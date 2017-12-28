والي قفصة يتفقد مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية
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14:18هازارد في ريال مدريد قريبا
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14:03أفقر الدول الأوروبية تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي
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13:45ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي
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13:26الاتفاق بشأن تهيئة أولية لمتحف الحوت ببنزرت وإعادة إحيائه
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13:13قبلي: اكثر من 6 الاف سائح قضوا ليلة راس السنة بمختلف الوحدات السياحية
01 جانفي 2018
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12:56مقتل شقيقين مسيحيين في هجوم على متجر خمور بمصر
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12:37روحاني يتهم أمريكا وإسرائيل بتحريض بعض المتظاهرين للانتقام من إيران
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12:24وزارة الفلاحة: تقدم عملية البذر في اطار الزراعات الكبرى بنسبه 76 بالمائة
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12:10عائق جديد أمام انتقال كوتينيو لبرشلونة
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11:58وفاة الكاتب الصحفي المصري إبراهيم نافع
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11:39صحيفة فرنسية: استمرار اعتقال ابن طلال يقلق باريس
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11:05لالة: تسرب مياه الصرف الصحي تنغض حياه متساكني حي حشاد
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10:50صفقة هجومية على أعتاب ريال مدريد
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10:34رئيس الجمهورية يعتبر 2018 سنة فارقة ويؤكد على أهمية الانتخابات البلدية
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10:18الاحتجاجات تتواصل في مدن إيرانية ومقتل شخصين ليلة رأس السنة
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خالد الحدّاداستخلاص الدروس
يحلّ غدا الاثنين عام إداري جديد نأملُ جميعا في أن يكون عام خير وتقدّم ومناعة واستقرار لبلادنا، ولكن أيضا لا يُخفي غالبيتنا أن يكون عام استخلاص الدروس من مسيرة السنة الماضية...المزيد >>
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والي قفصة يتفقد مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية
مكتب قفصة -الشروق أون لاين -عبد الملك زعلاني:
قام والي قفصة منذر العريبي ليلة البارحة بزيارة الوحدات الأمنية والعسكرية المنتصبة بمختلف نقاط العمل بالجهة وقد ثمن والي الجهة المجهودات التي بذلتها التشكيلات الأمنية والعسكرية في تأمينها الاحتفال بالسنة الإدارية الجديدة وقد كان الوالي مرفوقا بالمعتمد الأول وبمدير إقليم الشرطة والحرس الوطني ورئيس منطقة الحرس والشرطة أيضا.
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01 جانفي 2018 السّاعة 14:33
مشكلة الكوليسترول عادة هي ارتفاع نسبة الدهون في الدم والتي نحصل عليها عن طريق الأطعمة الضارة التي تحتوي على...المزيد >>
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01 جانفي 2018 السّاعة 14:18
أكدت تقارير صحفية، صادرة اليوم الاثنين في إسبانيا، أن ما قاله والد اللاعب البلجيكي إيدين هازارد، عن أن...المزيد >>
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الشروق اون لاين ـ رشاد الصالحي: تحولت مساء امس و زيرة شؤون الشباب و الرياضة ماجدولين الشارني إلى مستشفى...المزيد >>
والي قفصة يتفقد مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية
مكتب قفصة -الشروق أون لاين -عبد الملك زعلاني:
قام والي قفصة منذر العريبي ليلة البارحة بزيارة الوحدات الأمنية والعسكرية المنتصبة بمختلف نقاط العمل بالجهة وقد ثمن والي الجهة المجهودات التي بذلتها التشكيلات الأمنية والعسكرية في تأمينها الاحتفال بالسنة الإدارية الجديدة وقد كان الوالي مرفوقا بالمعتمد الأول وبمدير إقليم الشرطة والحرس الوطني ورئيس منطقة الحرس والشرطة أيضا.
أطعمة تقلل الكوليسترول في الدم
01 جانفي 2018 السّاعة 14:33
مشكلة الكوليسترول عادة هي ارتفاع نسبة الدهون في الدم والتي نحصل عليها عن طريق الأطعمة الضارة التي تحتوي على...المزيد >>
هازارد في ريال مدريد قريبا
01 جانفي 2018 السّاعة 14:18
أكدت تقارير صحفية، صادرة اليوم الاثنين في إسبانيا، أن ما قاله والد اللاعب البلجيكي إيدين هازارد، عن أن...المزيد >>
أفقر الدول الأوروبية تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي
01 جانفي 2018 السّاعة 14:03
استلمت بلغاريا، والتي تعتبر إحدى أفقر دول الاتحاد الأوروبي، رئاسة مجلس الاتحاد، والذي يتم مداورتها بين دول...المزيد >>
ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي
01 جانفي 2018 السّاعة 13:45
الشروق اون لاين ـ رشاد الصالحي: تحولت مساء امس و زيرة شؤون الشباب و الرياضة ماجدولين الشارني إلى مستشفى...المزيد >>
-
14:33أطعمة تقلل الكوليسترول في الدم
01 جانفي 2018
-
14:18هازارد في ريال مدريد قريبا
01 جانفي 2018
-
14:03أفقر الدول الأوروبية تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي
01 جانفي 2018
-
13:45ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي
01 جانفي 2018
-
13:26الاتفاق بشأن تهيئة أولية لمتحف الحوت ببنزرت وإعادة إحيائه
01 جانفي 2018
-
13:13قبلي: اكثر من 6 الاف سائح قضوا ليلة راس السنة بمختلف الوحدات السياحية
01 جانفي 2018
-
12:56مقتل شقيقين مسيحيين في هجوم على متجر خمور بمصر
01 جانفي 2018
-
12:37روحاني يتهم أمريكا وإسرائيل بتحريض بعض المتظاهرين للانتقام من إيران
01 جانفي 2018
-
12:24وزارة الفلاحة: تقدم عملية البذر في اطار الزراعات الكبرى بنسبه 76 بالمائة
01 جانفي 2018
-
12:10عائق جديد أمام انتقال كوتينيو لبرشلونة
01 جانفي 2018
-
11:58وفاة الكاتب الصحفي المصري إبراهيم نافع
01 جانفي 2018
-
11:39صحيفة فرنسية: استمرار اعتقال ابن طلال يقلق باريس
01 جانفي 2018
-
11:25بينهم 10 امريكيين: مقتل 12 شخصا في تحطم طائرة صغيرة بكوستاريكا
01 جانفي 2018
-
11:05لالة: تسرب مياه الصرف الصحي تنغض حياه متساكني حي حشاد
01 جانفي 2018
-
10:50صفقة هجومية على أعتاب ريال مدريد
01 جانفي 2018
-
10:34رئيس الجمهورية يعتبر 2018 سنة فارقة ويؤكد على أهمية الانتخابات البلدية
01 جانفي 2018
-
10:18الاحتجاجات تتواصل في مدن إيرانية ومقتل شخصين ليلة رأس السنة
01 جانفي 2018
-
10:04امريكا: مقتل شرطي وإصابة 4 اخرين في حادث إطلاق نار
01 جانفي 2018
-
09:47والي قفصة يتفقد مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية
01 جانفي 2018
-
09:36القلعة الكبرى: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث مرور
01 جانفي 2018
خالد الحدّاداستخلاص الدروس
يحلّ غدا الاثنين عام إداري جديد نأملُ جميعا في أن يكون عام خير وتقدّم ومناعة واستقرار لبلادنا، ولكن أيضا لا يُخفي غالبيتنا أن يكون عام استخلاص الدروس من مسيرة السنة الماضية...المزيد >>
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