رغم رفض إقامته ببعض المستشفيات: إدارة فرحات حشاد تقبل إيواء أحد المصابين بفيروس H1N1

القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة جلاصي: اكد عبد اللطيف غرسلاوي أخ أحد المصابين بأنفلونزا الخنازير بعد أن تم رفض إقامته ببعض المستشفيات العمومية بدعوى عدم توفر مكان شاغر لإيوائه و بعد أن اخذ الخبر حيزا إعلاميا هاما، أنه تمكن أخيرا من الحصول على الموافقة بإيواء شقيقه بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد في سوسة.

والمصاب هو أصيل معتمدية حفوز من ولاية القيروان يدعى فيصل بن ابراهيم غرسلاوي،عمره 47 سنة اصيب بفيروس أنفلونزا الخنازير اقيم في مصحة خاصة في القيروان لمدة 17 يوما دون ان تشهد حالته الصحية تحسنا يذكر، ناهيك عما تكبدته عائلته من مصاريف وتكاليف علاج.