أحد السعودي يغازل صابر خليفة

تلقى مهاجم النادي الإفريقي صابر خليفة عبر وكيل أعماله عرضًا من نادي أحد السعودي لمدة عام ونصف، مقابل مبلغ مالي جيد.

ولا تزال الإدارة التسييرية المؤقتة للنادي الإفريقي تدرس العرض ولم تعلن بعد موقفها من هذا العرض، رغم أنها رفضت من قبل عرضًا قطريًا لأحد أبرز لاعبي باب الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن صابر خليفة أكد في تصريح سابق أن الأولوية تبقى للنادي الإفريقي رغم الاغراءات التي وصلته.

يذكر أن خليفة تلقى دعوة من مدرب المنتخب نبيل معلول للمشاركة في ترص قطر الذي ينطلق غدا الثلاثاء على درب الإعداد لمونديال روسيا 2018.

وكالات