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يوم الاثنين 01 جانفي 2018
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الوسلاتية: الكماشة في قبضة الامن من اجل جريمة قتل شاب اصيل فرنانة
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تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
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الأولى
الوسلاتية: الكماشة في قبضة الامن من اجل جريمة قتل شاب اصيل فرنانة
01 جانفي 2018 | 08:16

مكتب القيروان -  الشروق اون لاين – عادل فتايتي:

تمكنت مساء امس الأحد  وحدات الحرس الوطني بمنطقة حفوز وأعوان  مركز الحرس الوطني بالوسلاتية من العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 27 سنة يدعى طارق مزريقي أصيل معتمدية فرنانة من ولاية جندوبة وذلك بدشرة " زغدود " معتمدية الوسلاتية ولاية القيروان ، هذا ونشير وأن أعوان الحرس الوطني بالوسلاتية عثروا صباح يوم الخميس الماضي على سيارة على وجه الكراء بمنطقة " الحمالة " من دون العثور على سائقها ليتبين بعد الأبحاث أنه تم كراؤها من قبل القتيل الذي سبق له وأن التقى بشخص أصيل منطقة " زغدود " اشتهر بالجهة ب " علي كماشة " الذي تمكن من قتله بالاشتراك مع شخص ثان أصيل نفس الجهة ومن ثمة قاما بدفنه بأحد الأودية ومن المرجح وفق مصدرنا الأمني ان تكون سبب الجريمة هي البحث عن الاثار في حين أكد والد القتيل " للشروق او ن لاين " أن الأسباب لها علاقة بفتاة سبق للضحية وان ارتبط بها سابقا بوساطة من الفاعل الرئيسي في الجريمة قبل أن يتم فسخ الخطوبة بسبب إرتباطها بشخص آخر .

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الأولى
الوسلاتية: الكماشة في قبضة الامن من اجل جريمة قتل شاب اصيل فرنانة
01 جانفي 2018 | 08:16

مكتب القيروان -  الشروق اون لاين – عادل فتايتي:

تمكنت مساء امس الأحد  وحدات الحرس الوطني بمنطقة حفوز وأعوان  مركز الحرس الوطني بالوسلاتية من العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 27 سنة يدعى طارق مزريقي أصيل معتمدية فرنانة من ولاية جندوبة وذلك بدشرة " زغدود " معتمدية الوسلاتية ولاية القيروان ، هذا ونشير وأن أعوان الحرس الوطني بالوسلاتية عثروا صباح يوم الخميس الماضي على سيارة على وجه الكراء بمنطقة " الحمالة " من دون العثور على سائقها ليتبين بعد الأبحاث أنه تم كراؤها من قبل القتيل الذي سبق له وأن التقى بشخص أصيل منطقة " زغدود " اشتهر بالجهة ب " علي كماشة " الذي تمكن من قتله بالاشتراك مع شخص ثان أصيل نفس الجهة ومن ثمة قاما بدفنه بأحد الأودية ومن المرجح وفق مصدرنا الأمني ان تكون سبب الجريمة هي البحث عن الاثار في حين أكد والد القتيل " للشروق او ن لاين " أن الأسباب لها علاقة بفتاة سبق للضحية وان ارتبط بها سابقا بوساطة من الفاعل الرئيسي في الجريمة قبل أن يتم فسخ الخطوبة بسبب إرتباطها بشخص آخر .

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أفقر الدول الأوروبية تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي
01 جانفي 2018 السّاعة 14:03
استلمت بلغاريا، والتي تعتبر إحدى أفقر دول الاتحاد الأوروبي، رئاسة مجلس الاتحاد، والذي يتم مداورتها بين دول...
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خالد الحدّاد
استخلاص الدروس
يحلّ غدا الاثنين عام إداري جديد نأملُ جميعا في أن يكون عام خير وتقدّم ومناعة واستقرار لبلادنا، ولكن أيضا لا يُخفي غالبيتنا أن يكون عام استخلاص الدروس من مسيرة السنة الماضية...
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