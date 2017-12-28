القلعة الكبرى: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث مرور

سوسة – الشروق اون لاين – مكرم السعيدي:

جد منذ قليل حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين القلعة الكبرى ومعتمدية كندار تمثل في تصادم بين شاحنة وسيارة خفيفة أدى إلى تسجيل حالة وفاة على عين المكان في حين تم نقل ثلاثة اشخاص آخرين على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي سهلول لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة وللاشارة فإن حالة أحدهم خطيرة في انتظار ما ستكشف عنه الفحوصات الطبية التي سيخضع لها المصابين وتعود أسباب الحادث إلى سرعة ومجاوزة ممنوعة حسب ما توفر لنا من معلومات أولية.