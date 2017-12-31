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12:00الشراردة: سائق في حالة سكر يقتل شخصين
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الشراردة: سائق في حالة سكر يقتل شخصين
القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة جلاصي: توفى ليلة الاحد شخصان في حادث مرور أليم جد في منطقة أولاد فرج الله الجنوبية التابعة لمعتمدية الشراردة.
وتمثل الحادث في اصطدام شاحنة خفيفة بدراجة نارية، مما أدى إلى وفاة سائق الدراجة النارية ووفاة مرافق سائق الشاحنة.
يذكر أن سائق السيارة ومرافقه كانا في حالة سكر.
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الشراردة: سائق في حالة سكر يقتل شخصين
القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة جلاصي: توفى ليلة الاحد شخصان في حادث مرور أليم جد في منطقة أولاد فرج الله الجنوبية التابعة لمعتمدية الشراردة.
وتمثل الحادث في اصطدام شاحنة خفيفة بدراجة نارية، مما أدى إلى وفاة سائق الدراجة النارية ووفاة مرافق سائق الشاحنة.
يذكر أن سائق السيارة ومرافقه كانا في حالة سكر.
الشاب خالد يرفع العلم التونسي في حفله بالإمارات
31 ديسمبر 2017 السّاعة 14:17
رفع الفنان الجزائري الشاب خالد علم تونس خلال حفل فني بالقرية العالمية في دبي جنبا إلى جنب مع علم بلده...المزيد >>
صفاقس: حجز معدّات ومبالغ مالية في محلات لتعاطي الرهان الرياضي دون رخصة
31 ديسمبر 2017 السّاعة 13:42
داهمت يوم 30 ديسمبر 2017 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بصفاقس ثلاثة محلات معدّة لتعاطي نشاط الرهان...المزيد >>
العالم استقبل 2018 في "ساموا"
31 ديسمبر 2017 السّاعة 13:22
بدأ العام 2018، بشكل فعلي، في عدد من مناطق العالم، بحكم موقعها الجغرافي، ولذلك كانت جزر ساموا وكريستماس...المزيد >>
طبربة- منوبة: إيقاف عامل بناء بالسجن المدني ببرج العامري يعتزم تسريب أقراص مخدّرة لسجينين
31 ديسمبر 2017 السّاعة 12:33
إحتفظت فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبربة ولاية منوبة يوم 30 ديسمبر 2017 بعامل بناء بالسجن...المزيد >>
-
14:17الشاب خالد يرفع العلم التونسي في حفله بالإمارات
31 ديسمبر 2017
-
13:42صفاقس: حجز معدّات ومبالغ مالية في محلات لتعاطي الرهان الرياضي دون رخصة
31 ديسمبر 2017
-
13:22العالم استقبل 2018 في "ساموا"
31 ديسمبر 2017
-
-
12:30رغم رفض إقامته ببعض المستشفيات: إدارة فرحات حشاد تقبل إيواء أحد المصابين بفيروس H1N1
31 ديسمبر 2017
-
12:00الشراردة: سائق في حالة سكر يقتل شخصين
31 ديسمبر 2017
-
11:39القيروان: عونا حرس في حالة سكر يعتديان بالعنف على دورية امنية
31 ديسمبر 2017
-
11:17جندوبة: حجز 130 قطعة مرطبات و140 دجاجة غير صالحة للاستهلاك
31 ديسمبر 2017
-
10:41الاعلان عن الترفيع في أسعار المحروقات رسميا
31 ديسمبر 2017
-
10:19رونالدو يعلن خطط ما بعد الاعتزال
31 ديسمبر 2017
-
09:58إيران: قتيلان غربي البلاد
31 ديسمبر 2017
-
09:38جندوبة: حجز 414 خبزة مرطبات غير صالحة للاستهلاك
31 ديسمبر 2017
-
09:22قلعة سنان: حادث مرور يخلف أضرارا مادية
31 ديسمبر 2017
-
09:14سوسة: مداهمة مسلخ عشوائي وحجز 700 دجاجة
31 ديسمبر 2017
-
22:21بقوة 3,5 درجة على سلم ريشتر.. رجّة أرضية غرب مدينة المحرس
30 ديسمبر 2017
-
21:05كرة السلة: نتائج مباريات الدور 16 لكاس تونس
30 ديسمبر 2017
-
21:00بوحجلة: القاء فواضل المرجين في الطريق يتسبب في وفاة كهل واصابة امراة
30 ديسمبر 2017
-
20:49السبيخة: العثور على جثة متفحمة
30 ديسمبر 2017
-
20:38خالد بن يحيى مدربا جديدا للملعب القابسي
30 ديسمبر 2017
-
20:23شركة البيئة بتطاوين تواصل تسليم عقود العمل ل1500 منتدب
30 ديسمبر 2017
سفيان الأسوداليـــــــــــــــوم ... وليس غــــــــــــــــــدا
وزير التربية اعلن ان الخمس سنوات القادمة ستشهد اصلاح الزمن المدرسي ، سنوات اخرى سينتظرها التونسيونالمزيد >>
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