عرض تركي ليوسف المساكني

تلقى اللاعب الدولي التونسي في صفوف الدحيل القطري، يوسف المساكني، عرضًا مغريًا، من قيصري سبور التركي.

وكان المساكني قد أكد في العديد من المرات، رغبته في خوض تجربة جديدة، خصوصًا في أوروبا، لكن إدارة الدحيل رفضت كل العروض السابقة، بما فيها عرض الترجي، الذي حاول استعادة نجمه السابق.

وحسب موقع "كووورة " فإن العرض التركي مغرٍ من الناحية المادية، للاعب، ولفريقه القطري.

يذكر أن المساكني تم اختياره، كأفضل لاعب تونسي، لعام 2017، في الاستفتاء السنوي لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء"، متفوقًا على لاعب الأهلي، علي معلول، ومهاجم الترجي، طه ياسين الخنيسي.

المصدر: كووورة