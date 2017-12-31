العالم استقبل 2018 في "ساموا"

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بدأ العام 2018، بشكل فعلي، في عدد من مناطق العالم، بحكم موقعها الجغرافي، ولذلك كانت جزر ساموا وكريستماس وكيريباتي، أولى المناطق التي تحتفل بالحدث.
أما آخر المناطق التي ستستقبل العام الجديد، فهي جزر تابعة للولايات الأميركية لكنها غير مأهولة، ويتعلق الأمر بكل من جزر بيكر وهاولاند.
في غضون ذلك، تعد ويلينغتون عاصمة نيوزيلندا من أولى العواصم التي تحتفل برأس السنة، ذلك أنها تستقبل العام الجديد الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت غرينتش، أما في سيدني الأسترالية فعلى الواحدة ظهرا بالتوقيت نفسه.
ويحظى الاحتفال برأس السنة الميلادية بشعبية واسعة حول العالم، وتغص الميادين الرئيسية للمدن الكبرى بالمحتفلين.
وتفرض أجهزة أمنية في دول عدة إجراءات أمنية مشددة، هذا العام، خشية وقوع هجمات إرهابية وسط حشود المحتفلين
بدأ العام 2018، بشكل فعلي، في عدد من مناطق العالم، بحكم موقعها الجغرافي، ولذلك كانت جزر ساموا وكريستماس وكيريباتي، أولى المناطق التي تحتفل بالحدث.
أما آخر المناطق التي ستستقبل العام الجديد، فهي جزر تابعة للولايات الأميركية لكنها غير مأهولة، ويتعلق الأمر بكل من جزر بيكر وهاولاند.
في غضون ذلك، تعد ويلينغتون عاصمة نيوزيلندا من أولى العواصم التي تحتفل برأس السنة، ذلك أنها تستقبل العام الجديد الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت غرينتش، أما في سيدني الأسترالية فعلى الواحدة ظهرا بالتوقيت نفسه.
ويحظى الاحتفال برأس السنة الميلادية بشعبية واسعة حول العالم، وتغص الميادين الرئيسية للمدن الكبرى بالمحتفلين.
وتفرض أجهزة أمنية في دول عدة إجراءات أمنية مشددة، هذا العام، خشية وقوع هجمات إرهابية وسط حشود المحتفلين
-
14:17الشاب خالد يرفع العلم التونسي في حفله بالإمارات
31 ديسمبر 2017
-
13:42صفاقس: حجز معدّات ومبالغ مالية في محلات لتعاطي الرهان الرياضي دون رخصة
31 ديسمبر 2017
-
13:22العالم استقبل 2018 في "ساموا"
31 ديسمبر 2017
-
-
12:30رغم رفض إقامته ببعض المستشفيات: إدارة فرحات حشاد تقبل إيواء أحد المصابين بفيروس H1N1
31 ديسمبر 2017
-
12:00الشراردة: سائق في حالة سكر يقتل شخصين
31 ديسمبر 2017
-
11:39القيروان: عونا حرس في حالة سكر يعتديان بالعنف على دورية امنية
31 ديسمبر 2017
-
11:17جندوبة: حجز 130 قطعة مرطبات و140 دجاجة غير صالحة للاستهلاك
31 ديسمبر 2017
-
10:41الاعلان عن الترفيع في أسعار المحروقات رسميا
31 ديسمبر 2017
-
10:19رونالدو يعلن خطط ما بعد الاعتزال
31 ديسمبر 2017
-
09:58إيران: قتيلان غربي البلاد
31 ديسمبر 2017
-
09:38جندوبة: حجز 414 خبزة مرطبات غير صالحة للاستهلاك
31 ديسمبر 2017
-
09:22قلعة سنان: حادث مرور يخلف أضرارا مادية
31 ديسمبر 2017
-
09:14سوسة: مداهمة مسلخ عشوائي وحجز 700 دجاجة
31 ديسمبر 2017
-
22:21بقوة 3,5 درجة على سلم ريشتر.. رجّة أرضية غرب مدينة المحرس
30 ديسمبر 2017
-
21:05كرة السلة: نتائج مباريات الدور 16 لكاس تونس
30 ديسمبر 2017
-
21:00بوحجلة: القاء فواضل المرجين في الطريق يتسبب في وفاة كهل واصابة امراة
30 ديسمبر 2017
-
20:49السبيخة: العثور على جثة متفحمة
30 ديسمبر 2017
-
20:38خالد بن يحيى مدربا جديدا للملعب القابسي
30 ديسمبر 2017
-
20:23شركة البيئة بتطاوين تواصل تسليم عقود العمل ل1500 منتدب
30 ديسمبر 2017