ بالقرب من منطقة الهجوم، لاستقبال المواطنين العالقين والهاربين من منازلهم على خلفية الحادث.

 

وكالات
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أفقر الدول الأوروبية تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي
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ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي
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خالد الحدّاد
استخلاص الدروس
يحلّ غدا الاثنين عام إداري جديد نأملُ جميعا في أن يكون عام خير وتقدّم ومناعة واستقرار لبلادنا، ولكن أيضا لا يُخفي غالبيتنا أن يكون عام استخلاص الدروس من مسيرة السنة الماضية...
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