نابل: وزير الداخلية يقوم بزيارة تفقدية ‎

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مكتب نابل – الشروق اون لاين – فاطمة بن عثمان:
قام مساء امس وزير الداخلية لطفي براهم بزيارة تفقدية الى ولاية نابل للاطمئنان على جاهزية اعوان الامن بالجهة التي شهدت توافدا هاما للسياح للاحتفال بنهاية راس السنة .
و خلال زيارته اكد وزير الداخلية على ضرورة توخي اليقظة و الحيطة لتامين المنطقة السياحية و البلاد ككل التي بحاجة اليوم الى تظافر جميع الجهود لحمايتها من اي تهديدات مشيرا في ذات السياق الى الدور الهام الذي لعبته المؤسسة الامنية بمختلف تشكيلاتها و اعوانها و لا زالت تلعبه خاصة و انها استطاعت في الفترة الاخيرة ان تنقذ تونس من عديد التهديدات. خاصة على مستوى الحدود نجاحات تحسب لها و تدفع الى ضرورة الإحاطة بالأعوان و توفير جميع ظروف الراحة و الاليات اللازمة لتشجيعهم على مزيد البذل و العطاء .
مكتب نابل – الشروق اون لاين – فاطمة بن عثمان:
قام مساء امس وزير الداخلية لطفي براهم بزيارة تفقدية الى ولاية نابل للاطمئنان على جاهزية اعوان الامن بالجهة التي شهدت توافدا هاما للسياح للاحتفال بنهاية راس السنة .
و خلال زيارته اكد وزير الداخلية على ضرورة توخي اليقظة و الحيطة لتامين المنطقة السياحية و البلاد ككل التي بحاجة اليوم الى تظافر جميع الجهود لحمايتها من اي تهديدات مشيرا في ذات السياق الى الدور الهام الذي لعبته المؤسسة الامنية بمختلف تشكيلاتها و اعوانها و لا زالت تلعبه خاصة و انها استطاعت في الفترة الاخيرة ان تنقذ تونس من عديد التهديدات. خاصة على مستوى الحدود نجاحات تحسب لها و تدفع الى ضرورة الإحاطة بالأعوان و توفير جميع ظروف الراحة و الاليات اللازمة لتشجيعهم على مزيد البذل و العطاء .
-
14:33أطعمة تقلل الكوليسترول في الدم
01 جانفي 2018
-
14:18هازارد في ريال مدريد قريبا
01 جانفي 2018
-
14:03أفقر الدول الأوروبية تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي
01 جانفي 2018
-
13:45ماجدولين الشارني تعود الصحفي عبد الخالق السعداوي
01 جانفي 2018
-
13:26الاتفاق بشأن تهيئة أولية لمتحف الحوت ببنزرت وإعادة إحيائه
01 جانفي 2018
-
13:13قبلي: اكثر من 6 الاف سائح قضوا ليلة راس السنة بمختلف الوحدات السياحية
01 جانفي 2018
-
12:56مقتل شقيقين مسيحيين في هجوم على متجر خمور بمصر
01 جانفي 2018
-
12:37روحاني يتهم أمريكا وإسرائيل بتحريض بعض المتظاهرين للانتقام من إيران
01 جانفي 2018
-
12:24وزارة الفلاحة: تقدم عملية البذر في اطار الزراعات الكبرى بنسبه 76 بالمائة
01 جانفي 2018
-
12:10عائق جديد أمام انتقال كوتينيو لبرشلونة
01 جانفي 2018
-
11:58وفاة الكاتب الصحفي المصري إبراهيم نافع
01 جانفي 2018
-
11:39صحيفة فرنسية: استمرار اعتقال ابن طلال يقلق باريس
01 جانفي 2018
-
11:25بينهم 10 امريكيين: مقتل 12 شخصا في تحطم طائرة صغيرة بكوستاريكا
01 جانفي 2018
-
11:05لالة: تسرب مياه الصرف الصحي تنغض حياه متساكني حي حشاد
01 جانفي 2018
-
10:50صفقة هجومية على أعتاب ريال مدريد
01 جانفي 2018
-
10:34رئيس الجمهورية يعتبر 2018 سنة فارقة ويؤكد على أهمية الانتخابات البلدية
01 جانفي 2018
-
10:18الاحتجاجات تتواصل في مدن إيرانية ومقتل شخصين ليلة رأس السنة
01 جانفي 2018
-
10:04امريكا: مقتل شرطي وإصابة 4 اخرين في حادث إطلاق نار
01 جانفي 2018
-
09:47والي قفصة يتفقد مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية
01 جانفي 2018
-
09:36القلعة الكبرى: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث مرور
01 جانفي 2018