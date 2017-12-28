والي قفصة يتفقد مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية

قام والي قفصة منذر العريبي ليلة البارحة بزيارة الوحدات الأمنية والعسكرية المنتصبة بمختلف نقاط العمل بالجهة وقد ثمن والي الجهة المجهودات التي بذلتها التشكيلات الأمنية والعسكرية في تأمينها الاحتفال بالسنة الإدارية الجديدة وقد كان الوالي مرفوقا بالمعتمد الأول وبمدير إقليم الشرطة والحرس الوطني ورئيس منطقة الحرس والشرطة أيضا.

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