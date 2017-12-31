الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 01 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
جريدة الشروق ليوم الاثنين 01 جانفي 2018
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
خالد الحدّاد
استخلاص الدروس
يحلّ غدا الاثنين عام إداري جديد نأملُ جميعا في أن يكون عام خير وتقدّم ومناعة واستقرار لبلادنا، ولكن أيضا لا يُخفي غالبيتنا أن يكون عام استخلاص الدروس من مسيرة السنة الماضية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاحد 31 ديسمبر 2017 شاهد بالفيديو.. لحظة القبض على إرهابي "كنيسة حلوان" بعد قيادته ليفربول الى الفوز: خبر غير سار للريدز عن محمد... الشاب خالد يرفع العلم التونسي في حفله بالإمارات ايران على صفيح ساخن: احتجاجات في الشوارع لليوم الثالث... خلال زيارة غير معلنة لوزير الصحة: التوصل إلى حل أزمة قسم... الاعلان عن الترفيع في أسعار المحروقات رسميا القيروان: عونا حرس في حالة سكر يعتديان بالعنف على دورية...
الأولى
جريدة الشروق ليوم الاثنين 01 جانفي 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 01 جانفي 2018

جريدة الشروق ليوم الاثنين 01 جانفي 2018

تقرؤون أيضا
جريدة الشروق ليوم الاثنين 01 جانفي 2018
01 جانفي 2018 السّاعة 00:00
جريدة الشروق ليوم الاثنين 01 جانفي 2018
المزيد >>
كاريكاتور اليوم
01 جانفي 2018 السّاعة 00:00
كاريكاتور اليوم
المزيد >>
حالة الطقس ليوم الاثنين 01 جانفي 2018
31 ديسمبر 2017 السّاعة 22:30
- طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب مع أمطار محليّة بالشمال الغربي.
المزيد >>
رئيس الحكومة يمضي ليلة راس السنة مع الاطفال فاقدي السند..صور
31 ديسمبر 2017 السّاعة 20:59
نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة منذ قليل أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيمضي ليلة راس السنة بقرية الاطفال...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
جريدة الشروق ليوم الاثنين 01 جانفي 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 01 جانفي 2018

جريدة الشروق ليوم الاثنين 01 جانفي 2018

تقرؤون أيضا
جريدة الشروق ليوم الاثنين 01 جانفي 2018
01 جانفي 2018 السّاعة 00:00
جريدة الشروق ليوم الاثنين 01 جانفي 2018
المزيد >>
كاريكاتور اليوم
01 جانفي 2018 السّاعة 00:00
كاريكاتور اليوم
المزيد >>
حالة الطقس ليوم الاثنين 01 جانفي 2018
31 ديسمبر 2017 السّاعة 22:30
- طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب مع أمطار محليّة بالشمال الغربي.
المزيد >>
رئيس الحكومة يمضي ليلة راس السنة مع الاطفال فاقدي السند..صور
31 ديسمبر 2017 السّاعة 20:59
نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة منذ قليل أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيمضي ليلة راس السنة بقرية الاطفال...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
استخلاص الدروس
يحلّ غدا الاثنين عام إداري جديد نأملُ جميعا في أن يكون عام خير وتقدّم ومناعة واستقرار لبلادنا، ولكن أيضا لا يُخفي غالبيتنا أن يكون عام استخلاص الدروس من مسيرة السنة الماضية...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاحد 31 ديسمبر 2017 شاهد بالفيديو.. لحظة القبض على إرهابي "كنيسة حلوان" بعد قيادته ليفربول الى الفوز: خبر غير سار للريدز عن محمد... الشاب خالد يرفع العلم التونسي في حفله بالإمارات ايران على صفيح ساخن: احتجاجات في الشوارع لليوم الثالث... خلال زيارة غير معلنة لوزير الصحة: التوصل إلى حل أزمة قسم... الاعلان عن الترفيع في أسعار المحروقات رسميا القيروان: عونا حرس في حالة سكر يعتديان بالعنف على دورية...
﻿