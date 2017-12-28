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يوم الاثنين 01 جانفي 2018
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حريق في ليفربول يدمر مئات السيارات عشية رأس السنة
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الأولى
حريق في ليفربول يدمر مئات السيارات عشية رأس السنة
01 جانفي 2018 | 08:34

كافح رجال الإطفاء في مدينة ليفربول الانقليزية الواقعة بشمال البلاد حريقا ضخما في مرأب سيارات يوم امس الأحد دمر مئات السيارات وأدى إلى إخلاء مبان عديدة في المنطقة المحيطة.

وقالت الشرطة إن جميع السيارات التي كانت موجودة في مرأب سيارات "كينجز دوك" متعدد الطوابق الذي تبلغ سعته 1600 سيارة دمرت وعلى مالكي السيارات التواصل مع شركات التأمين.

وألغي عرض فروسية دولي كان من المقرر أن يقام بجوار المرأب، وقال المنظمون إن جميع الأشخاص المشاركين والخيول بخير.

وقالت هيئة إنقاذ وإطفاء مرزيسايد إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن حريقا عارضا في سيارة واحدة أدى إلى اشتعال السيارات الأخرى.

وما زال رجال الإطفاء يكافحون الحريق بعد ست ساعات من استدعائهم إلى مكان الحادث، حسبما نقلت "رويترز".

وفتح مجلس مدينة ليفربول مركز استقبال للأشخاص غير القادرين على الوصول إلى منازلهم بسبب الحريق.

وزار رئيس بلدية المدينة جو أندرسون موقع الحادث ووصف الحادث على "تويتر" بأنه حادث ضخم.

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الأولى
حريق في ليفربول يدمر مئات السيارات عشية رأس السنة
01 جانفي 2018 | 08:34

كافح رجال الإطفاء في مدينة ليفربول الانقليزية الواقعة بشمال البلاد حريقا ضخما في مرأب سيارات يوم امس الأحد دمر مئات السيارات وأدى إلى إخلاء مبان عديدة في المنطقة المحيطة.

وقالت الشرطة إن جميع السيارات التي كانت موجودة في مرأب سيارات "كينجز دوك" متعدد الطوابق الذي تبلغ سعته 1600 سيارة دمرت وعلى مالكي السيارات التواصل مع شركات التأمين.

وألغي عرض فروسية دولي كان من المقرر أن يقام بجوار المرأب، وقال المنظمون إن جميع الأشخاص المشاركين والخيول بخير.

وقالت هيئة إنقاذ وإطفاء مرزيسايد إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن حريقا عارضا في سيارة واحدة أدى إلى اشتعال السيارات الأخرى.

وما زال رجال الإطفاء يكافحون الحريق بعد ست ساعات من استدعائهم إلى مكان الحادث، حسبما نقلت "رويترز".

وفتح مجلس مدينة ليفربول مركز استقبال للأشخاص غير القادرين على الوصول إلى منازلهم بسبب الحريق.

وزار رئيس بلدية المدينة جو أندرسون موقع الحادث ووصف الحادث على "تويتر" بأنه حادث ضخم.

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