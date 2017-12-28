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يوم الاثنين 01 جانفي 2018
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نابل: وزير الداخلية يقوم بزيارة تفقدية ‎
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تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
خالد الحدّاد
استخلاص الدروس
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الأولى
نابل: وزير الداخلية يقوم بزيارة تفقدية ‎
01 جانفي 2018 | 08:28

مكتب نابل – الشروق اون لاين – فاطمة بن عثمان:

قام مساء امس وزير الداخلية لطفي براهم بزيارة تفقدية الى ولاية نابل للاطمئنان على جاهزية اعوان الامن بالجهة التي شهدت توافدا هاما للسياح للاحتفال بنهاية راس السنة .

و خلال زيارته اكد وزير الداخلية على ضرورة  توخي اليقظة و الحيطة لتامين المنطقة السياحية  و البلاد  ككل التي بحاجة اليوم الى تظافر جميع الجهود لحمايتها من اي تهديدات  مشيرا  في ذات السياق الى الدور الهام  الذي لعبته  المؤسسة الامنية بمختلف تشكيلاتها و اعوانها   و لا زالت تلعبه خاصة و انها  استطاعت  في الفترة الاخيرة ان تنقذ تونس من عديد التهديدات. خاصة على مستوى الحدود  نجاحات تحسب لها و تدفع الى ضرورة الإحاطة بالأعوان و توفير جميع ظروف الراحة و الاليات اللازمة لتشجيعهم على مزيد البذل و العطاء .   

 

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الأولى
نابل: وزير الداخلية يقوم بزيارة تفقدية ‎
01 جانفي 2018 | 08:28

مكتب نابل – الشروق اون لاين – فاطمة بن عثمان:

قام مساء امس وزير الداخلية لطفي براهم بزيارة تفقدية الى ولاية نابل للاطمئنان على جاهزية اعوان الامن بالجهة التي شهدت توافدا هاما للسياح للاحتفال بنهاية راس السنة .

و خلال زيارته اكد وزير الداخلية على ضرورة  توخي اليقظة و الحيطة لتامين المنطقة السياحية  و البلاد  ككل التي بحاجة اليوم الى تظافر جميع الجهود لحمايتها من اي تهديدات  مشيرا  في ذات السياق الى الدور الهام  الذي لعبته  المؤسسة الامنية بمختلف تشكيلاتها و اعوانها   و لا زالت تلعبه خاصة و انها  استطاعت  في الفترة الاخيرة ان تنقذ تونس من عديد التهديدات. خاصة على مستوى الحدود  نجاحات تحسب لها و تدفع الى ضرورة الإحاطة بالأعوان و توفير جميع ظروف الراحة و الاليات اللازمة لتشجيعهم على مزيد البذل و العطاء .   

 

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أفقر الدول الأوروبية تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي
01 جانفي 2018 السّاعة 14:03
استلمت بلغاريا، والتي تعتبر إحدى أفقر دول الاتحاد الأوروبي، رئاسة مجلس الاتحاد، والذي يتم مداورتها بين دول...
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ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي
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خالد الحدّاد
استخلاص الدروس
يحلّ غدا الاثنين عام إداري جديد نأملُ جميعا في أن يكون عام خير وتقدّم ومناعة واستقرار لبلادنا، ولكن أيضا لا يُخفي غالبيتنا أن يكون عام استخلاص الدروس من مسيرة السنة الماضية...
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