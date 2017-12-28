نابل: وزير الداخلية يقوم بزيارة تفقدية ‎

مكتب نابل – الشروق اون لاين – فاطمة بن عثمان:

قام مساء امس وزير الداخلية لطفي براهم بزيارة تفقدية الى ولاية نابل للاطمئنان على جاهزية اعوان الامن بالجهة التي شهدت توافدا هاما للسياح للاحتفال بنهاية راس السنة .

و خلال زيارته اكد وزير الداخلية على ضرورة توخي اليقظة و الحيطة لتامين المنطقة السياحية و البلاد ككل التي بحاجة اليوم الى تظافر جميع الجهود لحمايتها من اي تهديدات مشيرا في ذات السياق الى الدور الهام الذي لعبته المؤسسة الامنية بمختلف تشكيلاتها و اعوانها و لا زالت تلعبه خاصة و انها استطاعت في الفترة الاخيرة ان تنقذ تونس من عديد التهديدات. خاصة على مستوى الحدود نجاحات تحسب لها و تدفع الى ضرورة الإحاطة بالأعوان و توفير جميع ظروف الراحة و الاليات اللازمة لتشجيعهم على مزيد البذل و العطاء .