عرض تركي ليوسف المساكني

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تلقى اللاعب الدولي التونسي في صفوف الدحيل القطري، يوسف المساكني، عرضًا مغريًا، من قيصري سبور التركي.
وكان المساكني قد أكد في العديد من المرات، رغبته في خوض تجربة جديدة، خصوصًا في أوروبا، لكن إدارة الدحيل رفضت كل العروض السابقة، بما فيها عرض الترجي، الذي حاول استعادة نجمه السابق.
وحسب موقع "كووورة " فإن العرض التركي مغرٍ من الناحية المادية، للاعب، ولفريقه القطري.
يذكر أن المساكني تم اختياره، كأفضل لاعب تونسي، لعام 2017، في الاستفتاء السنوي لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء"، متفوقًا على لاعب الأهلي، علي معلول، ومهاجم الترجي، طه ياسين الخنيسي.
تلقى اللاعب الدولي التونسي في صفوف الدحيل القطري، يوسف المساكني، عرضًا مغريًا، من قيصري سبور التركي.
وكان المساكني قد أكد في العديد من المرات، رغبته في خوض تجربة جديدة، خصوصًا في أوروبا، لكن إدارة الدحيل رفضت كل العروض السابقة، بما فيها عرض الترجي، الذي حاول استعادة نجمه السابق.
وحسب موقع "كووورة " فإن العرض التركي مغرٍ من الناحية المادية، للاعب، ولفريقه القطري.
يذكر أن المساكني تم اختياره، كأفضل لاعب تونسي، لعام 2017، في الاستفتاء السنوي لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء"، متفوقًا على لاعب الأهلي، علي معلول، ومهاجم الترجي، طه ياسين الخنيسي.
-
14:33أطعمة تقلل الكوليسترول في الدم
01 جانفي 2018
-
14:18هازارد في ريال مدريد قريبا
01 جانفي 2018
-
14:03أفقر الدول الأوروبية تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي
01 جانفي 2018
-
13:45ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي
01 جانفي 2018
-
13:26الاتفاق بشأن تهيئة أولية لمتحف الحوت ببنزرت وإعادة إحيائه
01 جانفي 2018
-
13:13قبلي: اكثر من 6 الاف سائح قضوا ليلة راس السنة بمختلف الوحدات السياحية
01 جانفي 2018
-
12:56مقتل شقيقين مسيحيين في هجوم على متجر خمور بمصر
01 جانفي 2018
-
12:37روحاني يتهم أمريكا وإسرائيل بتحريض بعض المتظاهرين للانتقام من إيران
01 جانفي 2018
-
12:24وزارة الفلاحة: تقدم عملية البذر في اطار الزراعات الكبرى بنسبه 76 بالمائة
01 جانفي 2018
-
12:10عائق جديد أمام انتقال كوتينيو لبرشلونة
01 جانفي 2018
-
11:58وفاة الكاتب الصحفي المصري إبراهيم نافع
01 جانفي 2018
-
11:39صحيفة فرنسية: استمرار اعتقال ابن طلال يقلق باريس
01 جانفي 2018
-
11:25بينهم 10 امريكيين: مقتل 12 شخصا في تحطم طائرة صغيرة بكوستاريكا
01 جانفي 2018
-
11:05لالة: تسرب مياه الصرف الصحي تنغض حياه متساكني حي حشاد
01 جانفي 2018
-
10:50صفقة هجومية على أعتاب ريال مدريد
01 جانفي 2018
-
10:34رئيس الجمهورية يعتبر 2018 سنة فارقة ويؤكد على أهمية الانتخابات البلدية
01 جانفي 2018
-
10:18الاحتجاجات تتواصل في مدن إيرانية ومقتل شخصين ليلة رأس السنة
01 جانفي 2018
-
10:04امريكا: مقتل شرطي وإصابة 4 اخرين في حادث إطلاق نار
01 جانفي 2018
-
09:47والي قفصة يتفقد مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية
01 جانفي 2018
-
09:36القلعة الكبرى: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث مرور
01 جانفي 2018