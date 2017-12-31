القيروان: عونا حرس في حالة سكر يعتديان بالعنف على دورية امنية

القيروان- الشروق أون لاين- سعيدة الجلاصي: جد فجر الاحد شجار عنيف بحي المنصورة بالقيروان المدينة، بين دورية تابعة لمركز الاستمرار بإقليم الأمن الوطني بالجهة وعوني حرس أحدهما يعمل بمنطقة فوشانة والثاني يعمل بثكنة العوينة للحرس الوطني.

وجاء ذلك إثر عملية بحث عن مفتش عنه ،وأثناء ذلك انتبه أعوان الأمن إلى وجود شخصين في حالة سكر وبالتحري في هويتهما تبين أنهما عوني حرس ، وقد نشب خلاف حاد أدى إلى تعنيف أحد أعوان الدورية وإلحاق أضرار مادية تمثلت في كسر على مستوى الأنف بعد ضربه بواسطة هراوة .

وبعد أن تمت السيطرة على عوني الحرس وقع اقتيادهما إلى إقليم الأمن حيث أذنت النيابة العمومية بإيقافهما في مرة أولى وبعد تحول عدد كبير من أعوان الحرس الوطني من فوج الطلائع وأعوان مركز الحرس ووحدات التدخل إلى إقليم الأمن الوطني، احتجاجا على إيقاف زملائهما ، أذنت النيابة العمومية بإخلاء سبيلهما وإحالتهما في حالة تقديم.